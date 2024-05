Nodod privatizācijā pašvaldības īpašumus

Kārtējā Saldus pilsētas domes sēdē izskatīja 18 jautājumus, tostarp - par pašvaldības īpašumu nodošanu privatizācijā, saistošajiem noteikumiem, tranzīta ielas statusu un citus.

Atļaujas

Apsprieda pašvaldības iestādes "Saldus kultūras centrs" lūgumu atļaut iegādāties vieglo automašīnu. Iepriekšējā reizē jautājuma izskatīšanu atlika līdz budžeta apstiprināšanai. Centra vadītāja S. Laurinoviča paskaidroja, ka šī gada saimnieciskajos izdevumos ieplānoti līdzekļi, lai 20 gadus veco automašīnu nomainītu pret jaunāku. Noteikumi pašvaldību iestādēm liedz iespējas iegādāties mašīnu uz līzinga, tāpēc izdevīgākais variants esot operatīvā noma. Izpētīti piedāvājumi, mašīnas noma mēnesī izmaksātu apmēram 100 Ls.

Deputāts V. Dīriņš pastāstīja, ka sociālo lietu komiteja atbalstījusi centra vadības iestrādes jaunas automašīnas iegādē. Deputāts O. Ābelnieks izteica priekšlikumu aizdot no privatizācijas fonda līdzekļiem visu nepieciešamo summu atbilstošas mašīnas iegādei. Deputāts A. Herings uzskatīja, ka jautājums vēlreiz skatāms finansu komitejā, lai izvēlētos pieņemamāko variantu. Deputāts J. Koļesņikovs izteicās, ka piedāvātā nomas maksa ir pārāk augsta, viņš apšaubīja arī piedāvātā modeļa piemērotību centra vajadzībām. Deputāts A. Pūtelis jautāja centra vadītājai, kāpēc iestādei nepieciešamas 2 automašīnas, jo ir vēl arī mikroautobuss. S. Laurinoviča atbildēja, ka reizi nedēļā mašīna brauc uz Rīgu atvest kinofilmas, bez tam mašīna nepieciešama arī reklāmas izvietošanai pilsētā un citām vajadzībām.

A. Pūtelis uzskatīja, ka jautājums par mašīnas iegādi jāskata kopā ar centra saimniecisko darbību un jāizsver, kur nauda vairāk nepieciešama. Viņaprāt, vispirms būtu jāremontē ēka un jānodrošina tajā normāla siltumapgāde, jo pasākumu laikā cilvēkiem jāsalst. Deputāts U. Feldmanis uzskatīja, ka vieglā automašīna ir luksus prece. Centram piemērotāks būtu neliels autobusiņš, ar kuru varētu pārvadāt arī pašdarbniekus. Nolēma jautājumu vēlreiz izskatīt finansu komitejā.

Izskatīja saldenieka A. Harlapa lūgumu atļaut ierīkot mājdzīvnieku patversmi viņa dzīvesvietā. V. Dīriņš paskaidroja, ka pēc iesnieguma saņemšanas konsultējies ar pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes speciālistiem. Viņi uzskata, ka dzīvoklis neatbilst patversmes prasībām - tas atrodas pilsētas centrā, apkārtnē ir daudz veikalu. Pārvaldes vadītāja G. Kapeniece gan lūgusi pašvaldību atbalstīt A. Harlapa iniciatīvu rūpēties par klaiņojošiem mājdzīvniekiem. A. Pūtelis sacīja, ka pilsētas izpildvara pierādījusi nespēju atrisināt klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanas jautājumu, tāpēc jāļauj privātpersonai izrādīt iniciatīvu. Taču, tā kā citu priekšlikumu patversmes vietai nebija, noraidīja A. Harlapa lūgumu atļaut ierīkot dzīvnieku patversmi dzīvoklī.

Nodeva mājas Kalnsētas ielā 29 apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības, sākot no 1. aprīļa, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai V. Bobkovam.

Noteikumi, statuss

Apstiprināja saistošos noteikumus par Saldus pilsētas apbūvi un nosūtīja tos izskatīšanai Pašvaldību lietu pārvaldei. Apstiprināja noteikumus "Par Saldus pilsētas iedzīvotāju uzskaiti un informācijas saglabāšanu".

Plašāk diskutēja par pašvaldības iepirkuma komisiju. Strīdējās par to, vai veidot pastāvīgi darbojošos komisiju, kas izskatītu likumā "Par iepirkumu valsts un pašvaldības vajadzībām" noteiktos iepirkumus, vai arī vienreizēju komisiju katram iepirkumam atsevišķi. Izskanēja priekšlikums veidot pastāvīgu komisiju iepirkumiem virs 5000 Ls, tam iebilda A. Pūtelis, uzsverot, ka likums paredz šo prasību piemērot jau no 1000 Ls. Bija iebildes, ka šāda prasība varētu radīt sarežģījumus, ja operatīvi kaut kas jānopērk, bet komisiju uzreiz nevar sasaukt.

