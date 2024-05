Mainīgie laika apstākļi prasa no braucējiem īpašu uzmanību

Saldus rajonā braucējiem jābūt īpaši uzmanīgiem, jo temperatūra svārstās gan virs, gan zem nulles atzīmes, un braukšanas apstākļi ir ļoti mainīgi.

"No meteoroloģiskā viedokļa šeit ir kritisks rajons, jo no Ventspils puses ieplūst silts gaiss, savukārt no Austrumlatvijas nāk aukstums," skaidro Saldus 21. ceļu rajona 1. distances darbu vadītājs Ojārs Ikers. "Ceļa apstākļi var mainīties strauji, un slidenie posmi negaidīti mīties ar braukšanai drošu ceļu."

Saldus 21. ceļu rajons ziemai sagatavojies, ceļu apstākļus kontrolē regulāri. Ja vajadzīgs, tie tiek kaisīti arī biežāk nekā reizi dienā. "Kamēr sals nav lielāks par 8 grādiem, izmantojam mitro sāli, bet aukstākā laikā kaisīsim ar smilts - sāls maisījumu," precizē O. Ikers.

Mūsu rajonā pagaidām tiek kaisīta Rīgas - Liepājas šoseja, 1. šķiras ceļi un 2. šķiras ceļu piepilsētas posmi - Saldus - Būtnāri, Bērzi - Brocēnu stacija, Kandavas - Saldus ceļš posmā no Saldus līdz asfaltbetona rūpnīcai. 21. ceļu rajons rūpējas arī par Saldus un Brocēnu ielām un Brocēnu lauku teritorijas asfaltētajiem ceļiem.

Orientēties katra apvidus meteoroloģiskajos apstākļos tagad palīdz meteostacijas, kas izvietotas gar galvenajiem valsts ceļiem. Uz Rīgas - Liepājas šosejas tādas ir pie Anneniekiem, Zirņiem un Rudbāržiem. Interneta lietotāji pašus "svaigākos mērījumus" var uzzināt Latvijas Autoceļu direkcijas mājas lapā www.lad.lv. No tās 1. lappuses var izmantot saiti "Jaunākās ceļu ziņas", kur informācija par apstākļiem uz galvenajiem, 1. un 2. šķiras ceļiem tiek apkopotas divreiz dienā, vai saiti "BalticRoads.net.", kur var uzzināt par visās Baltijas valstīs un Somijā atrodošos meteostaciju rādītājiem pēdējās stundas laikā. Taču vislabākais orientieris būs paša braucēja piesardzība un apdomība, kā arī ziemas apstākļiem piemērotas automašīnas riepas.

Kopš mēneša sākuma darbojas ziemas dienests, un pa mobilo telefonu 6563752 var ziņot, kur nepieciešama ceļu uzturētāju palīdzība. Piemēram, pagājušās nedēļas vētras laikā cilvēki informējuši par nogāztiem kokiem, kas traucēja satiksmi, un ceļu uzturētāji šķēršļus, cik iespējams, ātri novākuši.