Lieliem darbiem šogad naudas neiznāks

Saldus pilsētas domes šī gada budžetu var nosaukt par izdzīvošanas budžetu, jo naudas pietiek pamatā tikai pašvaldības funkciju nodrošināšanai un iestāžu uzturēšanai.

Budžetā iekļauti arī domes iepriekšējo gadu parādi 105 000 Ls apjomā.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Šogad paredzēts ieņemt 2 270 319 Ls.

Vislielāko ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no nodokļiem - 1 177 503 Ls, tajā skaitā

- iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 1 059 039 Ls,

- nekustamā īpašuma nodoklis - 114 464 Ls (nodoklis par zemi - 65 029 Ls, nodoklis par ēkām un būvēm - 49 435 Ls),

- azartspēļu nodoklis - 4000 Ls.

No nenodokļu ieņēmumiem plānots iegūt 283 561 Ls.

Lielu budžeta daļu veido saņemtie maksājumi - 809 255 Ls, tajā skaitā

- no savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām - 93 333 Ls (par citu pašvaldību bērnu skološanos Saldus skolās un pirmsskolas iestāžu apmeklēšanu - 70 000 Ls; no rajona padomes saņemtais finansējums Bērnu un jaunatnes centram un sporta skolai - 23 333 Ls),

- mērķdotācijas - 710 922 Ls (specializētajai pirmsskolas iestādei "Cerībiņa" - 119 805 Ls, pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 516 737 Ls; investīcijām - 66 300 Ls),

No 66 300 Ls investīcijām 60 000 Ls ir investīcijas p/u "Saldus siltums", kas tiek saņemtas caur pilsētas domes budžetu. Mācību līdzekļu iegādei 2. vidusskolai paredzētas 1300 Ls investīcijas, pamatskolai - 2000 Ls apmērā, domes sociālajam dienestam inventāra iegādei - 500 Ls, kultūras namam - 2500 Ls.

- maksājumi no citiem budžetiem - 5000 Ls (līdzekļi no Sporta pārvaldes tehnikuma peldbaseinam).

Pamatbudžeta izdevumi

Šogad planots iztērēt 2 270 319 Ls.

Izpildvarai un likumdošanas varai (deputātiem) - 186 708 Ls.

Pašvaldības policijai - 37 292 Ls.

Izglītībai - 1 336 931 Ls, tajā skaitā

- pirmsskolas iestādēm - 271 750 Ls,

- specializētajai pirmsskolas iestādei "Cerībiņa" - 120 055 Ls,

- skolām - 808 860 Ls,

- Bērnu un jaunatnes centram - 57 246 Ls,

- sporta skolai - 79 200 Ls.

Bez tam katrai izglītības iestādei paredzēti 250 Ls viena pedagoga mācību maksas kreditēšanai.

Sociālajai nodrošināšanai - 76 953 Ls, tajā skaitā

- sociālajiem pabalstiem - 42 914 Ls,

- sociālās palīdzības dienestam - 21 621 Ls,

- citiem sociālās aprūpes izdevumiem - 3804 Ls,

- bāriņtiesai - 8614 Ls.

Dzīvokļu un komunālajai saimniecībai - 312 981 Ls, tajā skaitā

- dzīvokļu un komunālajai saimniecībai - 231 037 Ls,

No šiem līdzekļiem 11 623 Ls plānoti zaļumsaimniecībai, 14 141 Ls - norēķinu centra uzturēšanai, 141 716 Ls komunālajai nodaļai (no šīs summas 36 580 Ls paredzēti šogad plānotajam lielākā apjoma darbam - Dzirnavu ielas projekta izstrādei, lai nākamgad varētu saņemt valsts investīcijas ielas rekonstrukcijai; 14 730 Ls paredzēti aizsargbarjeru uzstādīšanai gājēju pārejās pie skolām un pirmsskolas iestādēm; no šīs naudas tiek uzturētas arī pilsētas ielas; šajā summā iekļautas arī 60 000 Ls investīcijas "Saldus siltumam").

- sanitārajiem pasākumiem - 53 925 Ls (sētnieku darba samaksai, kapličas uzturēšanai, atkritumu izvešanai),

- ielu apgaismošanai - 28 019 Ls.

Brīvajam laikam, sportam, kultūrai - 124 343 Ls, tajā skaitā

- p/u "Sporta centrs "Vārpa"" - 12 791 Ls,

- sporta pasākumu organizēšanai pilsētā - 5000 Ls,

- bērnu bibliotēkai - 15 467 Ls,

- kultūras namam - 79 392 Ls (tajā skaitā 12 001 Ls Saldus radio),

- tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai - 8080 Ls,

- kultūras pasākumu organizēšanai pilsētā - 3613 Ls.

Pārējo izdevumu daļā 44 587 Ls paredzēti pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Saldus bērnu skološanos citu pašvaldību skolās, 4170 Ls - norēķiniem par Saldus iedzīvotāju uzturēšanos veco ļaužu pansionātos, 4000 Ls - tūrisma attīstībai Saldus pilsētā.

Speciālais budžets

Speciālajā budžetā plānots ieņemt 111 414 Ls (9000 Ls - privatizācijas fondā, 86 414 Ls - autoceļu fondā, 8000 - dabas resursu nodoklis, 8000 Ls - ziedojumi).

No speciālā budžeta plānots izdot 121 414 Ls (19 000 Ls - no privatizācijas fonda saskaņā ar domes lēmumu, 86 414 Ls - autoceļu fonds, 8000 Ls - dabas resursu nodoklis, 8000 Ls - ziedojumi).

Informāciju publicēšanai palīdzēja sagatavot Saldus pilsētas domes ekonomiste Daira Šlanka