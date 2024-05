Pirmā banka kļūst skaļāka

Pirmās bankas Saldus norēķinu grupa bija līdz šim klusākā kredītiestāde Saldū. Līdz ar nomaļo telpu nomaiņu pret pilsētas centra rosīgo burzmu skaļāk un vilinošāk sācis izskanēt arī bankas piedāvājums.

"Kad darbību pārtrauca Rīgas Komercbanka - Pirmās bankas priekštece -, daļu klientu zaudējām. Kopš izveidojās Pirmā banka, kuras īpašniece ir Rietumu pasaulē prestižā Norddeutsche Landesbank, klientu loks pamazām atjaunojas," stāsta Pirmās bankas Saldus norēķinu grupas vadītāja Ruta Zemarāja. "Zīmīgi, ka, piesaistot kādu lielāku klientu - juridisko personu, vienlaikus par mūsu bankas klientiem nereti kļūst vairāki nelieli uzņēmumi - lielā uzņēmuma sadarbības partneri. Sākumā paši meklējām klientus, nu jau Pirmo banku pazīst un cilvēki paši ir ieinteresēti par mūsu pakalpojumiem un tos izvērtē."

Savukārt Pirmās bankas Kuldīgas filiāles direktors Ronalds Kaminskis uzsver - šobrīd vairs nav runas par to, ka bankām varētu būt sava īpaši izteikta "specializācija", ka tās varētu būtiski atšķirties cita no citas. Piedāvājums visām ir līdzīgs, arī kredītu procenti īpaši neatšķiras, nianses var būt dažādos nosacījumos, papildu pakalpojumos. "Tuvojas Lieldienas, un bankas piedāvā Lieldienu depozītus - noteiktā laika periodā depozītā noguldītā nauda pelnīs augstākus procentus nekā pārējā laikā noguldītā," viņš skaidro. "Taču katra banka līdztekus šim piedāvājumam pievieno vēl kādu "knifiņu", ko klientam vajadzētu apsvērt, iekams viņš izvēlas - kurā bankā Lieldienu depozītu likt. Pirmā banka, piemēram, piedāvā iespēju izņemt pirms termiņa noteiktu depozīta daļu, nezaudējot procentus. Līdzīgi ir arī ar citiem pakalpojumiem - hipotekārajiem kredītiem, privātajiem kredītiem utt. Mūsu banka lielu uzmanību pievērš arī elektroniskajiem norēķiniem, kas ievērojami paātrina darījumu norisi. Šajā ziņā mums ir, ko piedāvāt uzņēmējiem, kuriem ir biznesa sakari ar ārzemēm, jo Norddeutsche Landesbank ir apjomīgs korespondētājbanku tīkls visā pasaulē."

Norddeutsche Landesbank, kam pieder 90% Pirmās bankas akciju, deklarējusi, ka vēlas turpmāko gadu laikā izveidot Pirmo banku par vienu no piecām lielākajām Latvijas komercbankām. Šādām ambīcijām ir pietiekams materiālais pamats, jo jau tagad Pirmajai bankai ir ceturtais lielākais pašu kapitāls starp Latvijas komercbankām, un tas ir nozīmīgs faktors, vērtējot noguldījumu drošību. Tai ir arī viens no apjomīgākajiem bankomātu tīkliem - 140 bankomāti visā Latvijā - kopīgi ar Unibanku. Aktīvu ziņā Pirmā banka turas banku saraksta viducī, un būtībā tās izaugsme ir lielā mērā atkarīga no veiksmīga menedžmenta un oriģinālas pieejas, piesaistot jaunus klientus. Kopš 2000. gada vidus, kad Pirmo banku iegādājās viena no Vācijas lielākajām bankām, acīmredzot izveidots pietiekami stabils filiāļu tīkls galvaspilsētā, nu lielāka uzmanība pievērsta arī ārpusrīgas struktūrvienībām un klientiem.

Pirmais solis, ko spērusi Pirmā banka Saldū, ir tiešā nozīmē pretim klientiem - norēķinu grupa iejurģojusies pilsētas centrā. Ruta Zemarāja atzīst, ka uzreiz jūtams apmeklētāju pieplūdums. "Līdz šim visbiežāk bijām pēdējā kredītiestāde, kur klients griezās, - ja pārējo piedāvājumi neapmierināja vai ja citur atbalsts tika liegts. Tagad esam "pa ceļam", ērtās, saulainās telpas, kurās prieks ienākt un uzturēties, un izdibināt par mūsu banku visu sev svarīgo informāciju."