Francija: puķes, pilis, okeāns un austeres

SENMIŠELA KLOSTERIS, kas uzcelts 160 metrus augstā kalnā, tiek uzskatīts par Rietumu brīnumu, kam nav līdzīga pasaulē. Sens manuskripts vēsta, ka 708. gadā bīskapam Obēram sapnī parādījies erceņģelis Mihaels, kas devis uzdevumu uzcelt kapelu kalna virsotnē. Senmišela kalns bijis ievērojama svētceļojumu vieta, daudzi karaļi tur ziedojuši savas varas atribūtus. Uz klosteri kalnā ved vienīgā iela, kur šodien atrodas daudzi suvenīru veikaliņi. Lai kalnu pasargātu no applūšanas, Atlantijas okeāna līcis šodien izmainīts. Kalna piekājē esošajos laukos, kurus zaļo kustības aktīvisti vēlas pasargāt no apbūves, ganās simtiem aitu.

Ir nedaudz pāri aprīļa vidum. Pēc tikai pavasara plaukšanu gaidošās un vēl pelēkās Latvijas Francija mūs sagaida zaļa un ziedoša.

Paši pirmie acīs krīt ļoti spilgti dzeltenie rapšu lauki, kas kā košs paklājs pavada mūs visā braucienā pa šo zemi.

Jo tālāk Francijā, jo ziedošu koku, krūmu un puķu vairāk. Raksturīgi, ka puķes apstādījumos šeit neaudzē no stādiņiem, bet gan iestāda jau ziedošas. Bieži vien vienuviet dažādas šķirnes un krāsas. Šī raibā kompozīcija tīri labi izskatās, īpaši jau lielajos dārzos pie pilīm. Vēl raksturīgi arī tas, ka apstādījumos koki un košumkrūmi tiek veidoti dažādos ģeometriskos rakstos un figūrās, pie kam apcirpti ļoti precīzi.

Pilis un dārzi

Luāras ieleja karaļiem bijusi iecienīta piļu būvēšanas vieta, kur ierīkoti karaļu un viņu plašā galma vairāki simti izpriecas vietu.

Anžērā, pēc lieluma 16. Francijas pilsētā, ar attīstītu rūpniecību un vairākām universitātēm, ir skaista vecpilsēta. Tās ievērojamākā celtne neapšaubāmi ir 9. gadsimtā būvētā Anžēras pils - karaļu autoritātes simbols. Tiešām iespaidīgo pili apjož apmēram 1 kilometru garš mūris. Te izveidots skaists dārzs. Pils ir ievērojama arī ar to, ka tajā kopš 1996. gada atklāta galerija, kurā apskatāmi 70 Apokalipses gobelēni. To kopgarums ir 103 metri, augstums 4,50 metri. Šie ir vecākie šāda lieluma gobelēni pasaulē, izgatavoti 1382. gadā.

Vīlandres pils, kas ir pēdējā no Luāras ielejā celtajām pilīm, dārzi ir slavenākie Francijā. Pili 16. gadsimtā uzcēla Fransuā I finansu ministrs. Tai bieži mainījušies saimnieki, bet 17. gadsimta sākumā par pils īpašnieku kļuva zinātņu doktors Karollo, kas ziedoja visu savu laiku, lai pili atjaunotu un izveidotu slavenos dārzus.

Vārdos neaprakstāmais dārzs sastāv no vairākām daļām - ārstniecības un garšaugu, sakņaugu, mūzikas cienītāju, mīlestības, ūdens dārzs. Visi dārzi veidoti noteiktās formās. Pat visvienkāršākos dārzeņus - kāpostus, salātus, dilles, selerijas u.c. - var iestādīt tā, lai dārzs izskatītos dekoratīvs.

Lielo dārzu katru dienu uztur 8 dārznieki. Katru gadu šeit izstāda vairāk nekā 250 000 puķu un dārzeņu stādu. Mazo fuksiju stādi vien ir 32 kilometru kopgarumā. Dārzā aug 1300 liepu, kuras arī šodien pakļautas renesanses noteikumiem, proti - tās jācērpj. Tikai ar to vien nodarbojas 4 dārznieki.

