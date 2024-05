Uzstādīs pirmo tūrisma karti

Tuvākajā laikā Ezerē uzstādīs Saldus rajona tūrisma karti, kurā redzami apskates vērti objekti, kafejnīcas, viesu nami un atpūtas vietas. Kartes izgatavošanu pasūtījusi rajona padome.

"Iecerēts, ka šādas kartes varētu atrasties uz visiem ceļiem, kuri ieved Saldus rajonā, bet tas, protams, atkarīgs no finansējuma," sacīja Saldus Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aija Žideņa. "Pirmo karti novietojām Ezerē, jo te ir ne tikai rajona, bet arī valsts robeža. Nākamā varētu atrasties pie Rīgas - Liepājas šosejas, kur Saldus rajons robežojas ar Dobeles rajonu."

Kartes izgatavošana izmaksājusi aptuveni 500 latus. Tās pamats izveidots firmā "Jāņa sēta", bet apdruku veikusi firma "Demo Dizains".

"Pagaidām nav iespējams pateikt, kad varēsim pasūtīt nākamo karti, jo vēl nav pieņemts nākamā gada valsts budžets un arī pašvaldībām nav nekādas skaidrības, cik naudas nākamgad būs to rīcībā, taču gribētos, lai pie lielākajiem ceļiem kartes atrastos," teica rajona padomes izpilddirektors Zigurds Zabludovskis.

Savukārt Ezeres pagasta padomei tagad jāgādā par kartes uzstādīšanu. Kopīgi ar Autoceļu direkcijas Saldus nodaļu nolemts, ka tā varētu atrasties pie Ezeres autoostas. Pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Ceļapīters gan noraizējies, vai šajā vietā, kur brīvdienu vakaros mēdz pulcēties cilvēki, lielākoties iebraucēji, karte drīz vien netiks sabojāta. "Bet varbūt, ka es tikai slikti domāju par cilvēkiem," viņš sevi mierina.

Pagastu pašvaldību iesaistīšanos lauku tūrisma attīstībā Ezeres pašvaldības vadītājs vērtē ar dalītām jūtām. No vienas puses, protams, ir apsveicami, ja vieta kļūst pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. No otras - ar ierobežotajiem pagastu budžetiem šis darbs var būt neefektīvs, jo pārlieku ieilgst. Ezerē, piemēram, uzskaitīti daudzi interesanti objekti, bet par īsti rādāmu A. Ceļapīters uzskata tikai parku. Senās ēkas ieguvušas pieminekļu statusu, un to atjaunošana prasa milzīgus līdzekļus. "Varbūt Ezerē var iebraukt un paciemoties, bet vai daudzi gribēs te, Mažeiķu "lāpuguņu" apgaismotiem, uzturēties ilgāk, - šaubos."