Robežu pagastā Rubā

KĀDREIZĒJĀS REŅĢES MUIŽAS ĒKA jau daudzus gadu desmitus ir Rubas pamatskola. Tās tagadējo iemītnieku kārtīgums rada iespaidu, ka namā saglabājies vēl diezgan daudz senatnes. Ienācēju bieži vien sagaida ieejas vestibilā iekurts mājīgs kamīns. Pirmais Reņģes muižas īpašnieks bijis Rotgers fon Ašbergs (dažviet rakstos — Ašenbergs — red.), kurš pēc Livonijas ordeņa valsts sabrukuma 1574. gadā saņēmis šeit īpašumā zemi. Viens no muižas saimniekiem Vilhelms Ašbergs esot bijis negants cilvēks un uzdzīvotājs, kas ņēmis nelabu galu Mazgramzdā. Kad 1835. gadā Ezeres muižu nopircis Krievijas bagātnieks fon Štiglics, arī Reņģe kļuva par viņa īpašumu, un te sākās citi laiki. Pils ēka, kura saglabājusies līdz mūsdienām, uzcelta barona Voldemāra fon Nolkena laikā 1882. gadā, un tajā bijis grezns interjers. Šobrīd daļēji saglabājusies pils interjera dekoratīvā apdare, kā arī vairākas krāsnis un kamīni. Pie pils Vadakstes upes krastā atrodas 19. gs. beigās ierīkots parks ar 35 svešzemju koku un krūmu stādījumiem. Uz parku un uz skolu no Ezeres — Vadakstes ceļa ved sirmu liepu aleja.

Vislielākā brīnīšanās svešiniekiem parasti ir par daudzajiem vietvārdiem. Ja mērķis - Ruba, vilciena biļete tomēr jāpērk līdz Reņģes stacijai, bet, sūtot apsveikumu, uz aploksnes jāmin Veclīkupēnu pasta nodaļa...

Kā īsti cēlies pagasta nosaukums, vietējie nezina pamatot un arī rakstos vēl nav uzmeklējuši. Varbūt - no latīņu vārda saknes, varbūt - no brāļu lietuviešu valodas? Kādreiz Rubas vārds bijis vien nopostītajai evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kas tagad skumja un nodrupusi ceļu un laikmetu krustcelēs.

Reņģe rakstos pirmoreiz minēta 1574. gadā, kad tā izlēņota Rotgeram fon Ašbergam. 17. gs. te izauga Ašburgas pilsēta, kurai 1680. gadā Polijas valdnieks piešķīra pilsētas tiesības. Tā iznīcināta Ziemeļu kara laikā. Tuvākā pilsēta bija Pīlesmiests - tagadējā Nīgrande.

18. gs. beigās Vilhelms Ašbergs, kam īpašumā ir Rubas novads, apprecas ar hercoga Ketlera dzimtas pēdējo atvasi Terēzi no Ezeres. Viņš kļūst arī par Ezeres muižas īpašnieku, un Reņģi iemaina pret Ezeres muižai piederošo Bruzilu muižu. Tā precību rezultātā, apvienojot Ezeri, Rubu, Pampāļus, 1793. gadā izveidojās Lielezeres pagasts.

1922. gadā Lielezeres pagasts sadalījās. No 1922. - 1925. g. bija Reņģes pagasts, no 1925. g. - Rubas pagasts Jelgavas apriņķī, no 1950. - 1959. g. - Auces rajonā, no 1959. - 1962. g. - Dobeles rajonā, no 1962. g. - Saldus rajonā.

Rubas pagastu šķērso Zemgales - Kurzemes novada robeža. Varbūt tādēļ rubenieku ceļi jau izsenis veduši gan uz Saldu, gan arī uz Auci.