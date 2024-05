Brocēnos transporta izdevumus kompensēs novada robežās

Brocēnu novada domes sēdes vairāk nekā 20 izskatāmo jautājumu spektrs bija visai plašs - no atsevišķu novada iedzīvotāju ikdienas vajadzību apmierināšanas līdz problēmām, kuras der risināt pat valstiskā mērogā.

Lemj par mantu, palīdzības sniegšanu

Lielākā daļa jautājumu skāra novada iedzīvotāju mantiskā statusa maiņu - dzīvokļu piešķiršana, maiņa, uzņemšana dzīvokļu rindā, zemes piešķiršana pastāvīgā lietošanā, zemes izpirkšanas maksas samazināšana, pašvaldības atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām, kompensāciju piešķiršana, individuālā darba atļauju piešķiršana utt. Lēmumi, kas pieņemti šajos jautājumos, attiecas uz aptuveni 40 cilvēkiem.

Apstiprināja martā piešķirtos sociālos pabalstus. Tos saņēmuši 207 cilvēki kopumā par 3462,50 latiem.

Piedalās projektos

Dome atcēla iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu Brocēnu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sakarā, jo bija mainījusies aizdevuma summa - par 5000 Ls vairāk. Lēmumu pieņēma tādā pašā redakcijā - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt no Latvijas Valsts 2002. gada budžeta piešķirtā aizdevuma izmantošanu Brocēnu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projektam līdz 177 119 Ls apjomā renovācijas darbu veikšanai. Līdz ar to arī palielinās domes saistības - nākamo 15 gadu laikā reinvestēt pašvaldības izglītības iestāžu materiālajā bāzē vēl par 5 tūkstošiem latu vairāk.

Deputāte I. Pūliņa iesniedza Brocēnu novada domei Brocēnu bibliotēkas vadītājas V. Ozoliņas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Brocēnu lasītāju kluba nolikumu. Klubs dibināms, lai varētu piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda Etniskās integrācijas programmas izsludinātajā konkursā. Noskaidroja, ka lasītāju kluba - sabiedriskās organizācijas - veidošanai pašvaldības akcepts nav nepieciešams, tomēr dome izteica gatavību vajadzības gadījumā atbalstīt topošo klubu savas kompetences ietvaros.

Skata atkritumu apsaimniekošanas jautājumus

Šajā sakarā domes sēdē bija iesniegti divu dokumentu projekti - "Brocēnu novada cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" un lēmums "Par sadzīves atkritumu savākšanas, izvešanas un uzskaites kārtību". Pirmo - saistošo noteikumu - izskatīšanu deputāti nolēma atlikt, līdz dokuments būs izstrādāts kvalitatīvāk un korekti noteiks personīgo māju īpašnieku un pašvaldības dienestu attiecības atkritumu apsaimniekošanā.

Savukārt, lai sakārtotu Brocēnu pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas kārtību un uzskaiti, nolēma: sadzīves atkritumus drīkst nodot tikai izgāztuvē vai pašvaldības pilnvarotam atkritumu savācējam; pilsētas teritorijā atkritumu savākšanas konteinerus apsaimniekos un atkritumu uzskaiti veiks Brocēnu domes saimnieciskā daļa; p/u "Brocēnu ceļš" no 30. aprīļa lauž atkritumu izvešanas līgumus ar visām juridiskajām un fiziskajām personām, izņemot skolu, kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādes, un slēdz līgumu par šo pakalpojumu ar Brocēnu domes saimniecisko daļu.

Vilcinās uzsākt kapitālos remontus

Brocēnu pilsētas saimnieciskās daļas vadītājs A. Pūtelis bija sagatavojis priekšlikumus par to, kā finansēt kapitālā remonta darbus Brocēnu pilsētas daudzdzīvokļu mājās. Pašreiz pilsētā īres maksa un apsaimniekošanas maksa noteikta 8 santīmi par kvadrātmetru mēnesī. Ar to pietiek ikdienas uzturēšanai, bet ne kapitālajiem remontiem, kas, gadiem ejot, namiem kļūst aizvien vairāk nepieciešami. Būvinspektors ieteica pusi kapitālā remonta izmaksu segt pašvaldībai - no iekasētajām īres maksām, bet otru pusi lai sedz remontējamās mājas dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, maksājot augstāku apsaimniekošanas vai īres maksu tik ilgi, kamēr remonta izmaksas tiek segtas. A. Pūtelis piebilda, ka svarīgi vienoties par remontu izmaksu finansēšanas kārtību pēc iespējas drīzāk, jo vairākas mājas Brocēnos, piemēram, Lielcieceres ielā 34 un Lielcieceres ielā 36, ir avārijas stāvoklī, un tajās steidzami nepieciešams remonts.

Izraisījās diskusijas par daudzdzīvokļu māju uzturēšanas jautājumiem Remtē un Blīdenē, kā arī par lēmumprojekta redakcionālajām nepilnībām, un galarezultātā deputāti balsojot noraidīja abus priekšlikumus - gan - pieņemt lēmumu ar vairākiem labojumiem, gan arī - atlikt lēmuma pieņemšanu līdz tā pilnveidošanai.

