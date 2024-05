"Ja tev ir divi maizes klaipi, vienu iemaini pret ziediem..."

Next

Ziedu veikaliņš "Krista" Brocēnos paliek atmiņā jau no vienas apmeklējuma reizes.

Varbūt tāpēc, ka te smaržo rozes, hiacintes, frēzijas, neļķes, sniegpulksteņi..., kopīgi veidojot mazliet satraucošu, mazliet svinīgu un nostaļģisku - pēc svētkiem! - aromātu. Varbūt tāpēc, ka veikala saimniece KRISTĪNE ZGIRSKA prot savā mīlestībā pret ziediem dalīties ar pircējiem, mudinot apzināties, ka šajās nelielajās telpās puķe vai istabauga podiņš ir ne tikai prece, bet arī prieks, apsveikums, līdzjūtība, sirsnība, pārsteigums - visas tās izjūtas, kuras vēlamies paust, pērkot un dāvinot ziedus sev un citiem. Visas labās izjūtas, jo ar kādiem gan ziediem var, piemēram, dusmoties?...

Sarunu ar Kristīni Zgirsku risinām Māras dienā. Gan daudzo gaviļnieču dēļ, gan arī tādēļ, ka todien notiek komunistiskā genocīda upuriem veltītais piemiņas brīdis, ziedu veikaliņa durvis tiek vērtas bieži. Esmu aiz sienas, tāpēc dzirdu tikai sarunas: kāda pircēja teic - vajag tādu puķi, ko var pasniegt bez dāvanas. Cita ienākusi cilā podiņus un iztaujā par augu kopšanas knifiem. Kāda amatpersona nevar izvēlēties, kādus ziedus iegādāties nolikšanai pie piemiņas akmens, un Kristīne iesaka, jo zina, ko uz mītiņu nesīs citi. Vēl kāda balss nosaka - es ienācu paskatīties, man vajadzēs pirkt tikai pēc dažām dienām... "Vai Lieldienās pūpolus varēs nopirkt? Gribu aiznest uz kapiņiem," grib zināt cits pircējs. Neviens no viņiem neaiziet, nesaņēmis gribēto - tīkamu ziedu vai puķi podiņā, vai padomu, vai solījumu.

Kristīnes laipnība pret pircējiem ir korekta, neuzbāzīga, un pircēji, šķiet, tādēļ te jūtas ļoti brīvi. Ne viens vien, atnācis pēc vienas puķes, ātri apsver dienas gaitas, un izrādās, ka apsveicamo ir vairāk, nekā sākumā domāts.

Vai puķes jums vienmēr patikušas?

"Jā, tāpēc arī mācījos Bulduru tehnikumā. Gribēju apgūt daiļdārzniecību, bet tam vajadzēja vidusskolas izglītību. Man nebija tādu apstākļu, lai mācītos vidusskolā, tāpēc izmācījos par dārznieci. Es pat pēc horoskopa esmu Zemes zīmes cilvēks - Vērsis.

Kad beidzu tehnikumu, bija jādomā par to, kur strādāt. Mana dzimtā puse ir Lielupes krasts Kalnciemā - gribēju tuvāk mājām, bet tādā vietā, kur ir arī pastāvīga mājvieta, nevis kopmītnes. Tas man bija ļoti svarīgi. Visbeidzot Bauskas rajona Īslīcē, toreizējā Ļeņina kolhozā, piedāvāja darbu dārzniecībā un divām meitenēm - divistabu dzīvokli. Tas apmierināja.

Dārzniecībā bija rožu māja, frēziju māja, bet vasarā zem plēves audzēja arī gurķus un tomātus. Manā pārziņā bija rozes un vasarās, kā kuro reizi, - gurķi vai tomāti."

Darbs kolhoza dārzniecībā gan bija kārtīga ražošana, romantikas tur maz...

"Un tomēr - kolhozā dārzniecība bija tā skaistākā vieta, jo tur audzēja ziedus. Jāstrādā bija smagi, sievietēm nepiemēroti, bet tik jaunām tas nelikās grūti. Kaut gan - kopā ar mums tur strādāja sievietes gados, tādas, kas mums varēja būt mammu vietā. Bet to smago jau uz āru neizrādīja."

Kā nokļuvāt Brocēnos?

"Uz šejieni mani atveda vīrs. Var teikt, ka pie mūsu iepazīšanās arī puķes vainīgas - kādos Jāņos pie Gunta kursabiedra mūs vienoja kopīga interese par papardes ziedu..."

Vai šeit bija viegli iedzīvoties?

"Man bija viegli. Zinu, ka ir stereotips par it kā vēsajiem kurzemniekiem... Bet manā dzimtajā Zemgalē, šķiet, ir vēl lepnāki ļaudis. Satuvināšanās notika neuzbāzīgi, pamazām, it kā pati no sevis.

Man palīdzēja iedzīvoties Cieceres ezers. Kad bērni bija maziņi, bieži viņus vizināju gar ezera krastu un jutos līdzīgi kā dzimtajās mājās, kur līdzās plūda Lielupe.

