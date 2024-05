Jauno talantu izstāde

Saldus Bērnu un jaunatnes centrā no 26. marta līdz 4. aprīlim apskatāma skolu pulciņu darbu izstāde "Māksla - videi".

Izstādi iekārto centra lielajā zālē. Tās atklāšana - 26. martā pulksten 10, piedaloties rajona jaunajiem talantiem.

Ieeja izstādē ir bez maksas. No 26. līdz 28. martam tā atvērta no pulksten 10 līdz 16, 30. martā - no pulksten 10 līdz 14, 1. aprīlī - no pulksten 12 - 16, no 2. līdz 4. aprīlim - no pulksten 10 līdz 16.

Tajā pašā laikā Saldus BJC ir vēl viena izstāde - "Lieldienu ola 2002", kuras autori ir rajona 2. klašu skolēni.

Saldus Bērnu un jaunatnes centra informācija