Balsoja par diviem priekšlikumiem - A. Heringa ieteikumu uzdot domes ekonomikas, finansu un budžeta komisijai veikt likumā noteiktos pienākumus un par A. Pūteļa priekšlikumu izveidot pašvaldības iepirkumu komisiju un apstiprināt tās nolikumu. Ar balsu vairākumu nolēma likuma "Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām" uzliktos pienākumus uzdot veikt ekonomikas, finansu un budžeta komisijai, bet tās priekšsēdētājam un domes juristei līdz aprīļa sēdei attiecīgi papildināt komisijas nolikumu.

Ņemot vērā reālo autotransporta plūsmu cauri pilsētai, nolēma lūgt Satiksmes ministriju atzīt par tranzīta ielām Brīvības ielu (posmā no Skrundas līdz Kuldīgas ielai), Kuldīgas ielu (no Brīvības ielas līdz pilsētas robežai) un Lielo ielu (no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai). Lai varētu pretendēt uz valsts pamatbudžeta investīcijām un iesniegt projektu pieteikumus, dome kopīgi ar autoceļu direkciju veiks šo ielu stāvokļa novērtēšanu, satiksmes intensitātes noteikšanu un citus Satiksmes ministrijas noteikumos minētos nosacījumus.

Privatizācija

Apstiprināja SIA "Tenors D" iesniegto privatizācijas projektu par nekustamā īpašuma Avotu ielā 4b privatizāciju. Nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir 17 500 Ls. Par ēku jāmaksā latos, par zemi - 80% īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20% latos. Pirkuma samaksas termiņš noteikts 3 mēnešu laikā no pirkuma noslēgšanas brīža.

Pēc garākām debatēm nolēma nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo SIA "Spodrība". Privatizācijas metode - kapitāla daļu pārdošana, pārdodot tās piedāvājumu konkursā. "Spodrības" kapitāla daļu nosacītā cena ir 70 000 Ls. Par ēkām un kustamo mantu jāmaksā tikai latos, par zemi - 80% īpašuma kompensācijas sertifikātos, 20% - latos. Privatizācijas obligāts papildnosacījums - 10 gadus pēc līguma noslēgšanas jānodrošina sabiedriskās pirts darbība. Šī iemesla dēļ kapitāla daļu nosacītā cena samazināta par 30 000 Ls ("Spodrības" reālā tirgus vērtība šobrīd ir 102 000 Ls). Domes īpašumu privatizācijas komisija izstrādās konkursa noteikumus, bet domes juriste pieteiks "Spodrības" privatizācijas uzsākšanu Uzņēmumu reģistrā.

Nolēma nodot privatizācijā pašvaldībai piederošās kapitāla daļas akciju sabiedrībā "R&C", akcijas pārdodot. Domei pieder 95 akcijas jeb 10,04% kapitāla daļu. Izpētot tirgus piedāvājumu, domes privatizācijas komisija noteiks kapitāla daļu nosacīto cenu, bet galīgo cenu apstiprinās domes sēdē.

Apstiprināja domes īpašumu privatizācijas fonda izlietojumu programmu šī gada 2. ceturksnim. Martā uzkrājums fondā bija 6313,15 Ls. 15% līdzekļu paredzēts privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam. Debatēja, kāpēc uzņēmējdarbības atbalstam paredzēti tikai 5%, bet domes noteiktajiem mērķiem 70% no privatizācijas fonda naudas. V. Dīriņš paskaidroja, ka nauda šajā ceturksnī paredzēta rajona e-projekta realizēšanai pilsētā un galvenokārt saistīta ar informācijas tehnoloģiju nodrošināšanu skolās. J. Koļesņikovs ieteica šajā ceturksnī šim mērķim izlietot arī 5% uzņēmējdarbības atbalstīšanai un 10% rezerves fondam paredzētās naudas, savukārt nākamajā ceturksnī lemt par lielākas summas atvēlēšanu citam mērķim. Priekšlikumu ar balsu vairākumu atbalstīja. E-projekta 3. kārtas realizācijai pilsētā piešķīra 5366,18 Ls.

Dažādi

Izskatīja iesniegumus dzīvokļu un zemes jautājumos. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 5 īpašumiem, reģistrēja 6 individuālā darba veicējus, noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 5 īpašumiem.

Pārrunāja vairākas aktualitātes. Apsprieda, ka represijās cietušo piemiņai veltīta pieminekļa uzstādīšanai varētu ieteikt vietu pie Cieceres upes Avotu ielā. U. Feldmanis interesējās, cik tālu pavirzījusies "spoku mājas" lieta. A. Herings paskaidroja, ka eksperti atzinuši objektu par glābjamu, tāpēc jāturpina sarunas ar īpašnieku.