Vēlāk sāku strādāt veikalā "Lāde", tad jau iepazinu daudzus broceniekus. Vīrs labi pazīst savas paaudzes cilvēkus, bet mans paziņu loks, šķiet, jau kļūst plašāks nekā viņējais."

Kā radās doma pašai par savu veikalu?

"Esmu strādājusi arī Saldū - pamatskolā un ziedu salonā "Marija". Tā bija laba pieredze. Pamatskolā vēl palikuši daži nepadarīti darbi, lai būtu nokārtotas visas saistības.

Man vienmēr paticis par savu darbu atbildēt no sākuma līdz beigām. Patīk gandarījuma izjūta, kad tas izdevies labi. Strādājot skolā, reizēm jutos sarūgtināta, kad manis koptās dobes tika izmīdītas, izbradātas. Tāda sajūta, ka iekāpts dvēselē, nevis dobē. Kaut gan - tie bradātāji bija varbūt tikai pāris no simta...

Savs veikals - tas ir savs darbs no sākuma līdz beigām. Tas man ir ļoti svarīgi."

Viens ziedu veikals Brocēnos jau bija. Šī ir maza pilsētiņa, kur cits citu pazīst, - vai bija smuki tā ņemt un konkurēt?

"Bija tādi, kas teica - ārprāts, ārprāts, Brocēnos divas puķu bodes! Man gan šķiet, ka es otra veikala klientūru īpaši neesmu mazinājusi, drīzāk aizturējusi tos, kas līdz šim pēc ziediem braukuši uz Saldu. Daudzi brocenieki, kas strādā Saldū, tagad puķes nepērk Saldū, bet šeit. Saldū ir vairāki puķu veikali, un katram ir savs "rokraksts". Tāds ir arī "Kristai", un tie, kam tas patīk, izvēlas iepirkties šajā veikalā.

Izsvēru - ko savā veikalā varu piedāvāt tādu, kas līdz šim nav bijis pieejams. Ņēmu vērā, ka visvairāk puķu vajadzīgs sestdienas pēcpusdienās, ka ziedus vēlas pirkt arī svētdienās. "Salasīju" plusiņus un ar tiem startēju."

Kāda bija veikala pirmā darba diena?

"Oficiāli veikalu atklājām 30. augustā, bet pirmie pircēji bija jau ātrāk - skolai vajadzēja ziedus, arī daži kaimiņi, ieraudzījuši, ka ziedi atvesti, ienāca tūlīt iepirkties.

Pirmā diena kā jau pirmā - tad daudz interesentu, daudz apmeklētāju. Tikai pēc pāris mēnešiem tā pa īstam aptvēru, cik lielu atbildību esmu uzņēmusies un cik daudz pacietības un izturības šis veikals prasa."

Mīlēt puķes un pārdot tās ir divas dažādas lietas, divas dažādas attieksmes - kā pret skaistumu un kā pret preci. Vai tās nav pretrunā?

"No bērnības atceros kādu Sent-Ekziperī domu, kas skanēja aptuveni tā - "ja tev ir divi klaipi maizes, vienu iemaini pret ziediem. Maize baro miesu, ziedi - dvēseli." Šie vārdi man ik pa brīdim nāk prātā. Man patiešām ir svarīgas morālās vērtības. Reizēm cilvēki ienāk veikalā un saka - es neko nepirkšu, es tikai uz brīdi - papriecāties. Un, ja vēl dienas laikā ienāk tādi divi vai pat trīs, - tas ir milzīgs gandarījums.

Cilvēciskā saskarsme, attiecības ir joma, kur man gribētos papildināt zināšanas. Pašlaik tas man nav iespējams citādi kā vien ar grāmatu palīdzību, un tās arī cenšos izmantot. Gribētos būt zinošāka, prasmīgāka, gan sarunājoties ar pircējiem, gan arī saskarsmē ar saviem tuvajiem.

Protams, man ir arī svarīgi, lai puķes pirktu. Tāpēc ļoti rūpējos, lai piedāvājums būtu daudzveidīgs - kaut vai daži ziediņi no katras šķirnes, bet lai dažādi. Brocenieki nav vienveidīgi savā izvēlē, pērk no visa kā pa druskai. Tagad, pavasarī, vairāk vēlas narcises, tulpes. Rozes un neļķes ir tādas universālas puķes, bet, piemēram, neļķes biežāk izvēlas tad, kad tālāk jāved, - tās nepievils. Pēc jaunā gada labi pirka orhidejas. Pašlaik mazāk izvēlas daudzziedu krizantēmas, tomēr pārītis veikalā jātur, jo pircējiem patīk, ka šī puķe ilgi zied. Re, nupat iztērējos vairāk, izvēloties istabas augus. Laikam nebūšu kļūdījusies, jo puķes podiņos pērk labi - tātad cilvēkiem patīk."

Šodien ir daudz pircēju, un pasūta arī pušķus. Pa kuru laiku tos gatavosiet?

