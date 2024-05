Islandiešiem zūd interese par jaunām šūšanas ražotnēm

Bez panākumiem beigušies Islandes rūpnieku centieni atrast piemērotas telpas šūšanas fabrikas "66o North Saldus" filiālei Zirņos vai Ezerē.

Zirņenieki piedāvāja šūšanas ceha ierīkošanai bijušās kopmītņu telpas Zirņu centrā. Pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Grāvelis pastāstīja, ka apskates laikā iznākusi neliela aizķeršanās - to telpu, kuras bija plānots rādīt potenciālajiem īrniekiem, atslēga bija aizvesta uz Saldu... Islandieši izteikušies, ka varētu Zirņos iebraukt vēlreiz pa ceļam no Skrundas, kad telpas būt atslēgtas, taču vairs nav atgriezušies. "Manuprāt, viņus mūsu piedāvājums neapmierināja, jo telpas ir trešajā stāvā, un viņi sprieda, ka tas varētu sarežģīt materiālu un gatavās produkcijas pārvietošanu," sacīja V. Grāvelis.

Daudz nopienāka interese bijusi par bijušās ēdnīcas ēku Ezerē. Diemžēl šī ēka bija ieķīlāta Unibankas Dobeles filiālē, un to pasteidzās nopirkt Rubas pagasta firma "Līvida". Tās vadītāja Līga Tene "Saldus Zemei" apstiprināja, ka ieplānojusi šeit iekārtot kartupeļu pārstrādes cehu un ražot saldētu kartupeļu pusfabrikātus un, protams, radīt jaunas darba vietas.

"No vienas puses tas nav slikti, jo ēdnīcas ēka ir piemērota pārtikas uzņēmumam, un apkārtnes zemnieki varētu būt ieinteresēti šajā ražotnē," komentē Ezeres pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Ceļapīters. "No otras - ezernieces un apkārtējo pagastu iedzīvotājas bija ieinteresētas strādāt šajā uzņēmumā, tika saņemti 75 pieteikumi, tostarp - arī no profesionālām šuvējām. Dažas no viņām tagad brauc strādāt uz šūšanas fabriku Saldū. Taču Ezerē vēl ir ēkas, kuras būtu vērts apskatīt - vai tās nav iespējams piemērot šūšanas ceha vajadzībām."

Galu galā Islandes fabrikanti nolēmuši sameklēt citas noliktavu telpas Saldū ārpus pašreizējās šūšanas fabrikas teritorijas un paplašināt jau esošo ražotni pilsētā.