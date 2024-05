Latvijā, pasaulē (2.05.)

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka pērn starp emigrējušajiem augstākā izglītība bijusi 16,1%, vidējā speciālā - 24,5%, vispārējā vidējā - 28%, pamatskolas vai zemāka izglītība - 31,4%. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, uz ārzemēm devušies mazāk izglītotu cilvēku. CSP norāda, ka no visiem emigrējušajiem lielākā daļa - 47% - bijuši nepilsoņi, bet 27,9% bijuši Latvijas pilsoņi. Visvairāk cilvēku emigrējuši uz Krieviju, kā arī Vāciju, Baltkrieviju un Izraēlu.

Sabiedrības Veselības aģentūra, pārbaudot Baltijas jūras līča peldvietas, konstatējusi, ka, sākoties peldēšanas sezonai, vienīgi Liepājas pludmalēs ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām prasībām. Pārējās oficiāli reģistrētās peldvietās Rīgā, Rīgas rajonā, kā arī Talsu, Tukuma, Ventspils rajonā un Jūrmalas pilsētā ūdens kvalitāte ir laba. Peldūdens kvalitātes pārbaudi sāk divas nedēļas pirms peldsezonas un turpina visu peldsezonu līdz septembra beigām, ņemot paraugus vienu reizi divās nedēļās.

Šodien paredzēts sākt remontēt Vanšu tiltu Rīgā. Remonta laikā būs daļēji slēgta visu veidu transporta un gājēju satiksme Vanšu tilta labā krasta satiksmes pārvadā. Pirmos remontdarbus plānots beigt 30. jūnijā, bet tilta remonta otrā kārta paredzēta no 8. jūlija līdz 27. augustam.

Dziedātāja Inga Kalna 30. dzimšanas dienu nosvinējusi ar koncertu Latvijas Nacionālajā operā, kur izpildīja ārijas no Hendeļa operām. Viņa gatavo savu 30. lomu - burvi Armīdu Hendeļa operā "Rinaldo". Ar to viņa šovasar piedalīsies Monpeljē un Insbrukas festivālos, bet pēc tam ieskaņos kompaktdiskā vienā no vadošajām Eiropas skaņu ierakstu studijām.

Viļņā durvis vēris Baltijas valstīs lielākais komerciālais un izklaides centrs "Akropolis", kura platība pārsniedz 54 tūkstošus kvadrātmetru. Tā vērtība ir 180 miljoni litu (29,5 miljoni latu). Kompleksā atrodas vairāk nekā 85 veikali, banku filiāles, 8 kinozāles, slidotava un restorāni, un arī Latvijas ātrās ēdināšanas restorāns "Lido". Jūnijā to papildinās boulinga klubs, būvmateriālu komplekss un ūdens atrakciju centrs. "Vilnius Prekyba" jau izteikusi gatavību būvēt šādu kompleksu arī Rīgā, Kijevā un Maskavā.

Lai atbrīvotos no žurkām, kas dzīvo rīsu laukos, uzņēmīgi zemnieki no Mekongas deltas Vjetnamā izgudrojuši ne visai pievilcīgu, bet ienesīgu veidu. Zemnieki sākuši pārdot žurku gaļu gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Šī gaļa ir pietiekami pieprasīta eksotisko ēdienu restorānos Vjetnamas dienvidos, kā arī kaimiņvalstī Kambodžā. Tikai no Baklajas provinces vien abu valstu restorānu virtuvēm tiek piegādāts vairāk kā 100 tonnu žurku gaļas dienā.

Pagājušajā nedēļā Rumānijā par mājās turētu pitbulterjeru un rotveileru upuriem kļuvuši 5 cilvēki. Viens no viņiem - bērns - tika sakosts vecāku acu priekšā. Tikai galvaspilsētas Bukarestes slimnīcā vien pēdējā laikā ir vērsušies 4 tūkstoši iedzīvotāju, kas cietuši no suņu uzbrukumiem. Valdība steidzīgi noteikusi bargus sodus, minimālais - 1000 dolāru (632 lati), bet gadījumā, ja suns uzbrucis cilvēkam, suņa saimniekam draud cietumsods no 5 līdz 15 gadiem, atkarībā no miesas bojājumu smaguma.