Viena no skaistākajām ir Šenonso jeb Dāmu pils, ko karalis Henrijs II uzdāvināja savai favorītei Diānai de Puatjē. Pēc karaļa nāves pili viņai atņēma karaļa sieva Katrīna Mediči. Atšķirībā no karaļu piļu grandiozajām un varenajām telpām, šīs pils telpas ir nelielas, mājīgas un sievišķīgas. Te apskatāmi slavenu meistaru darināti gobelēni, kamīni, mēbeles, gleznas. Ļoti interesanta ir pils virtuve ar traukiem un pat modernām ierīcēm sulas spiešanai, maizes griešanai, zivju tīrīšanai un dažādiem citiem virtuves darbiem.

Pils priekšā, viens ar otru sacenzdamies krāšņumā, atrodas 2 atsevišķi dārzi - karaļa likumīgās sievas un favorītes.

Šamboras pils, ko kā medību pili 1519. gadā sāka celt karalis Fransuā I, ir pati lielākā Luāras ielejā. Pils, kuras kopplatība aizņem 5500 ha, uzbūvēta plašākajā Francijas medību apgabalā. Atšķirībā no Šenonso pils, tās priekšā nav skaistu dārzu, jo galvenais bija plašums, kur pulcēties medniekiem ar zirgiem.

Lai purvainajā vietā uzbūvētu pili, nācās mainīt Luāras upes virzienu, jo pilij obligāti vajadzēja atspoguļoties ūdenī. Pils brīnums ir karaliskās kāpnes, kam skices zīmējis Leonardo da Vinči. Pa divām pretējos virzienos vedošām vītņveida kāpnēm var kāpt, nesastopoties ar pretimnācējiem. Pilī ir 440 telpu, 83 kāpņu, 356 dūmeņu, simtiem tornīšu, plaša terase, uz kuras rīkoja balles. Arī te apskatāmi daudzu slavenu mākslinieku veidojumi.

Žanna d\' Arka

Ruānā, Normandijas centrā, jūties, kā nokļuvis viduslaikos. Šo iespaidu rada tas, ka pilsētā saglabājušās viduslaiku ēkas. Tām raksturīgs neapstrādātu dēļu apšuvums, kurš veido savdabīgu rakstu.

Vēl tūristus Ruāna piesaista ar to, ka šeit 1431. gada 30. maijā uz sārta dzīva sadedzināta slavenā Orleānas jaunava Žanna d\' Arka. Šim notikumam par godu laukumā, kur gājusi bojā Žanna, uzcelts savdabīgs piemineklis un moderna baznīca, kuras jumts atgādina uguns liesmas.

Par pasaulē slaveno jaunavu Žannu, kas pēc nāves tika kanonizēta un iecelta svēto kārtā, izvirzītas vairākas versijas. Gan tāda, ka viņa nav nabadzīgu zemnieku meita, bet gan karaļa Kārļa VI ārlaulības meita. Gan, ka viņas vietā sadedzināta cita sieviete, bet Žanna apprecējusies un nodzīvojusi vienkāršas sievietes dzīvi. Gan, ka tādas jaunavas vispār nav bijis. Lai nu kā, bet ir oficiāla Žannas d\' Arkas nāves diena, ir laukums un baznīca viņas piemiņai un ir cilvēki, kas apbrīno šo drosmīgo sievieti, tāpēc, būdami Francijā, cenšas apmeklēt arī Ruānu.

Vēl Ruānā apskatāma ļoti skaista 151 metru augsta katedrāle, kas ir augstākā visā Francijā un ko sāka celt 1144. gadā.

Okeāns un austeres

Atlantijas okeāns mūs sagaida zilgani zaļš un mierīgs. Ne jausmas no iedomātajiem lielajiem okeāna viļņiem. Ir bēgums, un ūdens diezgan tālu atkāpies no krasta. Nebeidzam brīnīties, kā daba var regulēt tik milzīgu ūdenskrātuvi, liekot tai noteiktā laikā no krasta atkāpties un pēc tam nākt atpakaļ.

Braucam uz Kankāli - nelielu ostu pie okeāna. Kankāles pussalu veido 20 mazi ciematiņi, kuru iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir austeru audzēšana, ar ko šis apvidus ir bagāts un slavens. Austeres ir Kankāles vizītkarte, tās attēlotas ģerbonī.

