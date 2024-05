Sacensības, kurās gūst dzīvesprieku

Sestdien Saldū notika Kurzemes novada jautrās zaķa stafetes bērniem un jauniešiem invalīdiem ar īpašām vajadzībām.

Saldus ģimnāzijā ieradās Kuldīgas, Liepājas, Talsu rajona sportotāji un to pavadītāji. Viņi kopā ar saldeniekiem jauktās komandās sacentās desmit stafetēs. Skrēja ap šķēršļiem, lēca maisos, driblēja ar bumbu un vēl citādi ievingrināja gan rokas, gan kājas. Sportiskais gars zālē bija labi samanāms, tomēr netrūka arī jautrības.

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu federācijas pasākumu pirmoreiz organizēja saldenieki - speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cerībiņa", jo tās sporta skolotāja Tatjana Barone ir kļuvusi par Kurzemes novada koordinatori. Līdz šim Kurzemes pasākumi notika Liepājā, bet nu par to centru kļuvis Saldus, kurā iepriekš tika organizēti boccio turnīri.

"Atklāti sakot, bijām no tiesas uztraukušies, vai viss izdosies, kā nākas. Uzņemt ap divsimt cilvēku - tā ir liela atbildība," - saka Tatjana Barone, bet tūdaļ arī piebilst, ka par stafetēm jau dzirdējusi labas atsauksmes. "Izdevās izdarīt, jo man bija daudz palīgu. Cik spēja un prata, palīdzēja manas kolēģes no "Cerībiņas", arī viņu bērni un Sarkanā Krusta jaunieši. Jaunieši bērnu invalīdu sacensībās iesaistās jau vairākus gadus, un viņiem jau ir laba pieredze un izpratne, kā to darīt."

Kad sacensības bija galā, uzstājās Rūtas Saknes studijas "Aplis" grupas "Ķipari" dejotājas un Druvas kultūras nama grupas "Okei" un "Instinkts". Ar savu skaņu aparatūru palīdzēja Igors Kadoļčiks.

Tatjana lielu paldies saka visiem sacensību atbalstītājiem - viņi bijuši saprotoši un no sirds pretimnākoši. Nodibināt sakarus ar daudziem no viņiem palīdzēja festivāla "Saldus saule" organizētājs Andris Akermanis.

Zaķa stafešu sponsori ir Sarkanais Krusts, veikali "Sarma", Elvi", "Ziemelis", "Arabika", "Atvars", "Dainas", a/s "Druvas pārtika", "Saldus maiznīca", SIA "Brūnis" kopā ar Saldus pilsētas domi, SIA "Garants", "Anneles grāmatnīca", foto salons "Fokuss", "I. Zeberiņa grāmatnīca" un Hansabankas Saldus filiāle. Jau vairākus gadus ģimnāzijas direktore Silvija Gūtmane laipni atļauj izmantot sporta zāli un nepieciešamās telpas.