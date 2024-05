Izstāde dārzu kopējiem un radošiem ļaudīm

Next

LATVIJĀ TAPIS PĻĀVĒJS. Variešu pagasta zemnieks Pēteris Sprukts stāsta, ka pērn uzsākta Daugavas krastu sakopšanas kampaņa, un vienu šādu pļaujmašīnu izlozēja talcinieki. To esot ieguvis daudzbērnu ģimenes pirmklasnieks. FOTO - ULDIS PŪCE

PIN GROZU. Izstādes apmeklētāji varēja vērot, kā Rīgas amatnieks no klūgām darina grozus un pat mēbeles dārzam.

Aizvadītajā nedēļā Ķīpsalas izstāžu halle bija pieblīvēta eksponātiem, jo vienlaikus noritēja mežsaimniecībai un mežizstrādei veltīta izstāde un starptautiska izstāde "Dārzs. Flora 2002".

Ārpus telpām - jaudīgas meža tehnikas demonstrējumi, dažādu dārza darbu atvieglošanas mehānismi, guļbūves, nojumes vasarnīcām un stādi.

Tiesa, dārza un floras izstāde radīja nelielu vilšanos. Varbūt tādēļ, ka stādu stendi vēl visai pieticīgi - rozes, pūpoli, dekoratīvo koku un krūmu stādi. Ne puķu, ne kādu citu košumu. Par agru. Bet, ja jau vajag, hallē vairākos sēklu stendos tik daudz raibu puķu paciņu un tik daudz iespēju ar sēklām eksperimentēt, ka atliek tikai pirkt un riskēt. Vērtīga izstādes sastāvdaļa bija dažādi semināri- gan par ogu kultūrām, zālieniem, rotaļlaukuma ierīkošanu, par zaļo lauksaimniecību, pļavām un ganībām, par vides saudzēšanu.

Stendos dažādas lietas - mazītiņa sauna, kurā skan mūzika un lodziņā burbuļo ūdens, dažādas vannas ar un bez burbuļiem, strūklakas un skulptūras dārziem, miniatūri dārzi, dārza inventārs un darbarīki, augu aizsardzības līdzekļi un mēslojums, dārza un vasarnīcas mēbeles, trauki puķēm un citiem augiem.

Pie mēbelēm kavējās ļoti daudzi interesenti. Tās tik dažādas - sākot no milzu granīta šķembas galda un tikpat pamatīgiem soliem, no plēstu baļķēnu mēbelēm, beidzot ar vieglītiņām pītām dārza mēbelēm un pat piknika grozu daudzveidību.

Savu ieejas kartes talonu iemetām jau diezgan brangi uzpildītā stikla rezervuārā. Nelaimējās, bet kāds tomēr tika pie Jēkabpils rajona Variešu pagasta saimnieka Pētera Sprukta eksponētā zāles pļāvēja.

To izgatavojusi SIA "Letco", un pļaujmašīnas darbības veidi ir visdažādākie - zālāja cirpšana un siena pļaušana, krūmu griešana (griezējnazis bez aizķeršanās nozāģē pat līdz 10 centimetru resnu koku). Nomainot aprīkojumu, ar to var tīrīt sniegu ar speciālu lāpstu vai ar sniega pūtēju. Agregāts vadāms kaut vai ar diviem pirkstiem. Benzīna motors esot ražots Amerikā, tas ir jaudīgs un izturīgs. Pārējo gatavo uz vietas. Aizvadītajā sezonā no nopirktajiem septiņiem pļāvējiem nav salūzis neviens.

"Tagad gan var iegādāties dažādus ārzemju agregātus ar līdzīgām funkcijām, taču tie ir ļoti dārgi un mazdāziņu kopējiem vai sīksaimniekiem nav pa kabatai," stāsta Pēteris Sprukts. "Tādēļ izgatavojām savu, kurš bez aprīkojuma maksā tikai pustūkstoti latu, bet kopā ar aprīkojumu - nedaudz pāri tūkstotim. Ar šo agregātu var izpļaut grāvmalas, tam nekaitē sīki akmeņi."

Nākotnē tiks izgatavots arkls, taps piekabe līdz divu tonnu smaguma pārvešanai, jo motora jauda atļauj tādu kravu pavilkt. Ir jau izgatavots kultivators rindstarpu rušināšanai, kuram dienā sējumu hektāra apkopšana ir nieks.