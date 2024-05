Subsidētās darba vietas invalīdiem Atbalsts tiem, kam darbu atrast visgrūtāk

Pieredze liecina, ka visgrūtāk atrast darbu ir pirmspensijas vecuma cilvēkiem, tiem, kas ilgstoši nav varējuši atrast darbu, jauniešiem bez darba pieredzes un invalīdiem. Nodarbinātības valsts dienests radījis jaunus piedāvājumus darba devējiem, cerot, ka tie rosinās veidot darba vietas arī mūsu rajona bezdarbniekiem.

Subsidētās prakses vietas

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri beiguši profesionālās izglītības iestādi vai bezdarbnieku apmācību kursus, bet nav varējuši iekārtoties darbā pieredzes trūkuma dēļ, tiek radītas subsidētās prakses vietas. Jauniešus iesaista praksē uz sešiem mēnešiem pie darba devēja. Par katru šādu darba vietu valsts piemaksā minimālo darba algu, t.i., 60 latus un vēl 25 latus prakses darbu vadītājam, ja pie viena vadītāja nodarbināti 5 jaunieši.

Ņemot vērā šo cilvēku izglītību vai profesiju, kas iegūta Nodarbinātības dienesta apmācību kursos, tiek radīta subsidētā darba vieta, lai dotu iespēju šiem bezdarbniekiem iesaistīties darba tirgus apritē. Darba devējam radītā darba vieta deviņus mēnešus tiek subsidēta ar minimālo darba algu, kā arī var tikt piešķirta vienreizēja piemaksa līdz 300 latiem par darba vietas aprīkošanu, pielāgojot to šim darbiniekam.

Abos šajos gadījumos darba devējam jāmaksā visi likumdošanā paredzētie nodokļi, kas tiek maksāti par jebkuru uzņēmuma darbinieku.

"Sociālie uzņēmumi"

Šis piedāvājums paredzēts pirmspensijas vecuma bezdarbnieku un ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšanai, lai atjaunotu viņu darba iemaņas un nostiprinātu tās ar jaunām zināšanām. Sociālos uzņēmumus var gan veidot no jauna, gan arī dibināt kā jau esoša uzņēmuma filiāles. 70% no sociālā uzņēmuma darbiniekiem jābūt tieši šiem bezdarbniekiem. Valsts ir paredzējusi finansiālu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem 5 gadu garumā, sākumā maksājot visu minimālo darba algu šiem cilvēkiem, bet pakāpeniski dalot to ar darba devēju maksājumiem. Dibinātājam, veidojot uzņēmumu, valsts paredzējusi arī vienreizēju investīciju pamatlīdzekļu iegādei (līdz 60%). Šāda veida uzņēmumos bezdarbnieki tiek nodarbināti atbilstoši likumdošanai par algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem uz laiku līdz 10 mēnešiem.

22. novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tika izsludināts konkurss sociālo uzņēmumu veidošanas atbalstam. To, ka šāda tipa uzņēmumi ir spējīgi darboties un attīstīties, pierāda Vācijas, Dānijas un citu valstu pieredze.

Latvijā kopumā jau ir noslēgti 98 līgumi par jauniešu prakses vietām, 20 līgumu par invalīdu nodarbināšanu. Ar jūsu atsaucību, cienījamie Saldus rajona darba devēji, varam izmantot šos piedāvājumus arī mūsu rajonā, lai jūs atrastu īstos darbiniekus, bet cilvēki, kas meklē darbu, - īsto darba devēju.

Tuvāka informācija Nodarbinātības valsts dienesta filiālē, Saldū, Avotu ielā 12, 1. stāvā. Telefoni 3881580, 3881577.