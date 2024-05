Skrundā būs latviešu ģimeņu 3x3 nometne

Šovasar jūlija sākumā Kuldīgas rajona Skrundā notiks pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne. Latvijā tā būs jau 23. reizi.

Šīs kustības iniciatori ir Amerikas latvieši - Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības nodaļas vadītāja Līga Ruperte ar savu ģimeni un citiem tautiešiem.

Šajās nometnēs darbs notiek brīvprātīgi, nesaņemot par to samaksu. Strādā Latvijā un ārzemēs pazīstami lektori. Nometņu uzdevums ir paplašināt latviskās zināšanas, veicināt latvisko kopības izjūtu un stiprināt ģimenes, attīstīt latvisko kultūru un tradīcijas.

Skrundas nometne būs mazliet atšķirīga no iepriekšējām. Pētīsim mūsu tautas vēsturi, iepazīsim savu novadu. Mēs esam pārliecināti, ka daudziem nometnes dalībniekiem būs interesanti piedalīties ģimeņu semināros, kurus vadīs Līga Ruperte un Māra Tupese no ASV. Diskusijas par ētiku un reliģiju vadīs mācītāja Daira Cilne no Amerikas un Latvijas Universitātes pasniedzēja Skaidrīte Lasmane. Teātri spēlēt mācīs dramaturgs un režisors Uldis Siliņš no Austrālijas, keramikas noslēpumos ievadīs Skaidrīte Cinovska, bet rotu kalšanas mākslu ierādīs Andris Garokalns. Būs iespējas apgūt arī dažādas citas prasmes.

Nodarbības notiks gan pieaugušajiem, gan bērniem. Mazākie (3 - 6-gadīgie) darbosies nometnes bērnudārzā.

Lai pieteiktos uz nometni, jāuzraksta vēstule, kurā jāpastāsta par savu ģimeni, par katru brauktgribētāju, viņa vecumu un interesēm. Jānorāda arī, vai esat šādās nometnēs kādreiz jau piedalījušies (kad, kur).

Maijā pēc vēstuļu apkopošanas saņemsiet atbildi - esat vai neesat nometnē uzņemti, kā arī anketu, kas būs jāaizpilda. Dalības maksa pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma - 35 Ls, mazākiem - 20 Ls.

Tuvāka informācija par nometni atrodama mājas lapā //www.3x3.lv/. Nometnes vadītājas elektroniskā adrese - daiga@kuldiga.parks.lv, pasta adrese - Daigai un Aldim Bitiniekiem, Pļavas ielā 5-23, Kuldīgā. Telefons 3322776 (darba laikā), 3341506 (vakaros). Vēstules gaidīsim līdz 1. maijam.