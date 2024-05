Atgādinājumi

Par uzņēmumu gada pārskatiem.

Uzņēmumu gada pārskati jāiesniedz visiem uzņēmumiem, kuri atbilst likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 1. panta prasībām, tas ir, visiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un bezpeļņas organizācijām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida (SIA, a/s, p/s, p/u, kā arī z/s un i/u, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedz 45000 latus vai kuri reģistrējušies kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji).

Gada pārskati jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai uzņēmums reāli darbojas, vai nē (iesniegums par darbības pārtraukšanu neatbrīvo uzņēmumu no gada pārskata un citu atskaišu iesniegšanas). Jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kuri pagarinājuši pārskata gadu, lūgums informēt VID nodaļu rakstiski.

Sabiedriskajām organizācijām gada pārskata iesniegšanas termiņš bija 31. marts. Ja tas vēl nav izdarīts, jāpasteidzas.

Pārējiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām gada pārskats ar visiem pielikumiem un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija iesniedzama līdz 30. aprīlim, izņemot uzņēmumus, kuru darbības apjoms pārsniedz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 24. panta otrajā daļā minētos kritērijus.

Uzņēmumu amatpersonas par gada pārskatu savlaicīgu neiesniegšanu var sodīt ar 100 - 250 latu naudas sodu.

Par pievienotās vērtības nodokli

Visiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem (arī tiem uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība pārtraukta vai kuri darbojušies nepilnu gadu) nodokļa gada deklarācija jāiesniedz līdz 1. maijam, neatkarīgi no tā, vai PVN maksātājs ir bijis visu gadu vai dažus mēnešus.

Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ziņojumu iesniegšanu

Darba devējiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ziņojumi (3. pielikumi) jāiesniedz VID nodaļā līdz ikmēneša obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam, kurš minēts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā paziņojumā. Šis termiņš nesakrīt ar algu izmaksu datumu. Lūgums ievērot noteikto iesniegšanas termiņu. Ja nav iespējams iesniegt VSAOI ziņojumus līdz šim termiņam, to iespējams mainīt, rakstot iesniegumu VID nodaļai. Ziņojumi jāiesniedz arī tiem uzņēmumiem, kuri saimniecisko darbību pārtraukuši vai attiecīgajā mēnesī nenodarbina darbiniekus.

Mainoties darbiniekiem (pieņemot vai atlaižot), obligāti jāiesniedz VID nodaļā ziņas par darba ņēmēju kustību attiecīgajā mēnesī līdz nākamā mēneša 5. datumam.

Individuālā darba veicējiem, piemāju saimniecību īpašniekiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem VSAOI ziņojumi jāiesniedz VID nodaļā reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 15. datumam (15. aprīlis, 15. jūlijs, 15. oktobris, 15. janvāris), neatkarīgi no tā, vai ir bijuši ieņēmumi, vai nē.

Par ziņojumu savlaicīgu neiesniegšanu var sodīt saskaņā ar LR likumu "Par nodokļiem un nodevām".

LR likumdošana nosaka, ka uzņēmumiem, kuri neveic saimniecisko darbību ilgāk par gadu, jāuzsāk uzņēmuma likvidācija.

Atgādinām, ka ir beidzies 1. ceturksnis, un 20. aprīlī bija jāiesniedz dabas resursu nodokļa pārskats.