Nosaka dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus

Pieņēma saistošos noteikumus "Par maksas pakalpojumu sniegšanu Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļās". Nolēma, ka būs vairāki maksas pakalpojumi, kas saistīti ar dažādu veidu izziņu izsniegšanu un dokumentu sagatavošanu.

Viedokļi dalījās par laulību ceremoniju kā maksas pakalpojumu. Vairāki deputāti uzskatīja, ka ar jaunas ģimenes nodibināšanu saistītie pakalpojumi jāsniedz bez maksas, tādējādi izrādot savu atbalstu jaunlaulātajiem. Savukārt Brocēnu dzimtsarakstu nodaļas pārzine A. Sergējeva informēja par izdevumiem, kas saistīti, piemēram, ar svinīgas laulību ceremonijas noorganizēšanu. Dome nolēma, ka par svinīgu laulību ceremoniju jāmaksā 10 latu, bet atcēla noteikumu projektā paredzēto maksu par fotografēšanu un filmēšanu ceremonijas laikā.

Pieņem noteikumus ar domu tos mainīt

Nolēma apstiprināt suņu un kaķu turēšanas noteikumus Brocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Daļa deputātu uzskatīja - noteikumi ir piemēroti suņu un kaķu turēšanai pilsētā vai biezi apdzīvotā vietā, bet ne vienmēr ir gluži loģiski attiecībā uz viensētās mītošiem mājdzīvniekiem. Tomēr noteikumus apstiprināja ar domu - ja praksē pierādīsies, ka atsevišķi noteikumu punkti "nedarbojas", tos taču var mainīt.

Deputātam Bitmanim nesaka ne "jā", ne "nē"

Izskatīja deputāta Anra Bitmaņa protestu par viņa ievēlēšanu kultūras un sporta komitejā bez paša piekrišanas. "Līdz novada izveidošanai es darbojos finansu komitejā un nesaskatu pamatojumu, kāpēc tas tā nebūtu arī turpmāk," protestā raksta A. Bitmanis.

Finansu komitejā patlaban ir viena brīva vieta, jo mandātu nolicis Blīdenes deputāts, kurš bija ievēlēts finansu komitejā, un vēlēšanu komisija vēl nav apstiprinājusi jaunā deputāta pilnvaras. Tomēr deputāti iebilda - vēlot komitejas, Bitmanis kandidējis uz vietu finansu komitejā, bet balsošanas rezultāti bijuši: 5 par, 15 pret. "Vai ar vairākuma gribu nav jārēķinās?" jautāja Iveta Stūrmane. Savukārt Zigmunds Fīrers uzskatīja, ka arī pašu komiteju veidošana nav bijusi atbilstoša likumam, jo vispirms domei bijis jāizstrādā nolikums, atbilstoši kuram veidojamas komitejas. Bet nolikuma vēl joprojām nav. "Kas izlēma, ka Bitmanis strādās kultūras un sporta komitejā? Politbirojs?" vaicāja Z. Fīrers.

Pēc garām debatēm deputāti balsoja par diviem priekšlikumiem: palielināt finansu komiteju par divām vietām vai - sagaidīt, kad tiek apstiprinātas Blīdenes deputāta pilnvaras, un piedāvāt viņam mainīties ar amatiem komitejās. Neviens no šiem priekšlikumiem neguva balsu vairākumu, un A. Bitmaņa protests tā arī palika "gaisā karājoties".

Brauks par brīvu tikai novadā

Tikpat sīvi tika spriests par pēdējo dienaskārtības jautājumu - transporta izdevumu, kas rodas, pildot deputāta pienākumus, kompensāciju. Dome bija izveidojusi darba grupu šī jautājuma apspriešanai un priekšlikumu izstrādāšanai, un tā ieteica - deputātiem, kuri izmanto personīgo transporta līdzekli deputāta pienākumu pildīšanai, kompensēt zaudējumus, maksājot 6 santīmus par nobraukto kilometru.

Pret to iebilda Z. Fīrers, uzskatot, ka visiem deputātiem jārada vienādi apstākļi, - arī tiem, kuri pastāvīgi nedzīvo un nestrādā pašvaldības teritorijā. Viņaprāt, jākompensē ceļa izdevumi uz domes un komiteju sēdēm un atpakaļ, maksājot 6 santīmus par kilometru, no deklarētās deputāta dzīvesvietas. "Runājot par mani - kompensācija par ceļa izdevumiem no Liepājas uz Brocēniem izmaksās ap 240 latu gadā - bet par mani samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ienāk pašvaldības kasē, ir divkārt lielāks," sacīja Z. Fīrers.

"Mēs esam gribējuši kļūt par deputātiem, un, ja nedzīvo šajā pašvaldībā - tā ir katra paša darīšana. Ja es, piemēram, dzīvotu Rīgā, es neprasītu apmaksāt man ceļa izdevumus," pretēju viedokli pauda Aivars Ezerlīcis.

Pēc Z. Fīrera pieprasījuma par viņa priekšlikumu notika vārdiskā balsošana. No 19 deputātiem, kas piedalījās sēdē, 5 balsoja par, 13 - pret, 1 atturējās. Par priekšlikumu kompensēt ceļa izdevumus novada robežās nobalsoja 12 deputāti, pret - 4, atturējās - 2. Šis priekšlikums stājās spēkā.