Nodibina "Saldus medicīnas centru"

Gandrīz puse no rajona padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem bija saistīta ar divu rajona pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmumu - "Saldus slimnīca" un "Saldus poliklīnika" - reorganizāciju.

Izveido vienotu statūtsabiedrību

Diskusijas izraisījās, apspriežot vienu no lēmuma projekta punktiem, kurā noteikts, ka jaunās statūtsabiedrības viss kapitāls pieder rajona padomei, kas ir vienīgā visu kapitāla daļu turētāja. Saldus domes priekšsēdētājs Aidis Herings šaubījās, vai nebūtu jāparedz katrai no rajona pašvaldībām sava kapitāla daļa statūtsabiedrībā. Viņu atbalstīja Brocēnu novada domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters, kuru uztrauc, ka pēc 2004. gada, kad pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas rajona pašvaldības vairs nebūs, tām piederošais īpašums varētu tikt privatizēts. Tāpēc viņš uzskata, ka jau tagad statūtos būtu jāparedz, ka katrai pašvaldībai pieder noteikts jaunās statūtsabiedrības kapitāla daļu skaits, kas pēc rajona pašvaldības likvidēšanas pārietu vietējo pašvaldību īpašumā. Rajona padomes juriste Gunta Vēdzele skaidroja, ka šobrīd šādu normu statūtos nevar iestrādāt, jo likums to neparedz. Norunāja, ka uzmanīgāk jāseko līdzi likuma izmaiņām, lai vajadzības gadījumā varētu lēmumu izmainīt.

Vienbalsīgi nolēma reorganizēt "Saldus slimnīcu" un "Saldus poliklīniku", apvienojot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) "Saldus medicīnas centrs". Noteica, ka jaunizveidotā sabiedrība ir abu minēto pašvaldības uzņēmumu saistību un tiesību pārņēmēja un ka rajona padome ir vienīgā visu kapitāla daļu turētāja.

Par SIA "Saldus medicīnas centrs" pilnvarniekiem iecēla rajona padomes locekļus Indru Rassu, Aivaru Bierandu un Ivaru Dombrovski. Apstiprināja arī pilnvarojuma līgumu. Pilnvarnieki strādās bez atlīdzības.

Apstiprināja SIA "Saldus medicīnas centrs" pamatkapitālu - 246 530 Ls, nosakot, ka vienas kapitāla daļas vērtība ir viens lats. Apstiprināja arī jaunās statūtsabiedrības statūtus. Statūtos noteica, ka sabiedrības valdes sastāvā ir viens loceklis, kas ir sabiedrības rīkotājdirektors ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Par sabiedrības rīkotājdirektoru uz trijiem gadiem iecēla līdzšinējo p/u "Saldus poliklīnika" direktoru Agri Skujevski. Uzdeva viņam veikt pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu inventarizāciju un līdz 8. maijam rajona padomē iesniegt sabiedrības sākuma bilanci. Jauno rīkotājdirektoru pilnvaroja arī reģistrēt "Saldus medicīnas centru" komercreģistrā.

Uzdeva rajona padomes priekšsēdētājai A. Liepai rakstiski brīdināt p/u "Saldus slimnīca" direktoru Jevgēniju Kalēju par darba līguma laušanu.

Par SIA "Saldus medicīnas centrs" zvērinātu revidentu iecēla Aivaru Putniņu, kas līdz šim bija zvērināts revidents "Saldus slimnīcā".

Apstiprināja SIA "Saldus medicīnas centrs" nododamā nekustamā īpašuma sarakstu par kopīgo vērtību 192 949,16 Ls.

Lemj par finansēm

Izskatot rajona pašvaldības uzņēmuma "Zobārstniecība" lūgumu, nolēma piešķirt tam 800 Ls naudas aizdevumu no rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem. Aizdevums lūgts, lai varētu sagatavot zobārstniecības kabinetu sertifikācijai. Aizdevums jāatmaksā līdz šī gada 30. decembrim.

No rajona autoceļu rezerves fonda vairākām pašvaldībām piešķīra kopsummā 38 730 Ls. Kursīšu pagasts saņems 2000 Ls puskilometru gara ceļa posma remontam (līdzfinansējums 2045 Ls), Nīgrandes pagasts - 5000 Ls asfalta bedrīšu vienlaidu remontam (līdzfinansējums 4000 Ls), Novadnieku pagasts - 5330 Ls asfalta bedrīšu vienlaidu remontam (līdzfinansējums 3544 Ls), Lutriņu pagasts - 3000 Ls asfalta bedrīšu vienlaidu remontam (līdzfinansējums 4712 Ls), Pampāļu pagasts - 7000 Ls asfalta bedrīšu vienlaidu remontam un caurteku ielikšanai (līdzfinansējums 1280 Ls), Saldus pagasts - 1500 Ls autobusu pieturas remontam (līdzfinansējums 1500 Ls), Šķēdes pagasts - 7000 Ls caurtekas ielikšanai pār upi (līdzfinansējums 3000 Ls), Zirņu pagasts - 3100 Ls ceļa remontam, sāngrāvju tīrīšanai (līdzfinansējums 800 Ls), Zvārdes pagasts - 4000 Ls ceļa remontam (līdzfinansējums 2000 Ls), Jaunauces pagasts - 800 Ls ceļa remontam (līdzfinansējums 500 Ls).

Apstiprināja rajona autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu pašvaldībām par februāri: no transporta nodokļa 2069 Ls, rezerves fondā ieskaitot 395 Ls, un no akcīzes nodokļa 11 158 Ls, rezerves fondā ieskaitot 2128 Ls.

Lai attīstītu tūrisma infrastruktūru rajonā, nolēma pasūtīt SIA "Jāņa sēta" karšu izdevniecībai trīs lielformāta tūrisma kartes, kuras tiks uzstādītas pie rajona robežas ar galvenajiem autoceļiem Rīga - Liepāja un Saldus - Kuldīga. Karšu izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas varētu būt 1600 Ls.

No rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem piešķīra rajona padomei 2534 Ls. Šāda summa nepieciešama, lai šogad varētu samaksāt no Valsts kases paņemtā aizdevuma procentus. Aizdevumu nolēma ņemt aparatūras iegādei un ķirurģijas nodaļas grīdu remontam Saldus slimnīcā.

Sakarā ar minētā finansējuma piešķiršanu karšu izgatavošanai, procentu nomaksai, kā arī ar rajona pašvaldībai piederošo a/s "Brocēni", a/s "R&C", a/s "Brocēnu metāla sistēmas" un SIA "Saldus degviela" akciju pārdošanu, grozīja rajona padomes budžetu, tehniski pārkārtojot budžeta attiecīgās pozīcijas.

Apstiprināja rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu šī gada pirmajā ceturksnī un izlietojuma programmu šī gada 2. ceturksnim.

Pirmajā ceturksnī izlietoti 3537 Ls. Otrajam ceturksnim šos līdzekļus paredzēts izlietot šādam nolūkam: 25% jeb 4267 Ls uzņēmējdarbības atbalstam, 2% jeb 341 Ls pašvaldības īpašuma privatizācijas organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, 73% jeb 12 459 Ls citiem mērķiem, ko nosaka rajona padome. Kopā no privatizācijas fonda 2. ceturksnī paredzēts izlietot 17 067 Ls.

Ņemot vērā rajona nepamatoti represēto personu materiālo zaudējumu atlīdzības komisijas aktu, nolēma atlīdzināt vienai personai, kuras ģimenes locekļi nepamatoti izsūtīti, mājas ēku vērtību 16 138 Ls apmērā, šo summu izmaksājot no valsts budžeta līdzekļiem.

Izskata dažādus jautājumus

Lai daudzās likumu un noteikumu izmaiņas saliktu vienotā paketē, jaunā redakcijā apstiprināja rajona transporta koordinācijas un pasažieru pārvadājumu dotācijas komisijas nolikumu.

Grozīja rajona padomes nolikumu, papildinot to ar punktu par lēmumu projektu apspriešanas un balsošanas kārtību par jautājumiem, kuri saistīti ar rajona pašvaldību būvvaldi un autoceļu fonda līdzekļu administrēšanu. Tas nepieciešams, jo visas rajona pašvaldības nav rajona būvvaldes un autoceļu fonda dalībnieces.

Tā kā uz izsludināto Rubas speciālās internātskolas direktora amata konkursu nebija pieteicies neviens pretendents, līdz šī gada 1. jūlijam par Rubas speciālās internātskolas direktora vietas izpildītāju iecēla šīs skolas direktora vietnieci mācību darbā Sandru Statkus.

Nolēma nosūtīt komandējumā rajona pašvaldību vadītāju un izglītības iestāžu direktoru pieredzes braucienā uz Franciju rajona padomes priekšsēdētāju A. Liepu. Viņas prombūtnes laikā rajona padomes priekšsēdētāja pienākumus pildīs vietnieks A. Herings.

Noklausījās vairākas informācijas: par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projektu realizāciju (Saldus rajons ir izvēlēts, lai izmēģinātu datoru programmatūru, kas saistīta ar piekļūšanu valsts reģistru - dzimtsarakstu, adrešu, zemes kadastra - datu bāzei, pirmā to izmēģinās Šķēdes pagasta padome); par Maltas palīdzības dienesta specializētā transporta piedāvājumu invalīdu integrācijai; par dažādu ārvalstu projektu piedāvājumiem papildu finansējuma iegūšanai; par pašvaldību darbinieku sporta svētkiem, kas notiks 1. jūnijā Nīgrandē; par sadarbību ar mežu uzraudzības darbiniekiem, lai novērstu mežu ugunsgrēkus; par lemto Pagastu apvienības sanāksmē.