Cik maksā importētā un mazajos HES ražotā elektroenerģija

Bieži dzirdamas diskusijas par to, cik izdevīgi vai neizdevīgi elektroenerģiju iepirkt no ārvalstīm vai ražot pašiem. Par cik lielu naudu ir runa katrā no šiem risinājumiem?

Elektriskie tīkli katrā reģionā elektroenerģiju no "Latvenergo" pērk par atšķirīgu cenu. Rietumu elektriskie tīkli, piemēram, par 1,57 santīmiem par kilovatstundu (šeit un turpmāk - cenas bez PVN). Latgalē elektrība tiek pārdota lētāk, Rīgā - dārgāk, jo ņemtas vērā tīkla uzturēšanas izmaksas, kas katrā reģionā ir citādākas. Savukārt patērētājiem cena tiek noteikta pēc vienotas sistēmas visā valstī. Kopumā ir desmit dažādi tarifi, no kuriem pazīstamākie - iedzīvotājiem 3,3051 sant/kWh, lielākajai daļai iestāžu 3,4 sant/kWh. Jo lielāks elektroenerģijas patērētājs, jo zemāks tarifs.

Importētā elektroenerģija, ko "Latvenergo" iepērk Igaunijā, Krievijā un Lietuvā, maksā 1,2 - 1,5 sant/kWh. Tiek importēts 30 - 50% no Latvijā patērētās elektroenerģijas. Pašlaik importēt ir ļoti izdevīgi, taču šo valstu turpmākie savas elektrosaimniecības attīstīšanas plāni ļauj paredzēt - ilgi mēs vairs tik lētu elektroenerģiju nevarēsim pirkt.

Dubultais tarifs ir dubultais vidējās realizācijas cenas tarifs, par kuru "Latvenergo" iepērk elektroenerģiju no mazajām hidroelektrostacijām pirmos astoņus gadus pēc to nodošanas ekspluatācijā. Tas ir - 6,056 sant/kWh. Tātad "Latvenergo" par preci maksā divreiz vairāk, nekā saņem, to pārdodot. Pagaidām mazo HES saražotās elektroenerģijas īpatsvars ir neliels - aptuveni 3% no kopējās valstī patērētās. Taču uz iespēju pārdot enerģiju par dubulto tarifu pretendē arī koģenerācijas stacijas un vēja ģeneratori, kas ražo ievērojami vairāk jaudas.

Dubultais tarifs mazajām hidoelektrostacijām tiek piemērots arī vairākās rietumvalstīs, taču tur cenas starpību subsidē valsts, nevis energoapgādes uzņēmums, kura naudas resursi atkarīgi no tā, cik izdevīgi un par kādu cenu elektroenerģija tiek pārdota. Ja elektroenerģijas uzņēmumu, kuriem tiesības pārdot to par dubulto tarifu, kļūs vairāk un to saražotā jauda aizņems aizvien nozīmīgāku daļu no valstī patērētās, tarifu celšanās patērētājiem ir neizbēgama.

Atbildi sagatavot palīdzēja Saldus elektrotīklu rajona speciālisti