Vilciens uz Reņģi kursēs mazliet vēlāk

A/s "Pasažieru vilciens" Pasažieru pārvadājumu organizēšanas daļa atsūtījusi informāciju par vilciena Rīga - Reņģe kursēšanas grafika izmaiņām iecirknī Jelgava - Glūda - Reņģe, kas ir spēkā no šodienas, 20. aprīļa.

Vilcieni Rīga - Reņģe līdz Jelgavai kursēs atbilstoši pašreizējam sarakstam.

Vilciens Nr. 673 Rīga - Reņģe, kas no Rīgas atiet plkst. 15.44 (kursē tikai piektdienās un svētdienās), sākot ar svētdienu, 21. aprīli, no Jelgavas izbrauks plkst. 16.32 - 1 minūti agrāk nekā līdz šim. Posmā līdz Reņģei vilciens brauks lēnāk un Reņģē iebrauks 8 minūtes vēlāk - plkst. 18.18.

Vilciens Nr. 679 Rīga - Reņģe, kas no Rīgas atiet plkst. 20.04 un kursē katru dienu, sākot ar šodienu, 20. aprīli, no visām dzelzceļa stacijām posmā Krimūnas - Reņģe aties 4 - 11 minūtes vēlāk un Reņģē pienāks plkst. 22.41.

Vilciens Nr. 680 Reņģe - Rīga, kas no Reņģes atiet plkst. 6.01 un kursē katru dienu, sākot ar 20. aprīli, aties plkst. 5.45 (16 minūtes agrāk) un arī no pārējām stacijām līdz Jelgavai aties 3 - 18 minūtes agrāk. No Jelgavas (plkst. 7.43) līdz Rīgai vilciens kursēs pašreizējā sarakstā noteiktajā laikā.

Vilciens Nr. 674 Reņģe - Rīga, kas kursē tikai piektdienās un svētdienās, sākot ar 21. aprīli, no Reņģes izbrauks 18.53 (28 minūtes vēlāk) un arī no pārējām maršruta stacijām aties 26 - 43 minūtes vēlāk nekā pašreiz. Rīgā tas pienāks plkst. 21.38.

Sīkākas ziņas dzelzceļa stacijās un uzziņu birojos (tālr. 5832134, 7770777, 9444777, 118).