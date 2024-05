Lieldienās - papildu vilciens

A/s "Pasažieru vilciens" informē, ka ceturtdien, 28. martā, un pirmdien, 1. aprīlī, kursēs papildu vilciens Rīga - Reņģe (no Rīgas plkst. 15.44) un Reņģe - Rīga (no Reņģes plkst. 18.25). Šis vilciens paredzētajā laikā kursēs arī piektdien, 29. martā un svētdien, 31. martā.

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Daina Marcinkus