Ceļu transporta negadījumi (7.05.)

Aizvadītajā nedēļā notikuši 8 ceļu transporta negadījumi. Trijos no tiem cietuši 5 cilvēki. Viens autovadītājs pēc negadījuma aizbēdzis.

Iegāžas bedrē uz ielas

30 aprīlī plkst. 1.50 automašīnas Ford Sierra vadītāja, braucot pa izrakņāto Skrundas ielu Saldū, pie mājas Nr. 6, iebrauca bedrē. Mašīna apgāzās un bojāta.

Kļūdās, braucot atpakaļgaitā

30. aprīlī plkst. 19.10 Remtes pagastā, pie mājām "Gulbīši", automašīnas VW Passat vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca arklam. Mašīna bojāta.

Aizķer mopēdistu un bēg

1. maijā plkst. 21.30 ceļa Rīga - Liepāja 108. km, netālu no kafejnīcas "Mežavējš" Zirņu pagastā, vēl nenoskaidrots automašīnas vadītājs, braucot garām mopēdam Rīga 7, ar mašīnas spoguli aizķēra mopēda vadītāja roku. Mopēdists krita un cietis. Mašīnai nolauzts spogulis.

Vainīgais no notikuma vietas aizbrauca neapstājoties. Ceļu policija lūdz piezvanīt pa telefonu 3802333 cilvēkiem, kas var sniegt kādu informāciju par šo negadījumu. Mašīna varētu būt Opel markas, pelēkā vai citā gaišā krāsā, bojāts labās puses spogulis.

Smagi cieš bērns

2. maijā plkst. 16.10 Saldū, Ezera ielā 20, motorollera QINGQIQN 502 W - B vadītājs uzbrauca divgadīgam bērnam, kas šķērsoja braucamo daļu. Bērns smagi cietis, nogādāts slimnīcā.

Motorollera vadītājs par notikušo neziņoja ceļu policijai un aizbrauca. Vainīgais ir noskaidrots. Negadījuma apstākļus izmeklē.

Uzbrauc dzīvniekiem

2. maijā plkst. 22 Novadnieku pagastā, ceļa Saldus - Ezere 9. km, automašīnas VW Passat vadītāja uzbrauca stirnai. Bojāta mašīna.

5. maijā plkst. 23.40 ceļa Rīga - Liepāja 100. km, netālu no degvielas uzpildes stacijas "Priedes", automašīnas Opel Zafira vadītājs uzbrauca kādam mazam meža dzīvnieciņam. Mašīna bojāta.

Ietriecas ceļa zīmē, kokos

4. maijā plkst. 15.10 automašīnas Renault 5 vadītājs, Saldū nogriežoties no Jelgavas ielas uz degvielas uzpildes staciju, uzbrauca ceļa zīmei. Bojāta gan tā, gan mašīna.

5. maijā plkst. 22.30 ceļa Ezere - Embūte - Grobiņa 18. km Nīgrandes pagastā automašīnas Audi 80 vadītājs neizvēlējās kustībai drošu ātrumu, mašīna nobrauca no ceļa, ietriecās kokos un apgāzās. Ļoti smagi cietis pats vadītājs, cietuši arī divi pasažieri. Negadījuma apstākļus noskaidro.

Policija rezumē

Aizvadītajā nedēļā aizturēti 8 autovadītāji, kas brauca alkohola reibumā. Aprīlī kopā tādi ir bijuši 36.

Aprīlī reģistrēti 23 ceļu satiksmes negadījumi (pērn šajā mēnesī - 30). Piecos (pērn arī 5) no tiem cietuši 7 (pērn - 6) cilvēki. Dzērumā izraisīti 5 negadījumi, 3 no tiem bijuši ar cietušajiem. No negadījuma vietas aizbēguši 5 vadītāji (vienā gadījumā pamests cietis cilvēks), visi ir atklāti.

Šā gada četros mēnešos notikuši 124 (pērn attiecīgi - 138) negadījumi. 16 (pērn - 15) no tiem bijuši ar cietušajiem un bojā gājušiem cilvēkiem. Šogad četros mēnešos gājuši bojā 2 cilvēki (pērn - neviens), bet 25 (pērn - 23) ir cietuši.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis