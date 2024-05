"Esam liela saime, liels spēks."

Rīt pasaulē atzīmē starptautisko Sarkanā Krusta dienu. Tie ir svētki arī Latvijas Sarkanā Krusta Saldus rajona organizācijai.

Par padarīto un iecerēm stāsta cilvēki, kam ir saistība ar šo organizāciju.

GUNTA SAKNE, LSK rajona organizācijas vadītāja: - Sarkanā Krusta (turpmāk tekstā - SK) gadadienai gatavojoties, organizējām skolēnu zīmējumu konkursu, kuru, sākot no rītdienas, līdz maija beigām varēs aplūkot mūsu ēkā Skrundas ielā 12. Zīmētājus uzaicināsim uz svinīgo pasākumu, mums ir sagatavotas balviņas.

Svarīga ir donoru dienu organizēšana. Šogad jau notikušas 6. Uz pēdējo Saldū ieradās 188 cilvēki. Pirmo reizi donoru diena bija Zirņos. Pieaudzis gados jaunu donoru skaits. Patīkami, ka aicinājumu palīdzēt citiem sadzirdējuši ierēdņi - donori ir pašvaldību, prokuratūras un citu iestāžu darbinieki. Pērn notika 10 donoru dienas, kurās bez atlīdzības asinis nodeva 466 cilvēki. Pirmo reizi to darīja 88 cilvēki.

Turpinās mūsu draudzība ar zviedru kolēģiem Gotas reģionā. Maijā Saldū ieradīsies liela delegācija, notiks kopīgs seminārs, uz kuru solījušies atbraukt arī Limbažu SK pārstāvji. Šķiet, iegūsim draugus un kontaktus arī Somijā. Esam saņēmuši ielūgumu no Ālandu salu galvaspilsētas SK organizācijas augustā braukt ciemos.

2001. gadu ANO bija izsludinājusi par starptautisko brīvprātīgo gadu, ko atzīmēja 100 valstīs, tostarp arī Latvijā. Mūsu organizācijā aktīvi brīvprātīgie ir 143 SK biedri.

Pērn mums bija 12 nodaļas, kurās darbojas 784 biedri, bet šogad klāt nākušas vēl 4 nodaļas - Zirņos, Vadakstē, Jaunlutriņos un Blīdenē.

Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar rajona Izglītības pārvaldi. Gundega Priežkalne ir arī mūsu komitejas locekle. Līdz ar to aktivizējies SK darbs skolās, pedagogiem notikušas humānisma stundas. Pie mums nāk diezgan daudz skolēnu un lūdz pastāstīt par SK, meklē dažādus materiālus, jo rakstot zinātniskos darbus.

Brocēnu vidusskolas jaunieši bija iniciatori Jaunatnes Sarkanā Krusta nodaļas dibināšanai Saldū. Uz JSK pasākumiem brauc jaunieši pat no Ezeres vidusskolas. Jauniešu organizācijas pārstāvjiem ir daudz ideju.

Pērn ļoti daudz dalījām humāno palīdzību. Laba sadarbība izveidojusies ar daktera Černišova vadīto centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs palīdzējām viņiem, savukārt viņi mums izgatavoja skaistas dāvaniņas konkursu uzvarētājiem.

Ar zviedru finansiālu atbalstu latviešu un angļu valodā sagatavojām krāsainu bukletu par mūsu organizāciju. To aizvedām arī uz Zviedriju.

