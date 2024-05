Deputāti nevienojas svarīgākajos jautājumos

Saldus pilsētas domes kārtējās sēdes darba kārtībā bija iekļauti 27 jautājumi. Diemžēl svarīgākajos no tiem netika panākta vienošanās.

Nenobalso par tirgu

Pirms jautājuma par p/u "Saldus tirgus" turpmāko darbību izskatīšanas domes sēdē darba grupa bija iepazinusies ar četru banku - Hipotēku bankas, Latvijas Krājbankas, Pirmās bankas un Unibankas - un viena Saldus privātuzņēmuma - SIA "ALCO" - priekšlikumiem kreditēt tirgus rekonstrukciju. Deputātiem nobalsošanai bija sagatavoti divi lēmumprojekta varianti. Viens no tiem bija - turpināt tirgus rekonstrukciju, uzticot tās vadīšanu jaunajam tirgus direktoram, uz kura amatu izsludinās konkursu. Otrs - iznomāt "Saldus tirgus" nekustamo īpašumu - ēkas un zemi - ar tiesībām uz apbūvi, izvēloties pretendentu atklātā izlozē. Pretendentam būtu jārealizē rekonstrukcijas projekts. Ieguldīto investīciju atpelnīšana būtu pretendenta paša rūpe, apsaimniekojot nomāto objektu. Deputāts A. Pūtelis sēdē iesniedza vēl trešo priekšlikumu - apturēt rekonstrukcijas projektu un uzdot domes finansu komitejai izstrādāt tirgus tālākās darbības un attīstības iespējamos variantus.

Pēc atkārtotām ilgām diskusijām deputātu balsu vairākumu neieguva neviens no priekšlikumiem.

Individuālos iesniegumus izskata bez strīdiem

Izskatīja piecus iesniegumus par dzīvokļu izīrēšanu, deviņus iesniegumus zemes jautājumos, 13 iesniegumus par tirdzniecības vietu reģistrāciju, 8 iesniegumus par individuālā darba atļaujas piešķiršanu. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 6 īpašumiem. Vienai ģimenei atļāva segt komunālo maksājumu parādu, to atstrādājot, bet kādas citas ģimenes komunālo maksājumu parādus nolēma piedzīt tiesas ceļā.

Sakarā ar apbedīšanas izdevumu palielināšanos nolēma pilsētas mazturīgajām ģimenēm tuvinieku apglabāšanai piešķirt apbedīšanas pabalstu līdz 100 latiem (līdz šim - 70 latu).

Atļāva tirgot alkoholu un tabakas izstrādājumus SIA "R & G" Saldū, Striķu ielā 17a, un D. Babres IU "Atkalni E" Saldū, Lielā ielā 22.

Kārto pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un struktūru jautājumus

Atļāva SIA "Saldus namsaimnieks" pārdot izsolē divas divdesmit gadus vecas automašīnas. Apstiprināja p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts". SIA "Spodrība", p/u "Saldus siltums", p/u "Namu pārvalde", p/u "Sporta centrs "Vārpa"" pārskatus par 2001. gadu. Nolēma piešķirt aizdevumu no privatizācijas fonda līdzekļiem Saldus kultūras centram automašīnas iegādei.

Apstiprināja domes ekonomikas, finansu, budžeta un pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu.

Saskaņā ar izmaiņām Izglītības likumā apstiprināja Saldus sporta skolas nolikumu, kurā izdarītas likumā prasītās izmaiņas. Mainīja domes transporta kustības drošības komisijas sastāvu, atbrīvojot no komisijas locekles pienākumiem Elzu Jaunzemi un iekļaujot komisijā Autoceļu direkcijas Saldus nodaļas ceļu būvinženieri Jāni Svarenu.

