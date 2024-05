Darbu uzsāks riepu restaurācijas ražotne

Šonedēļ Bērzos sāks darboties Initas un Guntara Ābeļu firmas "Ā.I&G Motors" riepu restaurēšanas ražotne.

Iekārtas gan vieglo, gan smago automašīnu riepu restaurēšanai Ābeles iegādājās pagājušajā rudenī, un jau novembrī Rīgas firmā "Tehnika Serviss" tika uzsākta smago automašīnu riepu restaurācija. Tās jau pazīstamas Latvijā, tajā skaitā arī Saldū, un daudzi uzņēmumi savas kravas automašīnas pa šo laiku aprīkojuši ar saldenieku firmā restaurētām riepām. Vieglo automašīnu riepu restaurācijas iekārtas tiek uzstādītas Bērzos, SIA "Šunts" teritorijā esošās telpās. "Esam saldenieki - tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šo fabriku vēlējāmies Saldū," saka Inita Ābele. Riepu ražotnēs arī esot raksturīgas sezonas - nupat ir īstais laiks ražot vasaras riepas, bet jau pēc Jāņiem būs jāsāk pievērsties ziemas riepu ražošanai.

Astoņas iekārtas, ar kurām riepas tiek restaurētas, komplektētas dažādās valstīs Amerikā un Eiropā. Gumijas sagataves riepu atjaunošanai nākušas no Spānijas. Lietotās riepas tiek vestas no Holandes. "Latvijā, braucot pa bedrainajiem ceļiem, riepas tiek bezcerīgi sabojātas. Holandē tās ir tikai nodilušas un atjaunotas var kalpot vēl ilgi," skaidro Guntars Ābele. Fabrikas jauda ir lielāka, nekā nepieciešams Latvijas tirgum, bet interesi par tām jau izrādījuši sadarbības partneri Lietuvā un Kaļiņingradas apgabalā, uz kurieni tiek vestas pārdot arī restaurētās lielās riepas. Fabrikas maksimālā jauda, strādājot trijās maiņās, ir 450 riepu diennaktī, taču pagaidām to necentīsies sasniegt - vismaz tik ilgi, kamēr netiks nokomplektēts darba kolektīvs un darbinieki ieguvuši nepieciešamās iemaņas. Vienā maiņā nodarbināti 3 - 4 darbinieki.

Riepu restaurācija esot videi draudzīgs process, kura laikā nerodas kaitīgi atkritumi. Vienīgais blakusprodukts ir vecās gumijas granulas, bet tās nogādās Rīgā, kur kāda firma no tām ražo automašīnu paklājiņus. "Varbūt ar laiku mēs arī iegādāsimies tādu iekārtu, lai paklājus varētu ražot tepat uz vietas?" min Inita un paskaidro, kāpēc abi ar vīru uzņēmušies risku iegādāties dārgu iekārtu un pievērsties ražošanai. "Nevar dzīvot tikai no tirdzniecības un starpniecības - šiem uzņēmumiem jārēķinās ar aizvien lielāku konkurenci un mazāku peļņu. Cik ilgi viņi to izturēs? Kāda jēga būtu, ja mēs, piemēram, uzslietu savu būdu tirgū līdzās daudzajām citām? Mēs apzināmies, ka fabrikā ieguldītā nauda būs jāatpelna ilgi, tomēr ir apziņa, ka darām ko paliekošu, vajadzīgu un darbojamies mazapgūtā jomā. Kaut gan pirkt fabriku izlēmām ļoti īsā laikā, jūtos labi un droši - kā cilvēks, kurš rīkojies pareizi."