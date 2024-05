Latvijā, pasaulē (21.02.)

Ekonomikas attīstības tempi Latvijā pērn bijuši visstraujākie pēdējos četros gados. Iekšzemes kopprodukts audzis par 7,6%. Uzņēmēji prognozē, ka arī šis gads būs veiksmīgs, kaut gan attītība varētu būt nedaudz lēnāka.

Bijušais Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors Rolands Tjarve iesniedzis prasību Rīgas pilsētas centra rajona tiesā, lūdzot atcelt Nacionālās radio un televīzijas padomes lēmumu par viņa atstādināšanu no amata. Prasībā tiesai viņš lūdz piedzīt kompensāciju par piespiedu darba kavēšanu, jo lēmums par viņa atstādināšanu no amata esot nelikumīgs.

Pērn mobilo tālruņu lietotāju skaits audzis par 224 000, savukārt Lattelekom klientu skaits samazinājies par 12 900. Šobrīd mobilo telekomunikāciju tīklā ir 625 200 lietotāju.

Balvu Made in Latvia par Latvijas eksportspējīgākajiem produktiem pērn saņēmuši a/s Dzintars, SIA Sajers, a/s Brīvais vilnis un SIA Baltijas zivis-87. Lielo uzņēmumu nepārtikas preču grupā par eksporta līderi atzīta Dzintara lūpukrāsa Kredo, kas eksportēta uz Lietuvu, Igauniju, Vāciju, Spāniju, ASV, Norvēģiju un Islandi. Savukārt lielo uzņēmumu pārtikas preču grupā galveno balvu ieguva Brīvā viļņa ražojums Rīgas šprotes eļļā, kas pie pircējiem ceļojušas uz Krieviju, Lietuvu, Moldovu, Vāciju un Austrāliju.

Šogad Latvijā reģistrēti jau 153 jauni ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) inficēti cilvēki un deviņi jauni AIDS slimnieki. Kopumā Latvijā ar HIV inficējušies 1918 cilvēki, no kuriem ar AIDS saslimuši 123, bet no HIV/AIDS miruši 40 cilvēki. Šogad no HIV/AIDS miruši četri cilvēki. 1437 cilvēki HIV ieguvuši, lietojot intravenozās narkotikas, 179 - heteroseksuālā ceļā, bet 95 - homoseksuālā ceļā.

Pagājušās nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 99 izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas izraisīti, dedzinot kūlu. Degusi 378 hektāru platība. 12 gadījumos, dedzinot pērno zāli, nodegušas arī saimniecības ēkas vai kūtis. Bet Rēzeknes rajonā, dedzinot kūlu, gājusi bojā sieviete.

Pabeigts makets 6,1 kilometra garam tiltam starp Igaunijas kontinentālo daļu un Sāmsalu. Topošo tiltu būvēs uz balstiem, tam būs arī 300 metru gara piekaramā daļa, zem kuras varēs izbraukt kuģi. Lai gan tilta nosaukums būs Sāremā, tomēr tas tiks būvēts tikai līdz Muhu salai, kas atrodas starp Igaunijas kontinentālo daļu un Sāremā. Tilta celtniecības izmaksas sasniegs aptuveni 1,5 miljardus kronu (53,5 miljonus latu).

Kāda Krievijas konditorejas firma par godu pavasara svētkiem Masļeņicai (Metenim) izcepa kilometru garu pankūku. To izcepa īpaši ierīkotā krāsnī netālu no Kremļa un tās virsmas platība bija 150 kvadrātkilometri. Lielo pankūku sadalīja desmit tūkstošos gabalu un izdalīja apmēram pieciem tūkstošiem cilvēku, kas ledainā lietū stāvēja rindā, lai saņemtu savu daļu.

Lietuvas policisti konfiscējuši aptuveni 20 kilogramus radioaktīvā urāna, kas gandrīz pirms 10 gadiem tika nozagts Ignalinas atomelektrostacijā. Nozagtais urāns atrasts Utenas apriņķī. Radioaktīvā viela stundā izstaro 400 mikrorentgenu, bet dabiskais radiācijas fons ir 8 - 12 mikrorentgeni stundā.