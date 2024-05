Iepazīstina ar audumiem un mezglojumiem

Tautas daiļamata meistares Lidijas Klūgas darinājumi līdz 11. aprīlim skatāmi Liepājas galerijā "Klints".

28 dažādu platumu un garumu linu dvieļi mezglotiem galiem, segas, aizkari, mezglotas somiņas - tāda ir Saldus tehnikuma mājturības skolotājas, Liepājas izcelsmes saldenieces, piektā personālizstāde.

"Mezglošana jau domāta, lai raksturs rodas. Tur vajag pacietību. Kopš es "saslimu" ar mezglošanu 1973. gadā, aušana vairs nav tik tuvu pie sirds," atzīst meistare. Saldū Lidija nokļuvusi 15 gadu vecumā, jo veselības dēļ bija jāatsakās no Liepājas, no mitrā piejūras gaisa. Audžutēvs Žanis Muša bijis no Saldus, turp arī pārcēlušies. Interese par rokdarbiem sākusies ar baltajiem darbiem, izšūšanu. 1969. gadā lietišķās mākslas pulciņā, vēlāk studijā "Saldus" sākusi aust, līdz iepazinusi arī mezglošanas - senās arābu mākslas - pamatus.

"Kad Inga saviem aizslietņiem bija sarīkojusi izstādi Saldū, man radās drosme pajautāt, vai nevaru izstādi rīkot Liepājā, savā dzimtenītē. Un te nu esmu," nokļūšanu Liepājā un galerijā "Klints" skaidro L. Klūga. Izstādes atklāšanā meistare bija uzvilkusi Sātiņu brunčus, pašadītu vesti ar mezglojumiem un interesentiem demonstrēja mezglošanas tehniku. Saldū otras tādas mezglošanas entuziastes neesot, bet Liepājā ar meistari vēlējās aprunāties ne viens vien, lai apmainītos pieredzē. Cītīgi tika šķirstīts arī mājturības skolotājas sakrātais arhīvs ar darbu fotogrāfijām un mācību vajadzībām izveidotais paraugu krājums.