Amatierteātru kopīgie "Trīnes grēki"

Sestdien Saldus kultūras centrā 13 rajona amatierteātri parādīja kopīgu Blaumaņa "Trīnes grēku" uzvedumu. Tas bija veltīts tradicionālajiem ikpavasara Teātra svētkiem.

Virsrežisoram Robertam Segliņam nebija viegls uzdevums panākt, lai izrāde nesadalītos fragmentos, lai pārejas no vienas ainas uz otru - ar dažādiem lomu tēlotājiem un dažādu latviešu klasikas dramaturga lugas traktējumu - skatītājiem kopumā būtu interesanta un viegli uztverama.

Iecere kopumā bija izdevusies. Starpbrīžos aptaujājot skatītājus, visi kā viens teica - mums patīk! Spilgta Trīnes loma bija izdevusies Druvas teātra Elgai Grotai, Kursīšu - Inārai Balsei, bet īpaši - Blīdenes radošās grupas "Nāc" aktierim un režisoram Mārim Neilandam, kas precētieskāro un klačīgo vecmeitu atveidoja ar spožu improvizētāja talantu. Jāpiebilst, ka blīdenieku skatījums uz Blaumani bija visai mūsdienīgots. Interesanta bija Līvija Niedre tēva lomā, saimniekdēls Juris (Matīss Neilands) nu nepavisam nebija blaumaņlaika lauku puisis, bet kalps Brencis (Dainis Niedre), "indēšanās" skatu apspēlējot ar narkotiku "šņaukšanu", skatītāju zālē izraisīja skaļus aplausus.

Spilgti valdonīgo ģimenes galvu - māti tēloja druveniece Ausma Dumpe, Rubas teātra - Inta Jonuša un Jaunlutriņu - Sandra Medne. Skatuviski atraisīts un pārliecinošs bija Lutriņu teātra Aiņa Beijera tēlotais saimniekdēls Juris, kā arī Rubas teātra aktieris Intars Maurags.

Līdzīgi varētu turpināt gandrīz par visu teātru galveno lomu tēlotājiem - Saldus Tautas teātra Lidu Čeveri kalpones Mades lomā un Mairi Bataru Ābrama lomā, Ezeres teātra Rembēnieti (Aija Ozola), kalpu Dāvi, kuru atveidoja Brocēnu teātra aktieris Ojārs Druvaskalns...

Izrādes noslēgumā virsrežisors Roberts Segliņš, režisori D. Medne, Ļ. Kapteine, A. Švīpiņa, E. Kalniņš, S. Medne, A. Kampenusa, M. Neilands, S. Vītola, I. Holodņikova, M. Redoviča, D. Vilmane un V. Šteinberga saņēma pelnītus aplausus, ziedus un grāmatas.

Aktieru himna - populārā dziesmiņa no "Lilioma" -, ka "viena vieta uz brieža vēl brīva", šķiet, atgādina un iedrošina ikvienu, kas vēlas sevi izteikt uz skatuves, - teātris spēj paņemt savā varā un "saindēt". Par to liecina ne vien rajona ilggadējo aktieru sniegums. Īpaši uzteicami brocenieki, kuru spēlētajos fragmentos lomās bija daudz jauno aktieru. Teātris ir neizsmeļams iedvesmas avots - par to varēja pārliecināties "Trīnes grēku" "lieluzvedumā". Paldies visiem tā dalībniekiem, režisoriem un Zaigai Upeniecei - šīs tradīcijas ilggadējai kopējai!