Kursīšos spēlē zolīti

Kursīšos pirmoreiz noticis atklātais čempionāts zolītē, kurš kopā bija pulcējis 33 spēlētājus no visa Saldus rajona. Lai noskaidrotu labākos, kāršu cīņas ilga no agra rīta līdz vakaram. Pirmo vietu ieguva Guntars Rakstiņš, otrajā ierindojās Egīls Dālmanis, bet trešo godalgu mājās aizveda Miervaldis Prauliņš. No kursīšniekiem labākais izrādījās Andris Spēlmanis, kurš kopvērtējumā ieguva 5. vietu. Čempionātā piedalījās arī trīs daiļā dzimuma pārstāves. Par labāko tika atzīta Skaidrīte Novika.