Piekrita, ka domes atbildīgie speciālisti nokārto dokumentus Tūristu ielas nodošanai ekspluatācijā līdz 1. jūnijam. A. Pūtelis uzskatīja, ka par neattaisnotu kavēšanos izpildīt šo domes rīkojumu administratīvi būtu jāsoda domes vecākais speciālists komunālajos jautājumos L.Doniņš, taču šo ieteikumu deputāti neizskatīja.

Nolēma ņemt savā bilancē p/u "Saldus siltums" katlu mājas ēku Robežu ielā un iznomāt to SIA "Markuss".

Sāk gatavoties 8. Saeimas vēlēšanām

Nolēma 8. Saeimas vēlēšanām, kas notiks 2002. gada 5. oktobrī, Saldū izveidot 3 vēlēšanu iecirkņus. 1. vēlēšanu iecirknis - Saldus Bērnu un jaunatnes centra telpās, Lielā ielā 3b, 2. vēlēšanu iecirknis - Saldus pamatskolas telpās Saldū, Lielā ielā 31/35, 3. vēlēšanu iecirknis - Saldus pilsētas ģimnāzijas telpās, Saldū, Kuldīgas ielā 3.

Vairāk kontrolēs apbūvi

Izskatīja domes izpilddirektora Ā. Nārvila iesniegto grozījumu projektu pilsētas apbūves noteikumos. Grozījumi paredz, ka vispirms mazstāvu atbūves teritorijā apbūves gabali tiek piešķirti īstermiņa nomā uz vienu gadu ar nosacījumu, ka šī gada laikā jāizstrādā būvprojekts šim zemes gabalam. Pēc tā apstiprināšanas būvvaldē tiek pieņemts lēmums par gruntsgabala piešķiršanu pastāvīgā lietošanā. Ja noteiktajā termiņā būvprojekts būvvaldē netiek iesniegts, zemes nomas līgums tiek anulēts.

Šādi grozījumi esot nepieciešami, jo nereti cilvēki saņem gruntsgabalu pastāvīgas lietošanas tiesības, taču apbūve tā arī netiek uzsākta.

Grozījumi tika pieņemti un tos nolemts sūtīt akceptēšanai Pašvaldību lietu pārvaldei.

Piedzīs nekustamā īpašuma nodokļu parādus

Izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta Saldus rajona nodaļas lūgumu pārņemt nekustamā īpašuma nodokļu parādus, jo VID nav tiesību ne tos norakstīt, ne arī piedzīt tiesas ceļā. Nolēma pārņemt Bankas Baltija Saldus filiāles nodokļu parādu (te un turpmāk - kopā ar kavējuma naudu) 1385,87 Ls, Daces Bunkusas - 1086,74 Ls, IU "Gustavs" - 282,79 Ls, SIA "Elta" - 264,29 Ls, SIA "Saldus" - 151,95, Ilmāra Leitāna - 15,15 Ls, k/s "Saldus piens" - 800,99 Ls, SIA "Saldus" - 738,83 Ls, SIA "Mēters, Freibergs un partneri" - 35,33 Ls, k/s "Saldus rajona patērētāju biedrība" - 4460,27 Ls.

Nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma parādu no SIA "AIGI" par kopējo summu (ar kavējuma naudu) 2565,18 Ls, no Agra Blaus - 1079,27 Ls, Daces Bunkusas - 662,17 Ls un no VID pārņemtā parāda summu, no Pētera Piļecka - 572,29 Ls, no SIA "Hortens" - 223,54 Ls, no Imanta Fridrihsona - 377,63 Ls, no SIA "Kaiva" - 380,43 Ls, no SIA "Nordic Design Wood Production" - 1101,01 Ls.

Negatīvi lēmumi izglītības iestāžu darba organizācijas jautājumos

Atlika lēmuma pieņemšanu par aizņēmumu no Valsts kases Saldus sākumskolas renovācijas projekta īstenošanai, jo nebija zināma precīza Pasaules bankas piešķirtā kredīta summa. Šo jautājumu izskatīs ārkārtas sēdē, tiklīdz šis finansējums būs precizēts.

Atlika izskatīšanai maija sēdē Sociālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja U. Feldmaņa sagatavoto lēmuma projektu - atļaut Saldus pilsētas domes iestādēm 2002. gadā veikt plānotos remontdarbus, slēdzot līgumus par darbu izpildi ar pēcmaksu. Šis lēmuma projekts bija tapis, domājot par skolu remontiem, jo mācību gads teju beigsies, un skolu vadībai jāsāk plānot vasaras remontdarbus.

Akceptēja Saldus vakarskolas mācību programmu.

Šajā domes sēdē bija jāizskata jautājums par Saldus pilsētas ģimnāzijas tālāko likteni - vai tā turpmāk drīkstēs paturēt ģimnāzijas nosaukumu, jo saskaņā ar likumu no 2003. gada 1. septembra ģimnāzijā drīkst būt tikai proģimnāzijas - 7. - 9. - un ģimnāzijas - 10. - 12. klases. Lēmumprojekts paredzēja atļaut Saldus ģimnāzijai no 2003. gada 1. septembra organizēt mācības 7. - 12. klasēm, bet šoruden vairs neuzņemt 5. klases, kā arī atļaut Saldus 2. vidusskolai līdz 2002. gada 1. jūnijam izstrādāt un iesniegt Saldus pilsētas domei priekšlikumus par skolas pārveidošanu atbilstoši ģimnāzijas statusam.

Par šiem jautājumiem notika skaļas un ilgas diskusijas, bet balsošana bija negatīva. Ja pie šī jautājuma neatgriezīsies atkārtoti, Saldus ģimnāzijai, visticamāk, būs atkal jāpārdēvējas pat vidusskolu.

Par lēmuma projektu - reorganizēt Saldus sākumskolu par 6 klašu izglītības iestādi un no 2002. gada 1. septembra tajā komplektēt 5. klasi - domes priekšsēdētājs A. Herings pieprasīja vārdisko balsojumu. Par balsoja O. Ābelnieks, V. Dīriņš, S. Gūtmane, J. Broks, A. Herings, pret - J. Koļesņikovs, A. Līpiņš, A. Pūtelis, V. Stepiņa, U. Feldmanis, U. Briedis. Lēmumprojekts tika noraidīts.

Atturīgi pret sēžu rādīšanu TV

Izskatīja deputātu A. Pūteļa, J. Koļesņikova un A. Līpiņa sagatavoto lēmuma projektu par domes sēžu video ierakstu publicēšanu. Brocēnu novada dome to darot jau ilgāku laiku, un Saldū to pieļauj kabeļu televīzija.

Deputāts V. Dīriņš minēja vairākus iemeslus, kāpēc pret šo priekšlikumu būtu jāizturas kritiski: kabeļu televīzija pieejama tikai aptuveni 1200 Saldus ģimenēm; ir jāpērk raidīšanas licence; domes sēžu raidīšanas laikā jāaizņem kāds no TV kanāliem; izskatot individuālus iesniegumus, piemēram, mantiskos jautājumos, jāņem vērā personas tiesības uz savas personiskās dzīves neaizskaramību - tātad katram, kura iesniegumu izskata, jājautā - vai viņš piekrīt šī jautājuma publiskošanai; galu galā - diez vai pilsētas iedzīvotājiem, vērojot domes darba gaitu, pavērsies īpaši daiļš skats, jo deputāti nav īpaši izvēlīgi izteicienos, apspriežot jautājumus.

Nolēma nodot šo jautājumu komitejai sīkākai analīzei.

Godinās nodokļu maksātājus

Noklausījās informāciju par 15. maijā paredzēto lielāko nodokļu maksātāju godināšanu, kurā gatavojas piedalīties arī finansu ministrs un VID ģenerāldirektors. Pret šādu pasākumu iebilda U. Feldmanis, sakot, ka nav jāgodina par to, ka pilda savu pienākumu; tad jau būtu jāapbalvo arī visi skolotāji, kuri iet uz stundām.