Deputāts Feldmanis iestājas Baldzēna sociāldemokrātos

Saldus domes bijušais LSDSP deputāts Uģis Feldmanis 24. martā iestājās Sociāldemokrātu savienībā jeb tā sauktajā Egila Baldzēna partijā. No LSDSP saraksta domē tika ievēlēti 5 deputāti, 3 no viņiem bija šīs partijas biedri. Tagad palikuši divi LSDSP biedri - Aidis Herings un Ojārs Ābelnieks.

Kāpēc U. Feldmanis izšķīries par partiju maiņu, kā turmāko darbību domē vērtē viņš pats un viņa bijušās partijas biedri?

UĢIS FELDMANIS: “Es savulaik LSDSP iestājos tādēļ, ka cerēju — tas ir spēks, kas spēs “nolikt pie vietas” visus tos, kas Latviju pataisījuši par nabagmāju. Diemžēl ir vecs teiciens, ka cilvēku pārbauda vara un nauda. Mana dzelžaina pārliecība ir, ka partijas šķelšanās pirms 8. Saeimas vēlēšanām ir liela kļūda, bet tas nebija no manis atkarīgs. Vairākus mēnešus vēroju, analizēju, tikos ar Saeimas politiķiem, diskutēju, līdz nonācu pie pārliecības, ka Latvijas sociāldemokrātu savienība atbilst maniem uzskatiem par sociāldemokrātijas patiesajām vērtībām. Lai gan pilnībā neesmu iepazinies ar Latvijas sociāldemokrātu savienības programmu, uzskatu, ka abu partiju programmās ir maz atšķirību. Mana izvēle saistīta ar to, ka man nebija pieņemami LSDSP priekšsēdētāja Jura Bojāra centieni ieviest partijā demokrātiskā centrālisma principus. Egils Baldzēns ir gluži cits politiķis. Otrs kritērijs — LSDSP attieksme pret nacionālajiem jautājumiem. Bojāra partija pārāk tālu “iet austrumu virzienā”, un man tas nav pieņemams. Pagaidām šī darbība izpaužas Rīgas domē, bet tas var notikt tad, kad būs ievēlēta 8. Saeima. Viss, kas atkarīgs no manis, darbu Saldus domē neietekmēs. Ļoti liela kļūda būtu, ja abi sociāldemokrātu spārni sāktu viens otru apkarot. Es no savas puses darīšu visu, lai tas nenotiktu ne Saldus domē, ne starp abām partijām.”

OJĀRS ĀBELNIEKS: “Manās acīs Uģis Feldmanis arī turpmāk būs tikpat cienījams cilvēks, kā līdz šim. Katram ir tiesības uz savu izvēli, un, ja viņš izvēlējies iestāties šajā partijā, tās ir viņa tiesības. Mēs Saldus domē “netaisām” lielo politiku, visus jautājumus apspriežot, tik un tā nākas darboties kopā. Tikai strādājot kopā gan ar tēvzemiešu, gan Tautas partijas deputātiem, iespējams panākt labāku rezultātu. Manuprāt, nekāda traģēdija tāpēc nenotiks.”

AIDIS HERINGS: “Mani mazliet pārsteidza tas, ka pirms braukšanas uz Latvijas sociāldemokrātu savienības kongresu Uģis Feldmanis ne vārda neteica, ka gatavojas iestāties šajā partijā. Viņš arī nebija uzrakstījis iesniegumu, ka izstājas no LSDSP. Es ceru, ka tas, ka Feldmanis ir Baldzēna partijas biedrs, netraucēs mums turpmāk rezultatīvi strādāt, tomēr zināma skepse ir.”