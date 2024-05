Slēgs Lielo ielu

Pirmdien, 13. maijā, no plkst. 14.30 līdz 17.30 un ceturtdien, 16. maijā, no plkst. 15.30 līdz 19 Jaunatnes nedēļas pasākumu laikā Saldū tiks slēgta Lielā iela posmā no centra krustojuma līdz Rīgas ielai.