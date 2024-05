Latvijā, pasaulē (18.04.)

Kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits martā palicis februāra līmenī (8,2%), liecina Centrālās Statistikas pārvaldes dati. Bezdarbs pieaudzis Ventspils rajonā, sasniedzot 10,1%, kur ostas uzņēmumi samazinājuši štata vietas, un Kuldīgas rajonā, sasniedzot 10,9%, ko veicināja uzņēmuma Vulkāns nebūšanas.

Sākta Rīgas pasažieru ostas prāmju piestātnes rekonstrukcija, jo tā neatbilst prāmja Max Mols, kas kursēs maršrutā Rīga - Stokholma, tehniskajiem parametriem. Rekonstrukcijas darbi netraucēšot prāmju satiksmes sākšanu. Šobrīd biļetes uz prāmi Max Mols iespējams iegādāties deviņās Latvijas tūrisma aģentūrās, kā arī Zviedrijā un Lietuvā.

Aldaris plāno sadarboties ar Krievijas lielāko alus darītavu Baltika un izveidot Latvijā vēl nebijušu alus ražošanas projektu. Aldaris ir starp 10 pasaules vadošajām alus darītavām, kurās ieviesta Steinecker jaunā vērtēšanas tehnoloģija Merlin. Tā uzlabos alus kvalitāti, sniedzot tīru aromātu, putu noturību un gaišāku krāsu, kā arī par 30% samazinās energoresursu izmantošanu.

Šodien Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā tiek atvērtas auto, moto un dažādu ūdens transporta veidu cienītājiem veltītas izstādes Automehānika 2002, Motocikls 2002 un Boat Show 2002. Izstādē Automehānika 2002 ir plašs automobiļu rezerves daļu, servisa iekārtu un aksesuāru klāsts. Motocikls 2002 un Boat Show 2002 piedāvā iepazīties un iegādāties dažādus motociklus, motorollerus, kā arī laivas un citus ūdens sporta piederumus.

Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas bibliotekāru apvienība sākusi pētījumu par pagastu bibliotēkām. Tā mērķis ir noskaidrot pagastu bibliotēku situāciju komercializācijas un teritoriālās reformas gaidās. Pētījuma autori konstatējuši, ka 1997. gadā, kad tika veikts socioloģiskais pētījums Pagasta bibliotēka 20. gadsimta beigās, Latvijas 489 pagastos darbojās 733 bibliotēkas, savukārt 2002. gadā 473 pagastos palikušas tikai 670 bibliotēkas.

ASV lidotāja Čārlza Lindberga mazdēls Ēriks Lindbergs ir nolēmis atkārtot sava vectēva pirms 75 gadiem veikto slaveno lidojumu un izlidojis no Sandjego lidlauka, lai šķērsotu Atlantijas okeānu. Lindberga mazdēla lidmašīna, atšķirībā no vectēva lidaparāta, ir veidota no oglekļa savienojuma un stikla un ir aprīkota ar satelīttelefonu un moderniem izdzīvošanas līdzekļiem.

Dānijā eiro ieviešanu atbalsta 56% iedzīvotāju, 36% ir pret, bet 9% nav viedokļa šajā jautājumā - liecina Dānijas laikrakstā Jyllands-Posten publicētās aptaujas dati. Dānija, kā arī Lielbritānija un Zviedrija pagaidām ir izvēlējušās palikt ārpus eiro zonas.

Spānijā policija ir sagrāvusi cilvēku tirgoņu bandu, kas nodarbojās ar Lietuvas sieviešu pārdošanu publiskajiem namiem Spānijā. Sievietes cena šajā tirgū bija 6000 eiro (3400 latu). Kopumā aizturēti 54 Spānijas un Lietuvas pilsoņi.

Bijušais Krievijas prezidents Boriss Jeļcins sesto reizi kļuvis par vectēvu - Londonas slimnīcā viņa jaunākā meita Tatjana Djačenko dzemdējusi meitiņu. Uzturēšanās Londonas slimnīcā izmaksājusi 5000 ASV dolāru.

Zinātnieki jau 2003. gadā publicēs pilnīgu cilvēka gēnu karti, kas varētu radīt apvērsumu medicīnā - paziņojis gēnu pētniecībā iesaistītā lielākā bezpeļņas institūta vadītājs Starptautiskajā Cilvēka genoma kongresa laikā. Gēnu identificēšana un klasificēšana dotu zinātniekiem iespēju noskaidrot, ar kādām slimībām katrs no tiem ir saistīts, un izstrādāt visefektīvākās ārstēšanas metodes.