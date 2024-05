Kas? kur? kad? (30.03.)

31. martā plkst. 9.30 Saldus Sv. Jāņa draudzes baznīcā bērnu dievkalpojums, plkst. 11 - Lieldienu dievkalpojums.

31. martā plkst. 18 Blīdenes kultūras namā notiks Blīdenes jauniešu deju kolektīva gada jubilejas koncerts. Piedalīsies dejotāji no Lielauces, no Dobeles "Drīziņš", no Blīdenes "Fāze" un koris "Liesma" no Rīgas. Pēc koncerta - balle, spēlēs grupa "Randiņš", un diskotēka, DJ Uģis. Plkst. 24 - pārsteigums.

Līdz 4. aprīlim jāpiesakās sieviešu basketbola komandām, kuras grib piedalīties rajona čempionātā. Telefons 9485523.

7. aprīlī plkst. 13 Bērnu un jaunatnes centrā notiks pasākums "Pretim pavasarim" Saldus pensionāriem, invalīdiem, represētajiem. Pieteikties 2. un 3. aprīlī pensionāru dienas centrā Kuldīga sielā 13.

10. aprīlī plkst. 13 Zirņos Saldus rajona atklātais čempionāts telpu futbolā meitenēm open klasē. Informācija pa tel. 9459265.