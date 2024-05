Druvā audzētais zāliens greznos Ventspili

Next

SAGRIEŽ VELĒNU. Zāliens tiek sagriezts 33 cm platās un 2 m garās sloksnēs un sarullēts kā rulete. To Jānis Rubulis (attēlā vidū) dara ar īpašu tehniku un, palīdzot talciniekiem.

SIA "Certa" Saldus filiāles vadītājs Jānis Rubulis līdztekus tehnikas tirgošanai arī audzē zālienus, ko izmanto apzaļumošanai dažādās Latvijas vietās. Šajās dienās pēc zāliena brauc ventspilnieki - ūdensatrakciju parka labiekārtošanai.

Zālienu pircēji esot gan valsts un pašvaldību iestādes, gan privātie klienti - apmēram līdzīgās daļās, bet Ventspils esot raksturīga tieši ar zāliena pirkšanu sabiedrisku objektu labskatam.

Gatavs zāliens esot domāts nepacietīgiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav laika vai nepatīk sēt zāli un veidot zālienu, kaut gan tas noteikti izmaksā lētāk - saka J. Rubulis. Reizēm gaidīt nav laika - piemēram, futbola laukumā pie vārtiem zāli nomīda ātri, gatava zāliena ieklāšana te ir labs risinājums. Iepriekš sagatavotai augsnei uzklātā velēna jau pēc nedēļas vairs nav noraujama, bet aptuveni četru nedēļu laikā zāliens jau ir pilnībā ieaudzis.

Savukārt zāliena audzēšana, šķiet, ir tikai pacietīgiem cilvēkiem piemērota nodarbe. Vispirms - tas aug ilgi - aptuveni divus gadus. Bez tam - zāliens sastāv no ļoti daudzām zālēm un zālītēm, un ir jāeksperimentē, lai panāktu visu labāko īpašību apvienojumu. "Ventspils atrakciju parkam domātajā zālienā ir 7 zālītes - skarene, airene, sarkanā auzene, aitu auzene... Katrai zālei ir sava loma - vajadzīga gan cerotāja, gan stīgotāja, gan tāda, kam koša krāsa, kas veido blīvu velēnu... Turklāt visas šīs sēklas ir selekcionētas, no tām audzētā zāle ir ievērojami zemāka. Ja zāliens paredzēts sausai vietai vai, gluži otrādi, mitrai - katrreiz nepieciešams citādāks zāles sastāvs, lai jaunajā vietā tas labi ieaugtu un būtu veselīgs," stāsta Jānis Rubulis. Viņš iekopis vairākus izmēģinājumu lauciņus, kur aug dažādi zālieni. Ja tie apmierina, tiek sēts lielajā laukā. Selekcionētās sēklas izmaksājot pārāk dārgi, lai ar tām, kā saka audzētājs, "mēslotu zemi". Nupat "Certa" sazinājusies ar kādu vācu firmu, kas Latvijā būvēs garāžas, kuru jumtus paredzēts apzaļumot, - te vajadzīgs zāliens, kas labi jūtas atklātā saulē un sausumā. Aizvien vairāk rodas pircēju, kuri vēlas ar zaļu velēnu apklāt kapu kopiņas - un "Certas" laukos jau aug atbilstošs ēncietīgs zāliens.

Patlaban modē esot zālienā iesēt arī lauku puķes. Taču arī tās esot jāizraugās, izvērtējot gan mērķi, kam zāliens kalpo, gan tā lietotājus. "Piemēram, daudziem patīk baltais cūku āboliņš, kas pavasarī sazaļo pirmais.

Bet jāievēro, ka tas neder sporta objektiem, jo ir slidens, ka to nevar zemu pļaut, jo tad tas izdeg, ka no tā ieteicams atsacīties, ja ģimenē ir bērni, jo āboliņa saldā sula pievilina bites un kamenes..." J. Rubulis turpina stāstīt. "Reizēm klienti saka - vajag tādu zālienu, kurš ir iespējami zems un nav jāpļauj. Tā gan nemēdz būt - tiklīdz augam sāk veidoties sēkla, tas atdod visu savu spēku tās gatavināšanai un, kad sēkla ir gatava, augs nokalst. Veidojas kūla. Pļaušana vajadzīga, lai aizkavētu sēklas ienākšanos."

Šo biznesu Jānis Rubulis vērtē kā neprognozējamu - dažu gadu nopērk vien pārsimt kvadrātmetrus zāliena, citu gadās pārdot pat pushektāru. "Zāliena izmaksas aug katru dienu - vismaz 4 - 5 reizes tas jāmiglo pret nezālēm, 2 - 3 reizes mēnesī jāmēslo, ik pēc 4 dienām jāpļauj, lai tas ir kupls un viendabīgs... Zāliens aug vismaz divus gadus, bet, ja pircēja nav, tas jāturpina kopt tik ilgi, kamēr to tomēr nopērk. Taču cenu paaugstināt nevar. Latvijā zālienu audzētāju nav īpaši daudz, taču to ieved no Polijas, un mums jākonkurē ar šīm cenām." Turklāt esot grūti sameklēt palīgus, vienmuļais darbs uz lauka īpaši nevilinot. Esot piedāvājis jauniem puišiem par 5 latiem dienā grābt zemi - darbs bijis par smagu, samaksa par mazu.