Pirksts mētājas zālītē...

Meitene apjukusi staigā apkārt zālē iekritušam veidojumam, kas stipri atgādina cilvēka pirkstu. Mazliet tālāk pēc palīdzības sauc cietušais ar asiņainu roku. Ko darīt?

Šī ir tikai viena no izspēlētajām situācijām rajona skolu pirmās palīdzības sacensībās, kas pagājušās nedēļas nogalē notika Sātiņos un kuras organizēja Sarkanā Krusta rajona komiteja. No 7 sacensību etapiem 4 bija ar dzīvei pietuvinātām situācijām un cietušajiem. Gan grimētāja, gan statisti bija pacentušies, lai viss izskatītos kā īstenībā, - bija asinis, sāpju kliedzieni, šoks...

Vienā no etapiem pusaudži iemetuši ugunskurā nesprāgušu lādiņu. Tam sprāgstot, vienam zēnam norauts pirksts, otram lauzta roka. Citā etapā bez samaņas guļ pusaudzis, kas iekritis dīķī un sācis slīkt, kamēr no ūdens izvilkts. Vēl citā elektrotraumu guvusi skolotāja, kas gribēja uzvārīt ūdeni kafijai, bet nebija pamanījusi, ka bojāts elektrības vads... Vēl citā skaļi pēc palīdzības sauc meitene ar asiņainu brūci. Braucot ar velosipēdu, viņai kājā iekodis suns, bet draudzene nokritusi no velosipēda un guļ bezsamaņā...

Visos gadījumos skolēniem bija jārīkojas ne tikai ātri, bet arī pareizi, jo prasmīgi sniegta pirmā palīdzība nereti var izglābt cilvēkam dzīvību. Bija interesanti vērot, kā sacensību dalībnieki reaģē negaidītās situācijās. Viņi gan zināja, ka kaut kas būs (arī pērn rajona sacensībās tika izspēlētas situācijas), taču nezināja, kāds nelaimes gadījums noticis.

Lielākos uztraukumus un pārdzīvojumus izraisošais laikam gan bija etaps ar sprādzienu (pateicoties zemessargiem, tas tiešām bija efektīgs) un norauto pirkstu. Ne visi laikam bija gatavi šādai situācijai un pirmajā brīdī pat apmulsa, īpaši - mazākie dalībnieki. Taču uzdevumu izpildīja visi.

Un, ja dzīvē tiešām notiks kaut kas līdzīgs, viņi noteikti mācēs pareizi rīkoties, jo atcerēsies gan spēli, gan profesionālo tiesnešu detalizēto vērtējumu - kas bija nepareizi un kā būtu jādara pareizi.

Sacensībās bija arī jāpazīst ārstniecības augi un jāzina, kādos gadījumos tie lietojami. Tika pārbaudītas skolēnu zināšanas higiēnā un Sarkanā Krusta organizācijas vēsturē.

Lai tiesāšana būtu iespējami objektīva un neitrāla, galvenais tiesnesis bija sertificēts pirmās palīdzības pasniedzējs, Kuldīgas slimnīcas ārsts anesteziologs Oļegs Gologuzovs. Pēc sacensībam viņš pastāstīja: "Viss, ko redzēju, man ļoti patika. Šī bija tikai spēle, taču līdzīgas situācijas notiek bieži, un ne visi prot tādās rīkoties. Patika, ka bērni droši iet klāt cietušajiem, mēģina palīdzēt. Kā jau sacensībās, bija arī uztraukums, apjukums. Bet esmu pārliecināts, ka īstos nelaimes gadījumos šo bērnu apmulsums būs daudz mazāks nekā tiem, kas šādos pasākumos nekad nav piedalījušies. Kopvērtējums vieniem bija labāks, citiem sliktāks. Taču ieguvuši esam mēs visi - gan dalībnieki, kas ieguva zināšanas, gan cietušie, kam šie bērni pratīs palīdzēt, ja būs nepieciešams.

Sacensības bija ļoti labi noorganizētas. Sarkanā Krusta organizācija ir tiešām nopietni strādājusi, jo nav viegli sadabūt visu nepieciešamo, lai izspēlētu situācijas. Arī Sātiņu skola, kas uzņēma sacensību dalībniekus, bija parūpējusies gan par piemērotām telpām, gan visu dalībnieku paēdināšanu ar garšīgām pusdienām."

Balvas saņēma ne tikai uzvarētāji, bet visi, kas tajās piedalījās, - pārējie dalībnieki, tiesneši, statisti, palīgi.

SK rajona organizācijas vadītāja Gunta Sakne saka lielu paldies tiem Saldus slimnīcas un poliklīnikas ārstiem un medmāsām, kas brīvprātīgi nāca palīgā tiesāt sacensības, jo viņu profesionālās zināšanas ļoti noderēja. Paldies arī pārējiem tiesnešiem - ugunsdzēsējiem, zemessargiem, jaunsargiem, Zaļās aptiekas farmaceitēm. Laba sadarbība SK organizācijai izveidojusies ar bērnudārzu "Cerībiņa", kura audzinātājas gādāja par brīvā laika aizpildīšanu etapu starplaikos. Sacensību organizatori priecājas par rajona padomes dāvātajiem augļiem.

SK noteikti atbalstīs skolotāju ieteikumu organizēt profesionālus seminārus tiem cilvēkiem, kas skolās māca bērniem pirmo palīdzību.

Sacensībās piedalījās 16 komandas no 10 rajona skolām. Maksimālais iegūstamo punktu skaits bija 1710. Visu triju vecuma grupu uzvarētāji dosies uz sacensībām Rīgā, kur labākie iegūs tiesības piedalīties valsts mēroga pirmās palīdzības sacensībās, kas septembrī notiks Tukumā.

REZULTĀTI

5. - 6. klašu grupā

1. v. Sātiņu pamatskola - 1302 p. (māca K. Šķērstiņa)

2. v. Saldus pilsētas ģimnāzija - 1290,5 p. (D. Kviese)

3. v. Lutriņu pamatskola - 1279 p. (S. Bendrāte)

7. - 9. klašu grupā

1. v. Saldus pilsētas ģimnāzija - 1497 p. (D. Kviese)

2. v. Saldus pamatskola - 1465 p. (R. Tuča)

3. v. Sātiņu pamatskola - 1459 p. (K. Šķērstiņa)

10. - 12. klašu grupā

Piedalījās vienīgi divas Ezeres vidusskolas komandas (A. Lapiņa), kas sadalīja 1. un 2. vietu.

1. vietas ieguvējai bija 1514 punkti, 2. vietas - 1404 p.