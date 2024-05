Saldus tehnikuma puiši uzvar Rēzeknē

Teicamas sekmes krāsotāju un flīzētāju sacensībās Rēzeknē nule guvuši divi Saldus tehnikuma audzēkņi, topošie būvtehniķi Armands Neimanis un Jānis Jēgers.

Tik liels jauno apdarnieku konkurss Latvijā līdz šim nebija noticis. To organizēja Izglītības un zinātnes ministrija, un pārsvarā piedalījās šīs ministrijas pakļautībā esošo skolu audzēkņi. No Zemkopības ministrijas sistēmas izglītības iestādēm bija pārstāvētas sešas. Puiši stāsta, ka konkursā Rēzeknes 14. arodvidusskolā piedalījušies 22 skolu audzēkņi. Bijis daudz dalībnieku, kuri speciāli mācās apdares darbus, bet Saldus tehnikumā tie ir tikai vieni no daudziem, kas jāapgūst. Armands skaidro, ka krāsošanas konkursā bija jāsagatavo 15 kvadrātmetru liela krāsojamā virsma, jāšpaktelē, jāgruntē, jānokrāso ar gruntskrāsu, pēc tam jāuzklāj Viva Color emulsijas krāsa.

Vērtētāji skatījās gan darbu gaitu, gan galarezultātu. Nedrīkstēja būt krāsu švīku, izplūdumu. Skolotāja Vera Mironova saka: ne jau tikai nokrāsotais laukums bijis izšķirošs vērtējumā, bet arī citi kritēriji - darba drošība, darba kultūra. Armands ieguva pirmo vietu. Balvā viņš saņēmis Bosh slīpmašīnu, kombinezonu, krāsošanas piederumus, kas viņam lieti noderēs.

Jāni var uzskatīt par konkursantu ar pieredzi. Pērn sauso būvju konkursā viņš ieguva pirmo vietu, šoreiz flīzētāju konkurencē bija trešais. Šoreiz bija jānoflīzē divu kvadrātmetru laukums, flīzē jāizveido aplis, kurā jāievieto citas krāsas aplis un jāizveido ornaments. Arodapmācības skolotājs Andris Punculis piebilst, ka tas nav bijis viegls uzdevums, jo tehnikumā praktizējas, noflīzējot noteiktu laukumu ar vienkrāsainām flīzītēm. Rēzenes konkurss prasīja lielu precizitāti un akurātību. Vairākiem konkursantiem, arī Jānim gadījās misēklis. Viņam sešas flīzes nokrita citu veiktas apdares kļūmju dēļ. Vērtētāji par to punktus gan neatskaitīja. Ļoti esot veicies, ka līdzi bija paņemts labs flīžu griezējs, kas atviegloja darbu, jo griešanas bijis daudz. Arī flīzētāju darbu vērtēja jau tā tapšanas gaitā. Vērojot, cik veikli un prasmīgi Jānis strādā, citi sacījuši - tas jau profesionālis, ko jūs tādu esat atveduši!

Arodapmācības skolotājs atzīst, ka, ņemot vērā gaidāmo lielo konkurenci, uz Rēzekni devušies galvenokārt, lai paskatītos, ko un kā dara citi. Uzvarētāju plāni nav kaldināti. Bet iznācis, ka no Saldus tehnikuma puišiem var mācīties pārējie. Šogad Amatniecības kameras mācību centrā būs konkurss sauso būvju gatavošanā, un Saldus tehnikumā tam jau gatavojas divi audzēkņi.