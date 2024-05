Ņems aizņēmumu sākumskolas renovācijai

Saldus pilsētas domes ārkārtas sēdē bija viens jautājums - aizņēmums no Valsts kases Saldus sākumskolas renovācijas projekta īstenošanai un domes līdzfinansējuma nodrošināšana.

Aprīļa domes sēdē lēmuma pieņemšanu atlika, jo nebija zināma precīza Pasaules bankas piešķirtā kredīta summa projekta īstenošanai. Noskaidrots, ka projekta "Saldus sākumskolas uzturēšanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana" realizācijai piešķirts 139 831 lats. Nolēma lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atbalstīt minētā aizdevuma saņemšanu no Valsts kases. Piešķirtos līdzekļus domes pakļautībā esošo izglītības iestāžu ēku remontā, rekonstrukcijā vai materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā reinvestēs 15 gados. Reinvestīcijās ieguldīs līdzekļus, ko dome plāno iegūt no sākumskolas ēkas uzturēšanas izmaksu samazināšanās, kam jānotiek pēc projekta realizācijas, kā arī no pašvaldības budžeta dotācijas. Reinvestīcijas sāks no 2003. gada un turpinās līdz 2017. gadam. No 2003. līdz 2016. gadam reinvestīciju apjoms katru gadu būs 9772 Ls, 2017. gadā - 3023 Ls.

Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu sākumskolas renovācijas projekta īstenošanai, nolēma uz 3 gadiem ņemt 29 000 Ls aizņēmumu no Valsts kases. Aizņēmuma atmaksa garantēta no domes budžeta, tas jāatmaksā līdz 2005. gada 1. jūnijam.

Renovācijas projekta pirmajā kārtā paredzēts veikt sākumskolas fasādes siltināšanu, logu aiļu samazināšanu un logu nomaiņu, telpu pārplānošanu.

Domes priekšsēdētājs Aidis Herings aicināja deputātus izteikt savas domas par tirgus turpmāko darbību. Šajā jautājumā lēmumu nepieņēma, deputāti tikai izteica savu viedokli. Diskutēja galvenokārt par diviem variantiem - vai tirgum būtu jāpaliek tikai par pašvaldības uzņēmumu, atbilstoši Komerclikuma prasībām izveidojot to par SIA, vai arī tirgus tiktu nodots nomā un pašvaldība kā tās īpašnieks mēģinātu vienoties ar nomnieku par tā ieguldījumu rekonstrukcijā.

Deputātu domas dalījās. Daļa uzskatīja, ka ieplānotais tirgus rekonstrukcijas projekta apjoms ir pārāk liels un tajā ieguldītos līdzekļus būs grūti vai pat neiespējami atpelnīt. Citi deputāti bija par to, ka tirgus jānodod nomā trešajai personai.

Jautājuma izskatīšanu turpinās komisijā, lai varētu vienoties par kādu konkrētu variantu.