Līdz 1920. gadam simtiem lielāku un mazāku zvejas kuģīšu bija sastopami šai okeāna līcī vācam austeres. Tas notika tik intensīvi, ka atsevišķas austeru sugas izzuda pavisam. Tad daži zvejnieki kļuva par austeru audzētājiem. Šodien tas ir bizness vairāk nekā pustūkstotim Kankāles iedzīvotāju. Austeres izaudzēšanai nepieciešami 3 - 4 gadi.

Šīs puses iedzīvotāji nodarbojas arī ar zvejniecību. Katru gadu aprīlī sākas tintes zivju zveja, tiek zvejotas arī citas zivis. Galvenā specializācija gan ir krabji, dažādi vēžveidīgie un gliemji. Vēl šajā pusē nodarbojas ar agro dārzeņu audzēšanu, kurus sūta pat uz Itāliju. Pa autobusa logu vērojām dažādu lielumu laukus, kas visi pārsegti ar plēvi.

Okeāna piekrastē mājas ir nelielas, vienkāršas, ar maziem, bet ļoti sakoptiem pagalmiņiem. Tajos pārsvarā ir zāliens un daudz puķu. Nekad agrāk nebiju redzējusi puķu dobēs ziedam desmitiem baltu kallu.

Protams, ka neiztikām bez ievērojamās delikateses - austeres - degustēšanas. To, pēc kā tā garšo un kādas ir izjūtas, to veselu norijot, vārdos laikam gan tā īsti nespēšu aprakstīt. Pēc kolektīvas austeru degustēšanas, kuras laikā katrs pamēģināja tikai vienu, virsū uzdzerot vīnu, trijatā nolēmām, ka ar vienu īstai saprašanai par šīs delikateses nenovērtējamajām īpašībām nepietiks. Tāpēc turpat iegādājāmies vēl, jo pirkt no zvejnieku sievām esot vislētāk. Par 3,70 eiro (1 eiro - apmēram 56 santīmi) varēja nopirkt vienu porciju (12 gab.) vidēji lielu austeru asu sajūtu turpināšanai viesnīcas istabiņā.

Īstās asās sajūtas sākās gan krietni pirms pašas austeres norīšanas. Jo pie tās vispirms bija jātiek. Zvejnieku sievai krastmalā bija speciāls, knaiblēm līdzīgs instruments, ar ko viņa atvēra austeru biezos vākus bez lielām pūlēm. Mums bija tikai parasts nazis. Nācās krietni papūlēties, kamēr cieši sakļautos vākus attaisījām. Vēlāk kāds zinātājs stāstīja - jo vairāk mēģinot vāku atvērt, jo austeres muskulis spēcīgāk saraujoties. Nezinu, vai austere, to rijot, vēl bija dzīva. Gribētos jau domāt, ka delikatese ar uzpilināto citrona sulu uz kuņģi aizceļoja nedzīvā veidā, kaut pārliecināta par to neesmu. Taču nu zinu, kādas ir izjūtas, rijot austeri, un kā aptuveni tā garšo. Katrā gadījumā ne pēc ķilavām, kā pirms degustācijas, mūs mierinot, sacīja gide Ilva.

Vēl nedaudz par ēšanu. Pirātu pilsētiņā Senmalo, kura atrodas uz pussalas un kuras vecākā daļa apjozta ar mūri, gribējām izbaudīt arī vietējā krodziņa atmosfēru. No daudzajiem līdzīgajiem izvēlējāmies to, kam vienīgajam tuvākajā apkārtnē ēdienu kartē bija arī angliski nosaukumi. Taču tas mums daudz ko nepalīdzēja, jo oficiante angliski nesaprata ne vārda. Lai saprastu, ko pasūtām, ēdienkartes franciskajā pusē noskaitīja, kurš pēc kārtas ir pasūtītais ēdiens. Diezgan ilgi skaidrojoties, izdevās pateikt, ka viena no mums pie salātiem vēlētos arī maizi. Smaidošā franču oficiante atnesa ne pasūtītos, bet pavisam citus salātus, kuru galvenā sastāvdaļa bija cepta maize, pie kam ar specifiski smaržojošo franču sieru.