Paldies mūsu brīvprātīgajiem, bez kuru palīdzības tiešām ietu grūti. Mērija Puķe pēc jaunajiem noteikumiem sakārtojusi grāmatvedību, ir ievēlēta revīzijas komisijā, kārto SK biedra karšu uzskaiti. Aina Pauloviča trīs reizes nedēļā strādā mūsu veļas mazgātavā. Veronikas Ēķupas rokās ir brīvprātīgo darba koordinatores funkcijas, viņa katru dienu ir arī ziedojumu nodaļā "Stropiņš". Baiba Plāce palīdz "Stropiņā", iztīra telpas, viņas pārziņā ir sanitārā inventāra noma un biedra naudu pieņemšana. Vera Bahareva pēc pašas iniciatīvas ir mūsu frizierīte, bet, ja nav klientu, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, izmazgā grīdas. Alma Veismane tīra ietvi pie mūsu mājas. Valērija Budenoviča aktīvi vada Kursīšu nodaļu. Agrita Upeniece apguvusi datorprasmi un raksta visu nepieciešamo. Masiere Jeļena Pekarska vienmēr pulcina daudz cilvēku. Reizi nedēļā cilvēkus pieņem ģimenes ārste Hilda Grietniece. Neiztikt bez Māra Griguta, Gundegas Priežkalnes, Ausmas Turneles un vēl daudzu citu palīdzības. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Saldus slimnīcas kolektīvu. Esam liela saime, liels spēks, kas palīdz virzīt uz priekšu mūsu kopējo darbu.

Esam ļoti pateicīgi mūsu atbalstītājiem un sponsoriem. Mūs atceras Saldus domes sociālās palīdzības dienests, Novadnieku, Gaiķu un Nīgrandes pašvaldība. Mums palīdzējusi SIA "Anneles grāmata" un Anna Sipko, atpūtas bāze "Zvejnieki" un Artūrs Andersons, SIA "Brūnis" un Ansis Jurevics, SIA "Jānis" un Vineta Stepiņa, veikals "SVA" un Inta un Viesturs Gauši. Visus atbalstītājus nemaz nevar nosaukt. Paldies visiem!

MĒRIJA PUĶE, brīvprātīgā, revīzijas komisijas locekle: - Esmu vientuļa, tāpēc labprāt nāku šeit. Ir gandarījums, ka varu būt noderīga. Ja nebūtu tik labs kolektīvs, draudzīga atmosfēra, es te nesēdētu.

VERONIKA ĒĶUPA, brīvprātīgo darba koordinatore, SK valdes locekle: -

"Stropiņā" mums pa tiešo vairs nesūta humāno palīdzību no ārzemēm, to saņemam caur Latvijas Sarkano Krustu. Pēdējā gadā daudz dodam ne tikai pret ziedojumiem, bet arī par velti, īpaši - uz laukiem, kur cilvēkiem grūtāka iztikšana. Arī donoriem. No galvas līdz kājām apģērbjam tos, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām. Jaunajām māmiņām dāvinām pūriņu, ko sarūpējuši zviedri.

Brīvprātīgajos darbojas tādi, kas patiešām gatavi citu labā kaut ko darīt bez atlīdzības. Tādu nav nemaz tik daudz. Parasti prasa - bet kas man pašam par to būs? Baiba man te ir viens tāds darba rūķītis. Arī citi.

Manuprāt, ir labi, ka Gunta Sakne viena nekad jautājumu neizlemj. Viņa izstrādā mūsu darbošanās skeletu, bet apģērbjam to kopīgi.

Vēl man šeit patīk darboties tāpēc, ka notiek interesanti pasākumi, semināri, kuros var gūt labas idejas. Esmu katru dienu aizņemta, tāpēc nav laika drūmām domām, kas nenovēršami uzmācas, ja sēž tikai mājas četrās sienās.

BAIBA PLĀCE, brīvprātīgā: - Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, ļaujam "Stropiņā" iegādāties mantas arī tiem, kas nav Sarkanā Krusta biedri. Gadās, ka cilvēks atbraucis no attāla pagasta, ienācis, bet viņam nav naudas, lai uzreiz samaksātu biedra naudu un iestātos organizācijā. Nedzīsim taču viņu ārā. Ja viņš jutīs, ka organizācija var palīdzēt, vēlāk tajā arī iestāsies.

MĀRIS GRIGUTS, valdes loceklis: - Manuprāt, cilvēki jūt SK atbalstu, īpaši laukos. Labi, ka tur dibinās nodaļas. Laukos dzīve ir klusāka, līdz ar to cilvēkiem ir iespeja satikties, aprunāties un caur SK organizāciju palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk. Zinu, piemēram, ka Kursīšu nodaļa vāc drēbes un nodod tiem, kam nepieciešams.

Aizvadītās nedēļas nogalē bijām uz lielu sanāksmi Rīgā, kur kopīgi spriedām, kā dažādām valsts struktūrām un sabiedriskajām organizācijām, tostarp arī SK, sadarboties, ja notiek plaša mēroga nelaimes gadījumi.

Ir ļoti pozitīvi, ka daudz jauniešu ir apmācīti sniegt pirmo palīdzību. Pats kā tiesnesis piedalījos SK organizētajās pirmās palīdzības sacensībās skolēniem. Varu tikai pabrīnīties, uz ko ir spējīgi bērni! Pieaugušie daudzos gadījumos noteikti apjuktu, nezinātu, ko darīt. Bet bērni visu izdara ne tikai pareizi, bet arī ar lielu aizrautību. Tātad arī īstās situācijās viņi neapjuks un mācēs rīkoties.

AUSMA TURNELE, valdes locekle: - Es vienmēr atzinīgi vērtēju ikvienu sabiedrisku organizāciju, kas kaut ko dara. SK, manuprāt, dara daudz vērtīga - pirmās palīdzības apmācība un sacensības skolēniem, veļas mazgāšana trūcīgajiem, Ziemassvētku eglīte maznodrošināto bērniem un vēl citi pasākumi cilvēkiem dod cerību, ka viņi savās grūtībās nav vieni.

MAZLIET VĒSTURES

1859. gadā Ziemeļitālijā, Solfertno, kur itāļu un franču karaspēks cīnījās ar austriešiem, dažu stundu laikā ievainoja un nogalināja 40 000 karavīru. Jaunais šveiciešu baņķieris Anrī Djunāns, to visu redzēdams, aicināja apkārtējo ciemu iedzīvotājus palīgā un sāka palīdzēt ievainotajiem, neatkarīgi no viņu tautības vai karaspēka piederības kādai valstij.

1862. gadā A. Djunāns Šveicē uzraksta un par saviem līdzekļiem izdod grāmatu "Atmiņas par Solfertno". 1863. gada 9. februārī viņš un vēl 4 Šveices pilsoņi izveido "Starptautisko palīdzības organizāciju ievainotajiem", konference apstiprina tās emblēmu - sarkanu krustu uz balta fona.

1864. gadā Ženēvā 10 valstu pārstāvji izstrādā pirmo Ženēvas konvenciju.

1919. gadā tiek izveidota SK biedrību līga, vēlāk - federācija. Pašlaik pasaulē ir 176 nacionālās biedrības.

Pavisam pieņemtas četras Ženēvas konvencijas:

- pirmā nosaka ievainoto un slimo, kā arī medicīnas personāla un garīdzniecības aizsardzību kaujas laukā,

- otrā nosaka bruņotajos spēkos uz jūras, kā arī kuģu avārijās cietušo aizsardzību,

- trešā nosaka karagūstekņu aizsardzību,

- ceturtā nosaka civiliedzīvotāju, kuri atrodas konfliktu zonā vai okupētajā teritorijā, aizsardzību.

Diplomātiskā konference 1977. gadā Ženēvā papildina šīs konvencijas ar 2 protokoliem, kas piemērojami starptautiskos un lokālos bruņotos konfliktos.

Vīnē pasludina SK kustības 7 pamatprincipus: humānisms, objektivitāte, neitralitāte, neatkarība, brīvprātība, vienotība, universalitāte.

Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijas sekretariāts atrodas Ženēvā.