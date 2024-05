Uzposta ieeja Kalnsētu parkā

Jauno uzņēmēju palātas Kurzemes nodaļas rīkotajā talkā pagājušo piektdien ne īpaši lielais talcinieku pulciņš izdarījis patiešām daudz.

Posmā no ieejas parkā līdz kādreizējajām ķieģeļu kolonnām - to novākšanu piektdien savā talkā bija noorganizējis Saldus kultūras centrs ar palīgiem - Saldus ģimnāzijas skolēniem - nozāģēti nokaltušie koki, no upes izzvejotas riepas un cita draza. Daļa zaru jau sadedzināta, daļu vēl dedzinās, bet resnie baļķi, kas guļ turpat parkā, tikšot sazāģēti ripās un ar tiem izklāts celiņš parkā aiz estrādes.

Aiz tilta pār Cieceri talcinieki atbrīvojuši upes plūdumu no bebru aizsprosta, arī tur nozāģēti kaltušie koki, tīrīta upītes apkārtne.

"Kopā ar Saldus pilsētas dārznieci Guntu Kronbergu esam ieplānojuši rīkot vēl vienu parka sakopšanas talku - jūnija vidū," sacīja JUP Kurzemes nodaļas pārstāvis Elmārs Cīrulis. "Iespējams, ka parka labiekārtošanā varētu iesaistīt arī cilvēkus, kuri vēlas atstrādāt īres un komunālos parādus, kā arī notiesātos, kam piespriesti piespiedu sabiedriskie darbi, jo darāmā šeit patiešām daudz."

Pēc intensīva darba talcinieku pulciņš atpūtās pie ugunskura, mielojoties ar desiņām, pīrāgiem, atspirdzinošiem dzērieniem - tos bija dāvājušas firmas "Ardeks", "Brūnis", "SVA", Saldus pārtikas kombināts, bet par mūziku bija gādājis Saldus kultūras centrs.