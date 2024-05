"Mēs - liepājnieki" būs vērienīgs brīvdabas mūzikas festivāls

"Rokenrola saulei Latvijā šogad lemts uzlekt rietumos," - savu lielību neslēpj tie, kas dzīvo pilsētā pie jūras. Ar to viņi domā 17. un 18 maijā notiekošo festivālu "Mēs - liepājnieki".

Pasākums notiek trešo gadu un ar katru reizi kļūst vērienīgāks - pērn tajā piedalījies divdesmit grupu, kuras noklausījās ap 6000 cilvēku. Organizētāji - mūzikas klubs "Pablo" - sola, ka šogad festivāls sasniegs jaunas virsotnes, un, lai līdz tām nokļūtu, iecerēts, ka no koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" "Mēs - liepājnieki" pārceļas uz festivāla pilsētiņu "Daugavas" stadionā jūras malā.

Divu dienu laikā uz skatuves kāps vismaz 25 grupas, un kā īpašie viesi būs Latvijā līdz šim nespēlējusi britu komanda "Right Said Fred".

17. maijā

Pulksten 17 - festivāla "Liepājas dzintars" Kurzemes zonas atlases kārtas fināls. Spēlēs "Loop!", "Dawn Tawn", "Mak Vebers", "Madman", "Karjer", "Arkaim", "Sheep Heads". Divas no šīm grupām kļūst par "Liepājas dzintara" konkursantēm.

Pulksten 20 spēlēs "Nasty Smile" (Liepāja), "Eiforija" (Liepāja), "R.A.P" (Kuldīga), BTH (Liepāja/Rīga), "Autobuss debesīs" (Rīga), Ines (Igaunija), "Labvēlīgais tips" (Rīga), "Mitrohin\'s master band" (Liepāja/Rīga).

18. maijā

Pulksten 13 - koncerts bērniem.

Pulksten 17 - vakara koncerts. Spēlēs "Capital Waters" (Liepāja), "Device" (Liepāja), "Tomass&Ivo" (Liepāja), Igo (Liepāja/Rīga), Felikss Ķiģelis (Liepāja) un "Tumsa" (Liepāja).

No pulksten 22.30 spēlēs "Right Said Fred" (Lielbritānija), "Credo" (Liepāja), "Līvi" (Liepāja) un "The Hobos" (Liepāja/Rīga).

Neliels ieskats par grupām - mājas lapā www.pablo.lv.

Pēc festivāla materiāliem sagatavoja Agrita Maniņa