Pašvaldības policijas ziņas (28.03.)

Nepilngadīgie smēķē un dzer

20. martā ar 5 Ls naudas sodu sodīts septiņpadsmitgadīgs Cieceres skolas skolēns, kas smēķēja skolas telpās.

20. martā apvienības "Apsardze" darbinieki policijā nogādāja 16 un 17 gadus vecus jauniešus, kas piedzērušies neprata uzvesties degvielas uzpildes stacijas teritorijā Jelgavas ielā. Katrs sodīts ar 5 Ls naudas sodu.

21. martā pusnaktī aizturēts 16 gadus vecs jaunietis, kas piedzēries streipuļoja pa Dzirnavu ielu. Viņam uzlikts 5 Ls naudas sods.

21. martā ar 1 Ls naudas sodu sodīta septiņpadsmitgadīga Saldus tehnikuma audzēkne, kas smēķēja pie Cieceres skolas.

Neprot uzvesties

20. martā par gulēšanu Nākotnes ielas 9. nama kāpņu telpā dzērumā aizturēts kāds vīrietis. Uzlikts 5 Ls naudas sods, kuru viņš tūlīt samaksāja.

25. martā Saldus tehnikuma kopmītnēs aizturēti brāļi Andris (dzim. 1984.g.) un Artūrs (dzim. 1982.g.) Povilaiši, kas dzērumā neprata uzvesties. Katram no viņiem uzlikts 5 Ls naudas sods.

26. martā pēc pusnakts saņemta sūdzība no Striķu ielas 27, ka pārāk skaļi uzvedas Ulda Zemtura (dzim. 1957.g.) ciemiņi. Kompānija aizraidīta mājās, bet U. Zemturis uzaicināts uz pārrunam policijā, lai lemtu par sodu.

Piedūmo kaimiņa dzīvokli

21. martā saņemta sūdzība no Lielās ielas, ka no sētā sakurtā ugunskura dzīvoklī nāk dūmi. Ugunskura kūrējam sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods.

Likvidē dzīvnieku

22. martā agri no rīta saņemta informācija, ka kādam Zaļās ielas iedzīvotājam šķūnītī kājā ieklupis dzīvnieks, iespējams - sesks. Tas likvidēts un aizvests uz pārbaudi veterinārajā laboratorijā.

Aiztur veikalā

"Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādājuši vairākus pircējus, kas veikalā gribēja iepirkties nesamaksājot: 22. martā - vīrieti no veikala "Ināra" un veikala "RIMI", 23. martā - vīrieti no veikala "RIMI", 26. martā - nepilngadīgo no veikala "RIMI". Pilngadīgie brīdināti par atbildību, kāda paredzēta par zagšanu, bet desmitgadīgā zēna vecākiem nācās samaksāt par dēla sabojāto preci.

Mašīnu novieto zālienā

24. martā ar 2 Ls naudas sodu sodīts automašīnas vadītājs, kas braucamo bija novietojis zālienā Dārza ielā. Ar šādu pat naudas sodu sodīta autovadītāja, kas 26. martā savu mašīnu bija novietojusi zālienā Avotu ielā.

Suņi uzbrūk garāmgājējiem

24. martā saņemta sūdzība no kāda saldenieka, kam dārzkopības sabiedrības "Aronija" teritorijā piedzērusies sieviete uzrīdījusi suņus. Vīrietim ieteikts griezties slimnīcas uzņemšanas nodaļā un pie valsts policijas iecirkņa inspektora, jo "Aronija" neatrodas Saldus pilsētas teritorijā.

26. martā saņemta sūdzība, ka Zvejnieku ielā 28 suns sakodis meiteni. Suņa saimniekam sastādīts administratīvais protokols. Pēc pusotras stundas viņam atkārtoti sastādīts protokols, jo suns joprojām nebija piesiets un uzbruka vēl vienam cilvēkam. Protokoli nosūtīti izskatīšanai administratīvajā komisijā.

Neizliek karogu

25. martā par valsts karoga neizlikšanu sastādīti 4 administratīvie protokoli Slimnīcas, Ausekļa, Striķu un Robežu ielā. Protokoli nosūtīti izskatīšanai rajona tiesā.

Saldus administratīvajā komisijā

13. marta administratīvajā komisijā izskatīti vairāki pašvaldības policijas sastādītie administratīvie protokoli.

Ar 25 Ls naudas sodu sodīta bāra "Odesa" īpašniece Jeļena Kleina (dzim. 1975.g.), jo bārā atradās nepilngadīga persona.

Ar 5 Ls naudas sodu sodīta Lilija Štube (dzim. 1949.g.), kas patvarīgi bija rakusi mazdārziņu teritorijā.

Ar 1 Ls naudas sodu sodīts Ivars Evarsons (dzim. 1954.g.), kas atļāvis klaiņot savam sunim.

Ar 10 Ls naudas sodu sodīts Juris Kalks (dzim. 1957.g.), kura suns sakoda sievieti.

Ar 5 Ls naudas sodu sodīta Ruta Zviedre (dzim. 1940.g.), kura atļauj savam sunim klaiņot pa ielu.

Ar 5 Ls naudas sodu par bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšanu sodīta Jolanta Kreizlere (dzim. 1967.g.).

Informēja Saldus pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis