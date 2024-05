Svarīgāka par zelta rokām - gudra galva

Jaunuzceltā, plastikas dēļiem apšūtā ēka Alejas ielas sākumā piesaistījusi daudzu saldenieku uzmanību, jo vēl pirms pāris mēnešiem šajā vietā bija pļava. Drīzumā pie krustojuma būšot norāde - "AB autoserviss".

Uzņēmuma direktors Aivars Skrebs savu izvēli - atvērt pašam savu autoservisu - skaidro ar... mācīšanos no kļūdām. Līdz šim, strādājot līdzīga profila uzņēmumos un vērojot to, kuros nācies iegriezties, uzkrāts ne mazums atziņu par to, kā strādāt nevajadzētu.

Jaunā servisa zālē valda nedaudz laboratoriska gaisotne - spodras flīzētas grīdas, moderna pārvietojama aparatūra, gaisā - ne miņas no atgāzēm vai dūmiem. Remontējamās mašīnas pacēlājos, un meistariem ir viegli pārbaudīt to ritošo sastāvu. "Tā ir jaunuzceltas ēkas priekšrocība - nekas nav jāpielāgo, visu var iekārtot tā, kā šķiet visērtāk," saka A. Skrebs un atzīstas - daudzas naktis pavadītas bezmiegā, plānojot un modelējot servisa iekārtojumu. Pieredze gūta arī ārzemēs, kur gadījušies pat kuriozi: kāds beļģu autodarbnīcas saimnieks ļoti ieinteresēto apmeklētāju, kas servisa telpas fotografējis no visām pusēm, sācis bīdīt uz durvju pusi... Toties tagad katrai lietai ir sava, vispiemērotākā vieta, un meistariem nav jātērē enerģija, skraidot pēc instrumentiem vai staipot aparatūras kabeļus pa visu zāli.

"AB autoservisā strādā pieredzējuši meistari - servisa vadītājs, atslēdznieks Andrejs Ivanovs, autoelektriķis Andis Oškalns, metinātājs, riteņu ģeometrijas regulētājs Arvīds Vīndedzis, autoatslēdznieks Agris Ozols. Arī pats direktors servisa zālē pavada krietnas stundas, jo veic motora diagnostiku, remontē karburatorus, regulē iesmidzināšanas sistēmas un dara citus darbus. "Esmu strādājošais direktors," sevi raksturo Aivars Skrebs, bet, kad uzsāk stāstījumu par dažādu automašīnu marku mehānismu atšķirībām, līdzīgajām detaļām un citiem visai specifiskiem jautājumiem, acīmredzams, ka viņa īstā aizraušanās ir nevis uzņēmuma vadība, bet gan "ķimerēšanās" pa mašīnām. "Šodien nepietiek tikai ar to, ka meistaram ir zelta rokas un viņš perfekti prot izjaukt un saskrūvēt mašīnu," secina A. Skrebs. "Svarīgi iemācīties strādāt ar diagnostikas aparatūru, nolasīt un iztulkot rādītājus, lai precīzi noteiktu - kas labojams. Un man nav būtiski iegādāties pašu modernāko un jaudīgāko aparatūru - vispirms pilnībā jāiemācās iegūt visu informāciju no vienkāršām diagnostikas iekārtām, tad var plānot modernizāciju."

"AB autoserviss" nekonkurēšot ar citiem daudzajiem Saldus servisiem cenu ziņā - tās lielākoties īpaši neatšķiras. Taču centīšoties piedāvāt profesionālu darbu un garantijas, kas iespējams, pateicoties labam servisa aprīkojumam - bremžu testam, gāzu analizētājam, gaismu regulēšanas iekārtai utt. "Manuprāt, šeit var droši uzticēt sagatavot mašīnu tehniskajai apskatei, jo mums ir aparatūra, ar ko pārbaudīt mašīnas tehnisko rādītāju atbilstību CSDD prasībām. Vēl vairāk - mēs pat esam gatavi iziet tehnisko apskati klienta vietā - gadījumā, ja kādu defektu nebūsim pamanījuši, par atkārtoto pārbaudi maksās pats serviss," sola A. Skrebs.