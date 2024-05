"Pampāļi" sāk labības sēju

UZPILDA SĒJMAŠĪNU. Tūlīt Aivars Mucenieks (no labās) turpinās sēt, bet Leons Želvis dosies pēc jaunas sēklu kravas. FOTO — ULDIS PŪCE

Vakarrīt paju sabiedrības "Pampāļi" laukos aiz traktoru kabīnēm jau putēja kultivētie lauki. Sēja sākusies. Vakar strādāja gan Lukās, gan pie Auniņiem.

Netālu no Auniņiem Valmet vilktā sējmašīna kaisīja augsnē ‘Annabell\' miežu sēklu. To saimniecība šogad sēj pirmo gadu. Graudu vedējs šoferis Leons Želvis, gaidot no lauka viņa gala atgriežamies sējēju Aivaru Mucenieku, stāstīja, ka Aivaram šī ir zīmīga diena - viņš Belarus esot nomainījis pret modernoValmet.

Graudu sējmašīnas "Pampāļos" iemēģinātas aizvadītās nedēļas piektdienā, bet pa īstam sēja uzsākta pirmdien. Tā kā darba diena ievelkas gara - no septiņiem rītā līdz septiņiem vakarā - paju sabiedrība uz lauka strādājošos sējējus, arī minerālmēslu izkliedētājus nodrošina ar siltām pusdienām uz saimniecības rēķina. Šāda prakse atjaunota kopš pērnā gada. Silta zupa nodrošināta arī akmeņu lasītājiem. Šoferis Leons Želvis saka: divi ēdieni un kompots viņam ir pietiekami.