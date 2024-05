Beidzot apstiprināts Brocēnu novada budžets

Pēc ilgstoša darba komitejās un daudzām diskusijām novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts šī gada budžets.

Sēde noritēja diezgan nervozā gaisotnē. Apspriežot atsevišķus jautājumus, diskusijas izraisījās galvenokārt starp diviem cilvēkiem - jautājuma uzdevēju deputātu un domes priekšsēdētāju, kas ir arī sēdes vadītājs.

Deputātam Paulim Beinarovičam bija iebildumi pret budžeta apspriešanas procesu. Viņš izteica neapmierinātību, ka, skatot budžetu finansu komitejā, tikai ar lielām grūtībām izdevies panākt, lai deputātus iepazīstina ar sociālo jautājumu komitejā izskanējušajiem priekšlikumiem. Tas izdarīts tikai daļēji. Viņam arī nav skaidrs, ar ko nodarbosies domes priekšsēdētāja abi vietnieki, jo neesot viņu pienākumu apraksts. Viņaprāt diviem vietniekiem nav tik daudz pienākumu, lai par to saņemtu algu. Bez tam viņš izteica lielu neapmierinātību ar to, ka domes grāmatvedībā nav dabūjis visas viņu interesējošās ziņas, kaut vērsies tur vairākkārt. Domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters centās atbildēt uz deputāta uzdotajiem jautājumim, taču pēdējo atbildes neapmierināja. No malas varēja novērot, ka ar atbildēm ne visai apmierināti bija arī vairāki citi deputāti, kas skaļi gan neprotestēja. Pēc vārdu pārmaiņas starp runātāju un sēdes vadītāju pēdējais lika ierakstīt sēdes protokolā, ka deputātam P. Beinarovičam izteikts aizrādījums par runāšanu bez uzaicinājuma.

Vēl asāka vārdu pārmaiņa izcēlās starp A. Mēteru un deputātu Anri Bitmani. Arī viņam nebija skaidrs, ko darīs domes priekšsēdētāja vietnieki. Domes priekšsēdētājs A. Bitmanim pārmeta, ka viņš neierodas uz komiteju sēdēm, tāpēc arī ir tik daudz neskaidru jautājumu. Savukārt A. Bitmanis kārtējo reizi aizrādīja, ka viņš aizmuguriski ievēlēts ne tajā komitejā, kur gribējis darboties,- par to iesniedzis arī protestu domei. Viņš grib strādāt finansu komitejā, taču tas viņam liegts, jo šajā komitejā nav ievēlēts. Arī A. Bitmanim sēdes vadītājs izteica aizrādījumu. Pieprasot ierakstīt protokolā, ka viņš sēdi atstāj A. Mētera totalitārās uzvedības dēļ, A. Bitmanis ar durvju aizciršanu sēdi atstāja.

Četriem deputātiem atturoties un pārējiem balsojot par, novada šī gada pamatbudžets tika apstiprināts. Apstiprināja arī speciālo budžetu un ziedojumu un dāvinājumu budžetu, kā arī darba samaksas nolikumu novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Apstiprināja Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu.