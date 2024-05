Pašvaldības policijas ziņas (22.11.)

Par precēm nesamaksā

15. novembrī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja Raisu Sadkovu (dzim. 1949.g.), kas bez samaksāšanas gribēja iepirkties veikalā "Ināra". Viņa iepazīstināta ar atbildību, kāda paredzēta par zagšanu.

16. novembrī "Falck Apsargs" darbinieki uz policiju atveda Jāni Stungu (dzim. 1984.g.), kas veikalā "Ināra" gribēja pa kluso paņemt veselības dzērienu. Arī viņš iepazīstināts ar atbildību, kāda paredzēta par zagšanu.

Soda iereibušos

15. novembrī policistus izsauca uz Saldus tehnikumu, kur viņi aizturēja iereibušo Arvilu Viļumu (dzim. 1980.g.). Viņam sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods.

20. novembrī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja Sergeju Jekimovu (dzim. 1952.g.), kas piedzēries gulēja autoostā. Tiesa viņam piesprieda 5 diennaktis administratīvā aresta.

Meklē logu dauzītāju

18. novembrī saņemts iesniegums, ka kādam Skrundas ielas 8. nama dzīvoklim izsisti logi. Tiek noskaidrota vainīgā persona.

Dzērumu izguļ policijā

18. novembrī policistus izsauca uz kādu Dārza ielas dzīvokli, kur iereibušais Vasilijs Šafars (dzim. 1951.g.) bija izraisījis ķildu. Viņam nācās dzērumu izgulēt policijā.

18. novembrī uz policiju izgulēt dzērumu tika atvests Leons Pupuriņš (dzim. 1950.g.), kas bija sarīkojis traci savā dzīvesvietā Kuldīgas ielā.

Apseko dzīvokļus, ved brīdinājuma vēstules

19. novembrī apsekota kāds dzīvoklis Tūristu ielā, kurā pierakstītā persona ilgstoši nedzīvo.

19. novembrī pēc pilsētas domes sociālās palīdzības dienesta lūguma apsekots kādas Kalna ielā dzīvojošas ģimenes sociālais stāvoklis.

Pēc domes namīpašumu daļas lūguma policisti vakaros aizveda brīdinājuma vēstules vairākiem desmitiem īres maksājumu parādnieku. Vēstules tika nodotas parādniekiem personīgi, lai pēc tam nevarētu aizbildināties, ka viņi par tādām neko nezina.

Bezpajumtnieki iecienījuši kāpņu telpas

Sākoties aukstam laikam, iedzīvotāji gandrīz katru vakaru lūdz policistu palīdzību izraidīt no daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām tur guļošus bezpajumtniekus. Lai izvairītos no šādām situācijām, policisti kā reālu risinājumu iesaka kāpņu telpu ārdurvju aizslēgšanu vakaros. Pretējā gadījumā, izraidīti no vienas kāpņu telpas, bezpajumtnieki guļvietu atrod kādā citā.

Suns neļauj pastniecei strādāt

20. novembrī saņemta sūdzība no pastnieces, kam strādāt neļāvis pa Irbenieku ielu savā vaļā klaiņojošs suns. Suņa saimniekam Elmāram Glūdiņam (dzim. 1949.g.) sastādīts administratīvais protokols, kas nosūtīts izskatīšanai pilsētas domes administratīvajā komisijā.

Informēja Saldus pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis