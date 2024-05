Veterinārajā laboratorijā īsteno Eiropas prasības

JAUDĪGAS, MODERNAS IEKĀRTAS. Inženiere - pārtikas tehnoloģe Renalda Kapteine (no kreisās) un laboratorijas vadītāja Brigita Vinceviča priecājas par jaudīgo vilkmes skapi, kurš izvada no telpas gaistošās ķimikālijas, ko izmanto izmeklējumos. FOTO - ULDIS PŪCE

Tik lielas un būtiskas izmaiņas, kādas Saldus veterinārajā laboratorijā notikušas šogad un kādas ieviesīs nākotnē, nav pieredzētas laboratorijas vairāk nekā 40 gadu ilgajā vēsturē.

No šī gada 1. jūlija tā ir Valsts veterinārmedicīniskās diagnostikas centra struktūrvienība ar ļoti garu nosaukumu, bet īsi - Kurzemes reģionālā veterinārā laboratorija ar filiālēm Liepājā un Ventspilī. Padarīts nopietns darbs, lai pierādītu - Saldus var būt reģiona centrs. Latvijā ir trīs reģionālās veterinārās laboratorijas, kurās lieli PHARE līdzekļi investēti jaunās, jaudīgās, modernās un efektīvās iekārtās. Reģionālā laboratorija tagad veic visu veidu izmeklējumus Kuldīgas un Saldus rajonā, kā arī izmeklē lopu asins paraugus no Liepājas rajona. Nākamajā gadā paredzēts, ka laboratorija apkalpos arī Tukuma, Talsu, Ventspils un Dobeles rajona klientus. Paraugu nogāde Saldū ir centralizēta. Diagnostikas centra autobuss no Rīgas noteiktā maršrutā reizi nedēļā savāc paraugus no rajoniem un atved uz Saldu. Iespējams, ka specializētais autobusiņš nākamgad kursēs divreiz nedēļā vai biežāk. Klientiem nav grūtību nosūtīt paraugus un saņemt atbildes, bet steidzamos gadījumos laboratorijas transports var aizbraukt pie klienta.

Nākamā gada sākumā te sāks izmantot jaunu un modernu asins paraugu izmeklēšanas aparatūru, kurā vienlaikus varēs izmeklēt 10 asins paraugus. Tas nozīmē, ka zemniekiem par lopu asins paraugu izmeklēšanu būs jāmaksā mazāk nekā līdz šim.

Paraugu pieņemšanā ieviesīs automatizācijas informatīvo sistēmu UNDA. Tā ļaus identificēt, reģistrēt visus paraugus, apkopot izmeklējumu rezultātus, nosūtīt klientam atbildes elektroniskā veidā. Patlaban tikai gaida jaunu datoru, kas ļaus ieviest šo jauno sistēmu. Iespējams, ka nākotnē Saldus laboratorija būs vienīgā Kurzemē, kur būs aparatūra trakumsērgas ātrai un efektīvai diagnostikai.

Nākamgad Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā pāriet visi uzņēmumi, kuri uzglabā un pārstrādā pārtiku. Tas nozīmē, ka nākamgad arī visus pārtikas izmeklējumus varēs veikt Saldus veterinārajā laboratorijā, kas ir akreditēta pārtikas izmeklējumiem. Jau tagad pārtikas uzņēmumi var slēgt ar laboratoriju līgumus par izmeklējumu veikšanu, un laboratorijas vadītāja Brigita Vinceviča saka: būšot arī atlaides atkarībā no līguma summas. Akreditētas pārtikas produktu, ūdens, virsmas nomazgājumu, mikrobioloģiskās, gaļas un gaļas produktu un medus fizikāli ķīmiskās testēšanas metodes, kā arī zivju parazitoloģiskās izmeklēšanas metode. Jaunās iekārtas, akreditētās metodes ļauj noteikt pārtikas atbilstību visām nekaitīguma prasībām.

Laboratorijas vadītāja stāsta, ka visi darbinieki ļoti daudz mācījušies, apgūstot tādas metodes un aparatūru, ar kādu jau strādā moderni aprīkotajās laboratorijās ārzemēs. Lai pārliecinātos, vai Saldū ir pietiekami kvalificēti speciālisti, notiek starplaboratoriju testēšana, auditi. Līdzšinējās pārbaudēs novērtējums bijis atzinīgs. Tā kā laboratorijas darbs tiek nemitīgi kontrolēts un pārbaudīts, un atzīts par teicami paveiktu, tas arī Eiropā palielina uzticību Latvijā ražotai pārtikai.

Speciālisti regulāri mācās no kolēģiem. Būts Krievijā, Polijā, šogad divām specialistēm bija iespēja skoloties Somijā. Šogad vērtēts arī, kā strādā kolēģi Itālijā. Tas ļauj salīdzināt metodes, nolūkot modernākās iekārtas, un pēc tam pasūtīt tās, kas labākās tieši reģionālajai veterinārajai laboratorijai.

Pamazām tiek remontētas telpas. Šogad atbilstoši Eiropas prasībām izremontēta pārtikas produktu paraugu pieņemšanas telpa un ūdens, virsmas nomazgājumu mikrobioloģiskās izmeklēšanas telpa. "Nācās visu noņemt līdz plikai sienai, ierīkot silto grīdu. Nekur nedrīkst atrasties caurules, vadi vai kas cits lieks, kur krāties putekļiem," stāsta laboratorijas vadītāja. Lai pabeigtu remontēt laboratoriju atbilstoši visām ES prasībām, vēl jāiegulda 75 - 80 tūkstoši latu.