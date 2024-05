"Melnā zirdziņa" trumpis - atklātība

Brīvības partijas dibināšanas kongress notiks pēc pusotras nedēļas, bet jau aizvakar šī jaunpieteiktā politiskā spēka organizētāji un atbalstītāji tikās ar Saldus vēlētājiem.

Liela daļa vārdu, kas saistīti ar šo partiju, ir sabiedrībai pazīstami, taču nav tieši saistīti ar partijām un politiku, - augstskolu mācībspēki, zinātnieki, ārsti, juristi. Un, kaut gan tiek noliegta līdera loma Brīvības partijā, uzsverot demokrātismu un koleģialitāti, tās galvenā "seja" ir Ziedonis Čevers. Saldū viņš bija kopā ar ZA Ekonomikas institūta direktori Raitu Karnīti, Slimnīcu biedrības priekšsēdētāja vietnieku Gundaru Proli un juristu Armandu Stumbergu.

Saulainajā pēcpusdienā uz politisku tikšanos sanākušo saldenieku pulku varbūt nevarētu nosaukt par īpašu kuplu, taču visi bija ieinteresēti gan jautāt, gan izteikt savas domas, tā ka, jādomā, tikšanās izraisīja pārdomas gan jautātājiem, gan atbildētājiem.

Ziedonis Čevers, atsaukdamies uz iepriekšējo pieredzi partijas dibināšanā un vadīšanā, sacījās izprotam savu iepriekšējo neveiksmju cēloni: "Politikā valda klubu sistēma, kad partija pārvēršas par klubu un no interešu kluba izveidojas partija, kam nav saiknes ar sabiedrību." Tāpēc Brīvības partija iesaka veidot politiski ieinteresētu cilvēku sabiedrisku organizāciju, ar kuru partija noslēdz līgumu un izveido konventu - pārstāvju sapulci, kurā sabiedriskās organizācijas biedri ir vairākumā. Konventa pilnvarās ir apstiprināt partijas deputātu kandidātus, ministru amatu kandidātus, kā arī atsaukt deputātus vai lemt par partijas biedru disciplināru sodīšanu utt. Partijas darbība ir absolūti caurspīdīga, sabiedriskā organizācija to pilnībā kontrolē, līdz ar to partijas biedri vienkārši nespēj ieslīgt savstarpējās norunās un zaudēt atbildības izjūtu savu vēlētāju priekšā. Viens no sabiedriskās organizācijas veidotājiem būšot Gundars Prolis, kurš pats partijā nestāsies.

Interesanti, ka sabiedriskās organizācijas veidotāji pieļauj - nākotnē sadarbības līgumi varētu tikt slēgti arī ar citiem politiskiem spēkiem, kuri ir gatavi darboties atklāti un dalīt varu ar vēlētājiem. Ja vien sabiedriskā organizācija būs pietiekami plaša un aktīva, nākotnē tā varētu veicināt viena virziena partiju tuvināšanos un, iespējams, arī saplūšanu, tā likvidējot milzīgo labējo spēku sadrumstalotību.

Savukārt Raita Karnīte apstiprināja, ka nekļūs ne par Brīvības partijas, ne arī par sabiedriskās organizācijas biedri: "Esmu palīdzējusi partijai izstrādāt ekonomiskās attīstības sadaļu programmā, un pagaidām man šī partija šķiet simpātiska. Taču nevilcināšos kritizēt, ja tā vairs nebūs, tā ka, sadarbojoties ar mani, Brīvības partijas biedri stipri riskē."

Diemžēl tiem, kuri apsver iespēju kļūt par Brīvības partijas vēlētājiem, sīkāku informāciju par to nāksies gaidīt līdz partijas dibināšanas kongresam, kas notiks 25. maijā. Tikai pēc tam tikšot nosauktas personālijas, konkretizēti deputātu kandidātu saraksti un acīmredzot - formulēti arī partijas principi koalīcijas partneru izvēlē. Tikšanās laikā Saldū tika deklarēts - šī nebūs opozīcijas partija! - neprecizējot, uz cik lieliem kompromisiem tā gatava iet, lai paliktu pozīcijā. Čevers solīja - partijas dokumenti un informācija par partiju būs pieejama visiem. Tad arī varēs secināt, ko sevī slēpj šis pagaidām "melnais zirdziņš".

Kā jau pierasts partiju (kaut arī tikai topošu) tikšanās reizēs ar vēlētājiem, daudz laika tika veltīts "laikmeta ainiņu" daiļrunīgam aprakstam - korupcijas, politiķu pērkamības, birokrātijas un noslēpumainības kritikai, policistu, mediķu, pensionāru dzīves apstākļu konstatācijai, savs akmentiņš tika mests arī pērkamās, sensāciju kārās preses dārziņā.