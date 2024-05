Latvijā, pasaulē (4.04.)

Precizētie Ministru kabineta noteikumi par bērna uzturēšanos ieslodzījuma vietā kopā ar notiesāto vai apcietināto māti paredz, ka bērns ar māti ieslodzījuma vietā varēs atrasties līdz četru gadu vecumam pēc mātes lūguma un ar bāriņtiesas piekrišanu. Noteikumi vēl jāakceptē valdībā.

Veselības veicināšanas centra pētījumi liecina, ka Latvijā tikai 34,2% cilvēku fiziski vingro vismaz pusstundu dienā vairākas reizes nedēļā. Mazkustīgs dzīvesveids ir 65,8% iedzīvotāju. Tāpēc Pasaules veselības dienā, 7. aprīlī, Latvijā tiek rīkots pasākums ar devīzi Kusties vesels! Notiks dažādi pasākumi, lai atgādinātu cilvēkiem par nepieciešamību būt fiziski aktīviem, jo mazkustīguma dēļ pasaulē ik gadu mirst aptuveni divi miljoni cilvēku.

Šovasar velotūrisma cienītāji Valmierā un tās apkārtnē varēs izmēģināt trīs labiekārtotus veloceliņus. Aptuveni 3 kilometrus garais pilsētas maršruts braucējus iepazīstina ar jauno un seno Valmieru. Savukārt Baiļu aplis galvenokārt domāts dabas skaistuma baudītājiem.

Vairāk nekā puse Cēsu iedzīvotāju (ap 56%) ir gatavi ziedot pilsdrupu glābšanai. 86% iedzīvotāju atbalsta pašvaldības centienus restaurēt un nostiprināt sliktā stāvoklī esošos pilsdrupu mūrus. Tikai 5% respondentu atzinuši, ka viņiem ir vienalga. Pagaidām ziedojumu kontā ieskaitīts 70 latu.

Dažās vietās Latvijā no jūras atkal ir izskaloti roņi. Pagājušās nedēļas nogalē viens ronis tika atrasts Saulkrastos, viņu VUGD darbinieki nogādājuši Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Savukārt Ventspils jūrmalā izskalotais ronis palaists jūrā. Uz Zooloģisko dārzu šogad ir atvesti desmit jūras krastā atrastie izskalotie roņi.

Policija pagājušajā nedēļā Rīgā atklājusi nelegālu alkohola ražotni un par nelikumīgu alkohola izgatavošanu un tirgošanu aizturējusi trīs vīriešus. Ražotnē atrasti un konfiscēti 820 litri spirta, 910 tukšu pudeļu un korķi.

Čehijas pilsētā Louni trīs cilvēki gājuši bojā un vēl divi pazuduši bez vēsts, kad iebrukuši kādas viesnīcas četri stāvi. Domājams, ka upuru vidū ir Polijas pilsoņi. Čehijas radio ziņojis, ka avāriju, iespējams, izraisījis sprādziens.

Nīderlandē stājies spēkā pērn pieņemtais likums par eitanāziju, tādējādi Nīderlande ir kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kur ārstiem atļauts izpildīt nedziedējami slima pacienta vēlmi šķirties no dzīves, neriskējot tikt tiesātiem par to. Likums paredz, ka cilvēkam drīkst palīdzēt nomirt tikai, ievērojot trīs priekšnoteikumus: ja pacients ir nedziedējami slims, pie pilna saprāta un vēlas šķirties no dzīves, kā arī - ja viņš cieš mokošas sāpes.

Francijas un Beļģijas ebreju kopienas pauž dziļu satraukumu par uzbrukumiem sinagogām, kuri pēdējā laikā kļūst aizvien biežāki. Cilvēki uzbrukumos nav cietuši, taču ebreju kopienas līderi uzskata, ka šāds huligānisms liecina par antisemītisma izplatīšanos.

Turcijas policija konfiscējusi rekordlielu morfija partiju - 7456 kilogramus. Šīs narkotiku kravas vērtība ir aptuveni 39 triljoni liru (18,56 miljoni latu).