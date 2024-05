Bitenieki brauks uz kongresu

26. martā Rīgā, Zemkopības ministrijas zālē, notiks ikgadējais Latvijas bitenieku kongress. Uz to pošas arī mūsu rajona dravnieki.

Kongresā var piedalīties ikviens bitenieks neatkarīgi no saimju skaita dravā, ja vien ieinteresēts šīs senās nozares attīstībā. Paredzams, ka kongresā spriedīs par bitenieku kooperēšanos. Par to, ņemot vērā pašreizējos likumus kooperācijai, pārdomās dalīsies Ogres rajona bitenieks Andrejs Mizis. Bitenieki runās par antidempinga pasākumiem, lai ierobežotu medus importu. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs jau sācis pētīt, kā vietējā medus realizāciju ietekmējis un kādus zaudējumus radījis lēta medus imports no Krievijas, Ukrainas un Ungārijas. Piemēram, janvārī no Krievijas ievests medus, kura muitā deklarētā vērtība bijusi 30 santīmu kilogramā. Cēsu rajona bitenieks Antons Mikoss, kurš runās arī kongresā, aprēķinājis, ka importētā medus cena bijusi gan zemāka nekā pasaules un Eiropas medus cena.

Latvijas biteniekiem interesantus faktus stāstīs Valmieras bitenieks Valdis Biļinskis. Rajona biškopības biedrības vadītāja Ilga Griķe uzsver, ka kongresā var piedalīties jebkurš bitenieks, bet balsot drīkstēs tikai Latvijas biškopības biedrības biedri. Tie, kuri vēlēsies par biedriem kļūt, kongresa dienā to varēs izdarīt. Līdzi jāpaņem tikai fotogrāfija biedra kartei.