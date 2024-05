Nav daudz pretendentu uz SAPARD atbalstu

Līdz 2. maijam Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieteikumus SAPARD līdzekļu piesaistei bija iesnieguši 6 pretendenti, to skaitā divi no mūsu rajona - lauksaimnieciskās ražošanas modernizācijai, 3 Liepājas rajona lauksaimnieki un viens no Kuldīgas rajona. Līdz 1. jūnijam var pieteikties uz SAPARD atbalstu lauksaimniecības zemes apmežošanas un arī vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanas programmām.