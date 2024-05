Latvijā, pasaulē (22.11.)

Iļģuciema sieviešu cietumā kopā ar 450 apcietinātajām dzīvo arī viņu mazgadīgie bērni. Cietuma bērnunamā šobrīd uzturas 10 mazuļi, bet bērniņu gaida vēl piecas ieslodzītās. Bezdarba apstākļos cietumā iespēju nopelnīt līdzekļus trūkstošo lietu iegādei sievietēm ir ļoti ierobežota. Tāpēc Veselības veicināšanas centrs (VVC) nolēmis rīkot akciju "Sievietes sievietēm", kurā vāks līdzekļus, lai atjaunotu 200 kvadrātmetru lielo šūšanas darbnīcu ar 100 darba vietām. Telpu remontam būtu nepieciešami ap 15 000 latu.

Pagājušās nedēļas lielajā vētrā cietis arī Latvijas Valsts arhīvs, kuram norautas fasādes metāla plāksnes aptuveni 250 kvadrātmetru platībā, tādējādi apdraudēta glabājamo dokumentu drošība.

Izglītības un zinātnes ministrija apkopojusi informāciju par studentu kreditēšanas sistēmu no valsts budžeta līdzekļiem. Dati liecina, ka trešdaļu no studējošo kredītos paņemtās summas augstskolu absolventi nav atmaksājuši. Ne visi no nemaksātājiem ir parādnieki, jo ir maģistratūras un doktorantūras studenti, atrodas obligātajā militārajā dienestā, studentes grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājumā. Daļai nemaksātāju, kuri pēc studiju beigšanas nonākuši finansiālās grūtībās, banka izstrādājusi individuālu atmaksas kārtību. Par tiesas darbu uzsākšanu pret pārējiem banka lemšot jau tuvākajā laikā.

Latvijas Banka decembra pirmajā pusē laidīs apgrozībā jaunu viena lata monētu, kuras reversā laša vietā būs redzams stārķis. Jaunā monēta papildinās esošās naudas klāstu un tiks laista apgrozībā līdztekus pašreizējai monētai ar laša attēlu, kura arī turpmāk būs likumīgs maksāšanas līdzeklis.

Šogad 9 mēnešos no Igaunijas pilsonības atteicies 271 cilvēks, no kuriem 180 to darījuši, lai kļūtu par Somijas pilsoņiem, 31 igaunis kļuvis par Zviedrijas pilsoni, vēl 31 cilvēks lūdzis Krievijas pilsonību. Cilvēki atteikušies no pilsonības galvenokārt, dodoties prom no Igaunijas un pieņemot tās valsts pilsonību, kurā viņi dzīvo.

Lietuvā 21 brīvprātīgais mediķis izteicis vēlēšanos piedalīties pretterorisma kampaņā Afganistānā. Pēc Aizsardzības ministrijas atzinuma, jau šonedēļ varētu kļūt zināms, vai Lietuvas ārsti piedalīsies pretterorisma kampaņā. Čehijas aizsardzības ministrs izteicis priekšlikumu atļaut lietuviešu kara mediķiem piedalīties pretterorisma kampaņā Čehijas militārā hospitāļa sastāvā.

Šveice plāno armijas sastāvā izveidot ap 100 vīru īpašu vienību operācijām ārpus valsts robežām. Šīs vienības galvenais uzdevums - gādāt par Šveices pilsoņu drošību ārvalstīs. Jaunizveidotā vienība būs paredzēta darbībai pretinieka teritorijā kara apstākļos, izlūkošanai un potenciālo bombardēšanas mērķu noteikšanai, bet tā varēs veikt arī humānu misiju.

Tūkstošiem ASV un Austrālijas iedzīvotāju naktī uz pirmdienu raudzījās zvaigžņotajās debesīs, lai vērotu vienu no gada krāšņākajām astronomiskajām parādībām - Leonīdu zvaigžņu lietu. Vislabāk tas bija redzams ASV. Pēc NASA ziņām, svētdien neilgi pirms rītausmas zaļās, oranžās un dzeltenās krāsas meteori krituši visintensīvāk - 800 līdz 1000 meteoru stundā.