"Ir arī klusākas dienas, un tad var paspēt daudz. Taču gadās arī, ka aizeju mājās, paēdu vakariņas un nāku atpakaļ. Var mazliet prognozēt - kad ir vairāk vārda dienas svinētāju, tad arī pircēju vairāk. Tādas izteiktas "rekorddienas" gan nav bijušas.

Valentīndienā puķes pirka pārsvarā tikai vīrieši, bet 8. martā - gan vieni, gan otri. Turklāt sievietes nereti ziedus iegādājās, lai apsveiktu savas mātes... Svētkus - ja tie ir sirdī, nekāda valsts attieksme nespēj sabojāt. Un 8. marts daudziem bija kas vairāk par iemeslu iedzert. Tā bija tradīcijām bagāta svētku diena un tāda arī palikusi."

Jūsu puķu veikaliņā ir tikai viena darbavieta - jums pašai. Vai nav pārāk grūti?

"Esmu pieradusi būt par sevi atbildīga. Tā esmu augusi - varbūt citiem vecāki palīdzēja, bet man bija tā: ja ko vēlos, - pašai jānopelna un jānopērk. Nekad neesmu citus vainojusi - kāpēc tā vai šitā... Es nepīkstu... Nu, labi, reizēm pīkstiens pasprūk. Cenšos neizrādīt.

Bet nav jau tā, ka man vienai tas vezums plecos, un nu tik velku. Ja vīrs nebūtu piekritis, nekad nebūtu pati savu veikalu atvērusi. Tagad viņš un abi dēli atbildīgi izturas pret šo mūsu kopīgo biznesiņu un neizvairās palīdzēt. Kad, Pūpolsvētdienu gaidot, bija vajadzīgi pūpolzari ziedu kompozīcijām, vīrs ar dēliem diviem lāgiem gāja uz radinieku lauku māju. Pazīstam ne tikai grāvmalas un ceļmalas, kur aug kas izmantojams, bet arī mežā zinām tās vietas, kur labākās sūnas.

Guntim patīk pīt - mājās lietojam daudzus viņa darinātus trauciņus un groziņus -, viņš uzpin arī kādu interesantu ietvaru pušķiem, sagādā dekoratīvas klūdziņas."

Vai dēliem interesē arī darbs veikalā?

"Mani amatnieki - reizēm viņiem uznāk radošā iedvesma. Reizi vai divas mēnesī. Tad mammai jāsakož zobi un jāpaiet maliņā. Re, šīs gliemežvākiem aplīmētās sirsniņas ir viņu jaunākie rokdarbi. Sāka lielais, mazais arī gribēja pats savu darbiņu, un tā nu man te ir divas mīļas sirsniņas.

Sākumā viņiem bija grūti aprast, ka veikalā jādara arī visādi vienmuļi darbi. Kāpēc, piemēram, jānes ārā atkritumu spainis? Kad pirmoreiz mazgāja grīdu, viņiem bija grūti strādāt, man - grūti skatīties. Bet izdarīja vienreiz, otrreiz - un iemaņas radās. Redz, kādi darbiņi gaida. Kamēr slauku grīdu, paši piedāvājas izpurināt kājslauķi. Pamazām rodas saimnieka atbildība.

Taču apzinos, ka viegli viņiem nav. Mammas garās darba stundas prasa pieauguša cilvēka izpratni. No otras puses - esam iemācījušies novērtēt brīžus, ko pavadām četratā."

Vai ziniet, kā atzīmēsiet Lieldienas?

"Pagaidām vēl ne. Bet noteikti būs Lieldienu rītā kāds brīdis, kad būsim kopā, kad būs svētki. Manuprāt, zēni prot saskatīt skaisto, būtisko un priecāties arī par jauku mirkli."

Kādi ziedi patīk jums pašai?

"Man mīļi visi ziedi, bet vismīļākie - rozes un lauku puķītes. Vienkārši ziedi vai pušķos?... Kad eju ciemos, no manis gaida pārsteigumu - interesantu pušķi, un es nevaru citus pievilt. Pušķis ir valoda, ar ko eju pie cilvēkiem. Savukārt viņi, izvēloties vai neizvēloties, man atbild. Iznāk saruna.

Floristikas kursos pasniedzēja sacīja - floristika ir kompromiss starp mākslu un biznesu. Ļoti labs kompromiss, man tāds ir pa prātam."

Vai esat pasapņojusi par to, kā gribētu attīstīt savu veikaliņu?

"Pirmajā brīdī gribas teikt - sapnis ir piepildīts. Kaut kas ir sasniegts.

Bet, ja sapņo tālāk... Varbūt, attīstoties finansiāli, varētu vairāk pažēlot sevi, algojot vēl vienu darbinieku. Man atliktu laika sev - lai, piemēram, palasītu. Nevaru lielīties, ka būtu izlasījusi milzum daudz grāmatu, bet tās, kas bijušas manās rokās, man tiešām daudz devušas.

Tomēr... nē, man labi jāizdzīvo šis posms. Jo pienācīgi jānovērtē, ko esmu sasniegusi, - iespēju nopelnīt iztiku ar sirdij tuvu, mīļu nodarbošanos. Tas ir ļoti, ļoti daudz."